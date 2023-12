Brno řidičům zvýší ceny odtahů aut na dvojnásobek, přesto na nich prodělá

Pouze „ustájení“ odtaženého vozu bude stát stejně jako dosud, tedy 120 korun za den. Zbylé úkony, spojené s nepříjemností pro řidiče, který automobil nesprávně zaparkoval, zásadně zdraží.

„Důvodem zvýšení cen je, že náklady za odtahy jsou významně vyšší než částky, které získáváme z pokut. V uplynulém roce zaplatilo město za odstranění vozidel a související administrativu kolem 44 milionů, přičemž příjmy činily zhruba deset milionů. Naší snahou bylo alespoň částečně snížit ztráty,“ řekl novinářům radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Městská firma Brněnské komunikace, která má odtahy na starosti, ročně odtáhne zhruba sedm tisíc aut. V letošním roce bylo dosud odtaženo 6 776 vozidel. Dosavadní ceny platí od roku 2012. I přes zvýšení poplatku bude město podle Kratochvíla doplácet zhruba 20 milionů korun.

„Aktuální ceny zdaleka neodpovídají aktuálním nákladům. Pokud by se ale příjmy měly rovnat výdajům, muselo by být zdražení mnohem razantnější,“ uvedl Kratochvíl. „Náklady na provoz pohotovostního servisu jsou fixní, nehledě na to, jak moc je služba využita a kolik aut je odtaženo.“