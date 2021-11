Už čtyři jihomoravské nemocnice kvůli covidu vyčerpaly své kapacity

Vyškovská nemocnice v předchozích dnech zvýšila kapacitu intenzivních lůžek na ARO i JIP pro covidové pacienty, pro ty necovidové zbyla z celého vyškovského okresu pouze dvě lůžka na ARO a dvě lůžka na JIP.

„Těmito opatřeními nemocnice vyčerpala kvalifikovaný nelékařský personál. V případě zaplnění všech lůžek s umělou plicní ventilací už nemocnice nebude schopna poskytnout péči dalšímu pacientovi, který by vyžadoval intenzivní péči s umělou plicní ventilací,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Horák. Proto vyhlásili stav krajní nouze.

Při dalším přidávání lůžek nemůže nemocnice garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče.

Nemocnice v Kyjově už v úterý vyhlásila stav hromadného postižení osob. V praxi to znamená, že se téměř dostala do stavu, že se o pacienty na ARO s plicní ventilací nemůže postarat odborně vyškolený lékař.

V kritickém stavu ale nejsou jen tato dvě zařízení. V různé míře se přidávají i další jihomoravské nemocnice. „Prakticky všechna zdravotnická zařízení v kraji se dostávají na strop svých možností,“ konstatoval ve středu Vladimír Šrámek, krajský koordinátor péče o covidové pacienty.

Ve čtvrtek Šrámek v České televizi řekl, že vyčerpanou kapacitu mají také nemocnice v Ivančicích a Hodoníně.

Na hranu se tak dostávají i ty velké fakultní v Brně, kde omezují běžný provoz. „Museli jsme snížit provoz operačních sálů na polovinu. Z pětadvaceti jich využíváme třináct. Omezení se týká většiny plánovaných zákroků,“ sdělila ve středu mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Právě Fakultní nemocnice Brno se stará o největší skupinu covidových pacientů v Česku – ve středu v ní leželo přes 180 lidí s nákazou. Dnes odtud vezou sedmnáct pacientů do nemocnic v Praze.

Kromě toho páteřní jihomoravské zařízení omezuje i provoz ambulancí. „Neakutní pacienti by měli své záležitosti řešit po telefonu,“ vyzvala Plachá.

Personál, jindy potřebný právě při operacích nebo v ambulancích, střídá zdravotníky v covidáriích. A to nejen v bohunickém areálu. Jenže většinou nejde o dlouhodobé řešení.

„Sestry chyběly i před covidem, ale teď je to mnohem horší, a to nejen kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů s covidem. Museli jsme část sester dát do očkovacích center, část pro testování, část podává monoklonální protilátky. Do toho máme samozřejmě i nakažené zdravotníky a zaměstnance na OČR,“ vysvětlila Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny, kde leží přes 110 covidových pacientů.

Právě kvůli nedostatku personálu nemá podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) smysl znovu chystat provizorní špitál na výstavišti.

„Brněnskou polní nemocnici měli zajišťovat zdravotníci z fakultních zařízení, ne armáda jako v Praze. Proto je nejspíš nereálné ji zprovoznit, když jim chybí personál už teď. Navíc jsou potřeba hlavně lůžka intenzivní péče, ale taková by tam stejně z technických důvodů vzniknout nemohla,“ prohlásil hejtman.