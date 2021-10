Dražší teplo bude nejen v Brně, lidé si připlatí i jinde na jihu Moravy

Cenou hýbe zima, vítr i Brazílie Za to, že si připlatí za energie, „vděčí“ lidé (nejen) na jižní Moravě celé řadě okolností z celého světa. Prvním viníkem je dlouhá minulá zima, která v Evropě vedla k vyprázdnění zásobníků plynu. V létě se pak o něj musela Evropa přetahovat s Asií a Jižní Amerikou, s cenou zahýbalo i dramatické zvýšení poptávky ze strany Brazílie, která byla ochotna Evropu přeplatit. V Číně zase z bezpečnostních důvodů uzavřeli čtyřicet uhelných dolů a tento výpadek ve výrobě elektřiny se musel nahrazovat právě plynem. Negativní vliv mělo i málo větru v Německu a Dánsku, kvůli čemuž zdejší větrníky nevyrobily dost elektřiny. „Dalším faktorem je takzvaný Green Deal. Evropa chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální a využívá k tomu nástroje, které vedou k obrovskému zdražení emisních povolenek,“ podotýká ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. S cenou hýbe i stav zásob v Rusku. „Zdejší zásobníky byly po zimě na úrovni čtrnácti procent. V případě, že by do nich nyní plyn nevtláčeli, neměli by dostatečné zásoby na další zimu,“ vysvětluje Martin Pich, ředitel divize Trading Moravských naftových dolů. Od půlky října by Rusko mělo znovu začít posílat do Evropy dodatečné objemy plynu, což by mohlo ceny snížit. V tomto ohledu by mělo pomoct i zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 a znovuotevření čínských uhelných dolů v mongolské oblasti. Rizika však stále jsou. „Od 1. ledna v Německu vypínají jaderné a uhelné elektrárny. Energie bude chybět a je reálné riziko blackoutu. Ceny se můžou rozkolísat a jít do úrovní, které si dnes neumíme představit,“ říká Pich. Dalším nebezpečím jsou nízké stavy vody v severských zemích, které omezují zdejší nejdůležitější zdroj elektřiny.