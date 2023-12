Teplo se Jihomoravanům příští rok zlevní, naopak za vodu a odpad si připlatí

1 Za odpad stokoruny navíc, úlevy zůstávají

V některých městech si lidé výrazně připlatí za popelnice. V Břeclavi dají 900 korun, o tři stovky víc než dosud. Pro změnu se zastupitelé rozhodli po osmi letech kvůli nárůstu nákladů na likvidaci odpadů i inflaci. Náklady na svoz se zdvojnásobily a i za komodity, které dříve byly uložitelné zdarma, nebo je dokonce bylo možné odevzdávat s výdělkem, nyní město platí.

Děti do šesti let věku a senioři ale dál mají slevu 200 korun. V plánu je i podpora podnikatelů. To, že dnes házejí plast a papír do běžných kontejnerů, se má zlegalizovat. „Podnikatel bude moci uzavřít smlouvu s městem o vstupu do veřejné sítě. Město pak bude mít evidenci, díky které bude moci efektivně v takových místech posílit počty nádob,“ nastínila vizi mluvčí města Ivana Solaříková.

20. března 2023

Boskovice v odpadu dokonce pokoří magickou hranici 1 000 korun; dosud se tam platilo 840 korun na obyvatele. Důvody jsou totožné. Výrazně se dá ušetřit zapojením do systému, kde domácnost sbírá eko body, každý v hodnotě 10 korun, podle toho, kolik odpadů vyprodukují a odevzdají. Zájem byl už letos velký. Podle místostarosty Lukáše Holíka občané průměrně získali slevu 300, ti nejlepší 700 korun.

Cenu o dvě stovky zvedá rovněž Znojmo, poloviční cenu zaplatí senioři a studenti, novorozenci, postižení nebo žijící v domově pro seniory neplatí vůbec. O více než dvě stovky si připlatí i lidé v Hodoníně, i tady ale zachovávají úlevy. Naopak nejlevněji vyjdou odpady v Brně a nezdražuje se, stejně jako ve Vyškově.

Okresní město Poplatek za odpad v roce 2024 Poplatek za odpad v roce 2023 Brno 670 Kč/osoba 670 Kč/osoba Blansko 760 Kč/osoba 760 Kč/osoba Břeclav 900 Kč/osoba 600 Kč/osoba Hodonín 840 Kč/osoba 600 Kč/osoba Vyškov 696 Kč/osoba 696 Kč/osoba Znojmo 800 Kč/osoba 600 Kč/osoba

2 Spokojení v teple, cena se však proměňuje

Ještě v listopadu platila pro víc než čtyři tisíce odběratelů Znojemské tepelné společnosti nejvyšší cena v kraji – jeden gigajoule tepla vyšel na 1 290 korun. Od Nového roku je kalkulovaná cena tepla téměř o dvě stovky nižší. „Snažíme se ji držet na nejnižší možné přijatelné úrovni. Chceme tímto podpořit domácnosti a dát jim jistotu, že v této nelehké době stojíme na jejich straně,“ komentuje vývoj ceny starostka Znojma Ivana Solařová (ANO) s tím, že město se zaměří i na modernizaci infrastruktury, což v budoucnu ušetří peníze.

A příznivější cena těší i jinde. I když teplo bude nejdražší v Brně, oproti roku 2023 zlevní. Cenu stáhli i v Břeclavi, různí se podle lokalit, ve středu města například o 18 procent.

V Blansku provoz městem vlastněné centrální soustavy převezme od Nového roku městská firma Teplo Blansko. Radnice o tom rozhodla poté, co dosavadní provozovatel ZT energy skokově zvýšil zálohy. Úkol pro letošek je jasný – stabilita a získání důvěry lidí. „Máme v předstihu zajištěný plyn na celý rok. Podařilo se nám jej nakoupit po částech v průběhu léta, abychom se vyhnuli cenovým výkyvům před topnou sezonou,“ uvedl jednatel společnosti Teplo Blansko Vlastimil Vaníček.

