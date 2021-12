Politici v Blansku nesouhlasí s cenou tepla, lidé ji ale stejně zaplatí

I v Blansku totiž platí cimrmanovské pravidlo – město s cenou může nesouhlasit, může o ní vést spory, ale to je tak asi vše, co se s tím dá dělat. Pro tisíce obyvatel, jejichž domácnosti jsou napojené na síť centrálních rozvodů tepla, je tak verdikt zcela bezpředmětný.

„Schválení, či neschválení kalkulace ze strany blanenského zastupitelstva nemá na cenu žádný vliv, jak se může každý odběratel sám přesvědčit ve své smlouvě,“ uvedla pro MF DNES jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová. A dodala, že firma postupuje v souladu se zákonem i cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.

To nakonec na dotaz MF DNES přiznal i místostarosta Blanska Ivo Polák (ČSSD). „Lidé budou platit takovou částku, jakou si s dodavatelem tepla sjednají. Každý odběratel má se ZT Energy vlastní smlouvu o dodávkách tepla,“ sdělil Polák.

Město podle něj může v tuto chvíli garantovat pouze to, že vyvolá jednání s provozovatelem a pokusí se s ním najít dohodu.

Pohled města a firmy ZT Energy na výklad smlouvy o nájmu a provozu kotelen se však diametrálně liší. Opoziční zastupitelé na jednání vyčítali vedení Blanska, že smlouva, kterou radní uzavřeli, je špatně sepsaná. A město ani nemá žádné nástroje, jak firmu donutit k předložení požadovaných informací, například o dodavateli plynu a garanci dodávek.

„Základní problém je, že v dokumentu nejsou některé věci, které naopak byly v podmínkách výběrového řízení na provozovatele. Ptám se, jestli je to chyba, nedostatek, či co,“ vytkl radním opoziční zastupitel Jan Nečas (ANO).

„Nejsem pamětník, nevím, jestli to tam někdo nedopsal úmyslně. I tak jsem se ale domnívala, že výklad je jednoznačný,“ reagovala Petra Skotáková z blanenského úřadu. Pokud by ale vše podle ní bylo také ve smlouvě, měla by firma ZT Energy omezenější možnosti než dnes.