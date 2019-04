Světoběžník z magistrátu. Radní pro kulturu Fišer je každý měsíc v cizině

V Brně zůstávají jen dva z celkem jedenácti radních – Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který řeší oblast školství, a radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Do Polska tak zamíří i ti, do jejichž gesce investice nebo kultura nespadají. „Janáčkovo kulturní centrum je nejvýznamnější investiční kulturní projekt. Chci proto, aby se s ním seznámili všichni zástupci koaličních stran, aby si to zažili a viděli. Myslím, že v tomto případě je jedna taková cesta do Katovic na místě,“ uvedl pirátský radní pro kulturu Marek Fišer.



Právě ten do Polska své kolegy pozval. Nabídku dostali i zástupci opozice. „Mám dokonce pocit, že pozvánka mířila na všech 55 členů zastupitelstva,“ sdělil opoziční zastupitel Marek Janíček (ANO), který se také na dnešní cestu nahlásil.

Fišer si od návštěvy slibuje, že jeho kolegové poznají, že Brno nestaví jen nějaký „kulturák“, ale budovu světové úrovně.

Radní Marek Fišer je obecně světaznalý a cestování si užívá i jako politik. Za své zhruba čtyřapůlměsíční angažmá na magistrátu zamířil už na tři služební cesty do zahraničí a dnes odjíždí počtvrté. Zhruba každý měsíc je tedy v cizině a rozhodně nekončí.

S Davidem Grundem (ODS) jezdí do světa z brněnských radních vůbec nejčastěji. Grund však byl ze svých čtyř cest třikrát jen „na otočku“ ve Vídni. „Jezdil jsem tam v souvislosti s projektem dostavby kanalizace za téměř tři miliardy, abychom na něj dokázali získat evropské dotace,“ přiblížil radní Grund.

Nizozemí, Německo i Tchaj-wan

Fišer se do rady dostal až na poslední chvíli, kdy mu post přenechala původní kandidátka Pirátů Markéta Gregorová. Hned pár dní po zvolení do funkce Fišer vyrazil do nizozemského města Leeuwarden v souvislosti s později oznámenou kandidaturou Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Nizozemské město se titulem chlubilo loni.

„Zjistili jsme, že to tam teď velmi žije. S přípravou na loňský titul začali v roce 2008. Brno je tak teď ve zhruba stejné fázi,“ vysvětluje radní, proč už se dnes musí Brno chystat. K Nizozemsku má Fišer blízko i z minulosti. Vystudoval nizozemskou filologii a v letech 2009 až 2014 pracoval na nizozemském velvyslanectví. Další dvě jeho služební cesty mířily do Německa. Nejdříve byl v Lipsku, kde se účastnil mimo jiné zahájení knižního veletrhu. „Stánek byl sice český, ale režírovaný fakticky z Brna, protože tam byli naše knihovny nebo brněnští autoři jako Kateřina Tučková či Martin Reiner. Měli jsme tam výsadní postavení,“ poznamenal Fišer. Hned odtud vyrazil do Berlína.

Co říká na to, že z vedení Brna cestuje do ciziny nejčastěji? „Jezdím naopak velmi málo,“ brání se. „On na to není moc čas,“ odpověděl na dotaz, zda bude na služební cesty vyrážet častěji.

Několik jich přesto už má na zbytek roku naplánovaných. Týden po návratu z Polska jede do Sankt Pöltenu v Rakousku, které chce být Evropským hlavním městem kultury o několik let dříve než Brno. V květnu plánuje jet do Švýcarska a na podzim by chtěl navštívit anglický Leeds. „Přijde mi jako kulturně zajímavé město a mohli by nám také pomoci v přípravě na kandidaturu,“ míní Fišer. Znovu se chce vypravit i do Německa. Chystá se také do ukrajinského Lvova, zatím soukromě, ale cestu by rád spojil s nějakou oficiální akcí a vykázal ji jako služební.

Služební cesty si užil i pod minulým vedením Brna, kdy sice neseděl v zastupitelstvu, ale dva roky pracoval pro městskou firmu Brněnské komunikace. „Pan Fišer navštívil služebně Manchester a Madrid,“ informovala mluvčí společnosti Vladimíra Navrátilová.

Fišer měl totiž pod sebou plány předchozího vedení na nový fotbalový stadion za Lužánkami. Kvůli nim objížděl evropské fotbalové stánky, dlužno však říct, že i za své peníze. „Nechtěl jsem to dělat od stolu, tak jsem tam prostě soukromě odjel, bavil se s lidmi a vše pak sepsal,“ řekl.

Jako radní si místo fotbalového stadionu, který je v nedohlednu, nyní osvojil právě téma brněnské kandidatury na Evropské hlavní město kultury. Inspirovat se pojede i do Plzně, která měla titul v roce 2015.

Co do kilometrů jej na služební cestě překonal další brněnský Pirát, náměstek Tomáš Koláčný. Se stranickými kolegy z pražského magistrátu se vypravil na Tchaj-wan. Od návštěvy si slibuje posílení cestovního ruchu i prohloubení spolupráce tamních univerzit s těmi brněnskými.

Cesty radních si chce pohlídat předseda kontrolního výboru Richard Mrázek (ANO). I proto, že v minulém volebním období kritizovali tehdy opoziční ODS a ČSSD služební cesty bývalého náměstka za Žít Brno Matěje Hollana. „Zatím je ještě brzy, ale zhruba rok po volbách by bylo dobré se na to podívat,“ sdělil.