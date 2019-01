Pirátská kritička brněnské koalice Gregorová má nakročeno do Bruselu

Necelé čtyři měsíce uběhly od posledních voleb, za čtyři měsíce jsou tu další, tentokrát do Evropského parlamentu. A je možné, že úspěch některých z kandidátů promění brněnské zastupitelstvo, zvolené loni na podzim.

Šanci dostat se mezi 21 europoslanců totiž na celostátních kandidátkách mají i jihomoravští politici.

Dobré vyhlídky si drží zejména Piráti, jimž před pěti lety vstup do parlamentu Evropské unie jen těsně unikl. Právě pirátskou kandidátku vede jako lídr brněnský IT specialista Marcel Kolaja, dvojkou se pak stala jeho stranická kolegyně a brněnská zastupitelka Markéta Gregorová. Ta je navíc předsedkyní Evropské pirátské strany.

Oba toho ovšem mají společného více než jen působení v Brně a společný zájem o evropskou politiku. Kolaja i Gregorová totiž byli kritičtí ke vzniku současné brněnské koalice, do níž se Piráti zapojili.

Kolaja vůbec jako první na pirátském fóru rozpoutal debatu, jestli opravdu strana míní vsadit na spolupráci s ODS a ČSSD. Byl přesvědčený, že vstupem do koalice Piráti porušili svou vlastní povolební strategii. „Voliči nás s vědomím jejího obsahu volili a nám nezbývá než se jí držet,“ prohlásil.

Funkce zastupitelky by se Gregorová vzdala

Gregorová – i přes kritiku vznikajícího svazku – měla v koalici dokonce zastávat post radní pro kulturu, nakonec si však účast rozmyslela.

Oficiálním důvodem byla minulost některých koaličních partnerů, třeba podíl primátorky Markéty Vaňkové (ODS) na exekučním byznysu.

Jihomoravané ve volbách do Evropského parlamentu Piráti: Marcel Kolaja (1. místo), Markéta Gregorová (2. místo)

Marcel Kolaja (1. místo), Markéta Gregorová (2. místo) KSČM: Andrej Bóna (2. místo)

Andrej Bóna (2. místo) KDU-ČSL: Jaroslav Suchý (4. místo)

Jaroslav Suchý (4. místo) ODS: Ondřej Krutílek (4. místo)

Ondřej Krutílek (4. místo) ČSSD: Zuzana Brzobohatá (4. místo) Volby do Evropského parlamentu se v Česku konají 24. a 25. května

Že už tehdy před sebou viděla kandidaturu do evropských voleb, kvůli čemuž by se nemohla věnovat práci na brněnském magistrátu, politička odmítá.

„To, že budou volby do Evropského parlamentu, jsem samozřejmě věděla mnohem dřív. Bylo to ale složité, protože jde o zásadní rozhodnutí, kdy bych se v případě úspěchu musela přestěhovat do Bruselu. Když jsem ale nakonec na neuvolněné pozici v zastupitelstvu, rozhodla jsem se kandidovat,“ vysvětlila Gregorová.

Vyhlídky na úspěch má jako dvojka slušné, takže je možné, že z Brna vyletí raketově rovnou do Evropy. V takovém případě se podle svých slov vzdá funkce zastupitelky, stejně tak i pozice v představenstvu Veletrhů Brno.

Brněnská koalice by se tím „zbavila“ kritičky ve vlastních řadách, jelikož křeslo v zastupitelstvu by po ní případně zaujala Monika Spilková, která neměla se současnou podobou koalice problém. Prvním náhradníkem za Gregorovou je sice právě Kolaja, ale ani ten nechce v případě úspěchu v brněnské politice působit.

„Už jsem začal jednat s naším náměstkem primátorky Tomášem Koláčným o ukončení mého působení v komisi rady města pro informatiku a v dozorčí radě společnosti SAKO,“ řekl Kolaja.

Nominován je i brněnský radní

Evropské volby nicméně můžou proměnit přímo brněnskou radu. Relativně vysoko je totiž i brněnský radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. Ten se na lidovecké kandidátce ocitl na čtvrtém místě, hned za současnými třemi europoslanci. Stejně jako Piráti ani on případně nechce kumulovat funkce.

„Práce v Bruselu vylučuje možnost, že bych pokračoval jako radní. Vzdal bych se i mandátu zastupitele,“ prohlásil s tím, že naopak by si ponechal úvazek na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Čtvrté místo získal na kandidátce ODS i Ondřej Krutílek, který je dosud neznámým politikem. V žádném zastupitelstvu nesedí, nicméně evropské politice se věnuje déle než 15 let. Do roku 2014 totiž působil v Evropském parlamentu jako asistent a je autorem řady analýz i knih o Evropské unii.

Stejnou pozici jihomoravské političce Zuzaně Brzobohaté přiřadila i ČSSD. Ta už v Evropském parlamentu zasedala v letech 2009 až 2014, v minulých volbách však skončila až sedmá a neuspěla. Brzobohatá navíc loni v říjnu vypadla ze zastupitelstva v Tišnově, když jako lídryně neuspěla v komunálních volbách.

Jasno už má i KSČM. Jako dvojka hned za lídryní Kateřinou Konečnou je třiadvacetiletý student Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Andrej Bóna. Komunisté tak pokračují ve své strategii z posledních voleb, kdy dávají na přední místa nové mladé tváře.

Naopak hnutí ANO zatím nerozhodlo, stane se tak nejspíš až po celostátním sněmu v polovině února. Stejně tak stále jedná TOP 09 a hnutí STAN.