Cena tepla pro paneláky letos snad ještě vydrží, města vývoj moc neovlivní

V černou můru se začíná měnit pořizování zemního plynu pro nákupčí velkých firem zajišťujících teplo pro domácnosti v Moravskoslezském kraji.



Cena zemního plynu totiž vzrostla během posledního roku z 2,3 na 6,3 amerického dolaru za jednotku, což je nárůst o 104,8 procenta. Pod třemi dolary se přitom držela ještě v květnu letošního roku.

A cena elektřiny se zvyšovala na mezinárodních trzích ještě více. Podle serveru kurzy.cz se cena elektřiny na komoditní burze zvýšila meziročně o plných 213 procent s tím, že růst výrazně zrychlil v srpnu letošního roku.

Největším dodavatelem tepla do domácností v regionu je skupina Veolia. Ta je dominantním dodavatelem v Ostravě, Karviné, Havířově i v dalších městech.

„Ceny tepla zůstávají zpravidla stejné po celý rok. Navýšení cen pro příští rok se právě řeší a může se lišit podle lokálních podmínek a použitých paliv,“ komentoval vývoj Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia. „Zároveň hledáme řešení i na úrovni vlády a Energetického regulačního úřadu, neboť nárůst cen paliv je značný a náklady na emisní povolenky jsou neúnosné, stojí už více než samotný nákup paliv pro výrobu tepla.“

Garance do konce roku

Ve většině případů nemají města příliš velké páky na to, jak se bude cena tepla pro koncové odběratele vyvíjet.

Minimálně do konce roku by měly vydržet ceny tepla pro obyvatele Frýdku-Místku. Teplo tam prodává městská společnost Distep, která ale nemá vlastní teplárnu. „Distep nakupuje tepelnou energii od společnosti Veolia. Má příslib o nezdražování do konce roku. Ceny tepelných energií proto letos domácnostem nezvýší,“ konstatovala Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu.

A podobná situace je rovněž v Novém Jičíně. „Město je pouze vlastníkem kotelen, teplovodů a technologií, tepelné hospodářství provozuje Veolia Energie ČR,“ vysvětlila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. „Cenu plynu máme smluvně zafixovanou do konce roku, měnit by se neměla. Cenovou nabídku na příští rok zatím nemáme.“

Podstatná cena povolenek

Na informaci, jak by se měla měnit cena tepla, zatím čekají také v Bruntále. „Letos zdražovat nebudeme. Na konci října se dozvíme, jaké budou ceny hnědého uhlí, kterým primárně topíme. Plyn máme na rok 2022 za dobrou cenu, takže by se výsledná cena příliš měnit nemusela,“ vysvětlil ředitel společnosti Teplo Bruntál Luboš Trnavský.

Atypického dodavatele tepla mají v Třinci. Dodávky tam zajišťují ve spolupráci s místními železárnami.

„K růstu ceny tepla a teplé vody došlo naposledy na začátku srpna kvůli navýšení ceny emisních povolenek,“ vysvětlil mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar. „Další případný růst cen za teplo a teplou vodu bude záviset na cenách zdrojů potřebných pro výrobu tepla a na vývoji cen emisních povolenek.“