23. listopadu 2020

V Hodoníně předpokládanou cenu tepla stanoví v lednu. Petr Pacal z Městské bytové správy upozorňuje, že se může ve skutečnosti lišit o víc než 10 procent. Záleží na počasí i na cenách komodit, které „lítají“ nahoru dolů. „Ceny energií na vstupu mohou růst o 20, ale i 200 procent, že překryjí vliv počasí a výsledné ceny podstatně porostou,“ vysvětluje.

Okresní města Cena za teplo v roce 2024 Cena za teplo v roce 2023 Brno 1199 Kč/GJ 1672 Kč/GJ Blansko 1098,39 Kč/GJ 1375,25 Kč/GJ Břeclav 1136 Kč/GJ 1483 Kč/GJ Hodonín cena teprve bude stanovena 771 až 932 Kč/GJ Vyškov 1024 Kč/GJ 1375 Kč/GJ Znojmo 1098 Kč/GJ 1490 Kč/GJ

3 Voda zdraží, ale míň než letos

Nejdražší vodu budou mít v Blansku, respektive celý svazek Boskovicko, kde za kubík zaplatí 147 korun. Do kalkulací cen pro rok 2024 se promítlo hned několik faktorů.

„Novelizace zákona o DPH, která od ledna zvyšuje sazbu vodného a stočného z deseti na dvanáct procent. Ceny energií, jež zvyšují náklady na distribuci, inflace, cena povrchové surové vody a také vytváření zdrojů na obnovu vodárenské infrastruktury, nárůst výdajů na modernizaci a dodržování nových environmentálních standardů,“ vysvětluje vedoucí marketingu Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Brněnské vodárny a kanalizace vysvětlují zdražení vývojem nákladů na služby. Výroba a dodávka jednoho litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní činí zhruba deset haléřů. „Při průměrné spotřebě 104 litrů na osobu je denní výdaj za vodné a stočné jedenáct korun,“ vyčíslila manažerka veřejných vztahů Renata Hermanová. Brněnské vodárny také plánují opravy a údržbu infrastruktury za 330 milionů korun.

Nejlevnější vodu má pro letošek Hodonín, zdražuje se však všude. Jak ale připomínají Vodovody a kanalizace Břeclav, oproti situaci před rokem jde o podstatně menší nárůst ceny, tehdy tady cena poskočila o šestnáct procent, nyní to není ani čtyři a půl. Třeba ve Znojmě jde ale jen o nárůst způsobený rozhodnutím vlády zvýšit sazbu daně o dvě procenta, samotná cena vodného a stočného nemění.

Okresní města Cena vody v roce 2024 Cena vody v roce 2023 Brno 105,60 Kč/m3 102 Kč/m3 Blansko 147 Kč/m3 142,72 Kč/m3 Břeclav 137,20 Kč/m3 129,08 Kč/m3 Hodonín 104,41 Kč/m3 102,48 Kč/m3 Vyškov 123,19 Kč/m3 109,99 Kč/m3 Znojmo 134,21 Kč/m3 131,82 Kč/m3

4 V Brně zdraží odtah i zahrádky, naopak přispějí na kroužky

Za odtah auta si řidiči v Brně od Nového roku připlatí. A to výrazně, dřív byla cena 1 800 korun, teď to bude 3 500. Sazba se zvýší, i když se odtah nedokončí.

Víc peněz dají také provozovatelé restauračních zahrádek, ti mimo památkovou zónu deset korun místo dosavadních čtyř za metr čtvereční a den. A v historickém centru města dvacetikorunu místo šesti. Radnice to vysvětlila růstem nákladů na úklid a údržbu veřejných prostranství.

Restauratéři dostanou poloviční slevu, pokud se budou podílet na úklidu. „Kdo bude rozhodovat o tom, kdo dostane slevu, a kdo ne? Nebo budeme mít uklizeno, někdo nám tam udělá nepořádek, vyfotí to a radnice nám slevu sebere,“ nesouhlasí jednatel Zlaté lodi a několika dalších brněnských podniků Zdeněk Sklenář.

Některé městské části i o víc než polovinu zvedají rovněž poplatek z krátkodobého pobytu a také poplatek za psa – o několik stokorun v Bosonohách, Brně-jih či Kohoutovicích.

Brněnské rodiny s nižšími příjmy, které zaplatí za odpad, ale na druhou stranu mohou získat čtyřtisícovou dotaci na kroužky pro děti.