Zdražení energií dopadá i na dopravce, v Brně omezí linky MHD

Méně linek nebo víc peněz od města. To jsou aktuální scénáře pro Dopravní podnik města Brna (DPMB), na který tvrdě dopadla nejen katastrofální situace na trhu s energiemi. Ať tak, či tak, ve finále na to doplatí cestující. Zaplatit více za jízdné by však neměli.



Zvýšení cen energií – nafty, elektřiny a plynu – znamená pro dopravní podnik nárůst nákladů v příštím roce o zhruba 250 milionů korun.

„Informovali jsme o této situaci vedení města a očekáváme, jaké zaujme stanovisko. Jedná se o závažný problém, který při nejhorším scénáři může ohrozit provoz městské hromadné dopravy,“ připustila mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Chybějící čtvrt miliardy korun je přitom zásadním zásahem do rozpočtu městské firmy. Loni měl DPMB obrat 3,1 miliardy. Z toho necelou miliardu tvořily příjmy z jízdného a 2,2 miliardy dotovalo na provoz Brno z veřejných peněz.



A to zdaleka není všechno. Radní Brna pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) odhaduje na dalších 150 milionů ztrátu z tržeb do konce roku. „Cestující se ještě nevrátili do hromadné dopravy v takovém množství, v jakém jsme předpokládali,“ vysvětluje přetrvávající dopady protiepidemických opatření Kratochvíl, který je zároveň místopředsedou představenstva DPMB.

A pak jsou tu i požadavky na zvýšení mezd zaměstnanců dopravního podniku. Těm ale Kratochvíl rozumí a věří, že s odboráři najde řešení dobré pro obě strany.

Jízdné zdražit nechtějí, tak ubude spojů

Variantu, že by město zdražilo jízdné, striktně vyvrací. „Skutečně nám tím pádem zbývá optimalizovat trasy a spoje. A to má logiku, protože lidé jezdí méně,“ myslí si.



Spoje se určitě nebudou rušit plošně. Stěžejní bude, které jsou jak obsazené. Variantou je i prodloužení intervalu, v jakém jednotlivé spoje budou na svou trasu vyjíždět.

„Když prodloužíme interval o minutu nebo o dvě, tak to dělá v součtu poměrně hodně peněz, které se dají ušetřit. Ale budeme velmi detailně a citlivě vnímat, v jakou hodinu a v jakých spojích k tomu přikročíme, abychom nesnížili komfort lidem. Obyvatel Brna by se to nemělo dotknout,“ věří Kratochvíl, podle něhož je možností i nasazení menších souprav.

Jenže tyto kroky nezacelí ztrátu kompletně. „Bavíme se jen o desítkách milionů korun, které se ušetří. Zbytek musí Brno dosanovat,“ přiznává radní s tím, že kompenzace ze strany města bude představovat velký podíl při krytí ztrát.

Krajští dopravci nezdraží

Pro firmy, které zajišťují hromadnou dopravu na jižní Moravě, je situace odlišná, protože mají vysoutěžené – poměrně čerstvě – smlouvy s krajem.

„Postupně nám dobíhají staré smlouvy a nabíhají nové. Dopravci museli promítnout do soutěže všechny požadavky, takže není vůbec reálné, aby po nás jako po kraji nějaké doplatky chtěli. O zdražování jízdného vůbec nejednáme,“ uklidnil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) s tím, že kraj ani žádné požadavky na větší příspěvky od dopravců neregistruje.

Podle Ladislava Sovy z ČSAD Tišnov záleží na tom, jak dlouho současná krize potrvá, jestli to bude třeba týden, nebo dva roky. „Koeficienty ve smlouvách by to měly obsáhnout. Něco jako zvyšování jízdného není vůbec v naší kompetenci, to má kraj smlouvami ošetřené. Na druhé straně se nám to samozřejmě projevuje i v jiných činnostech, nejen v pravidelné dopravě. Nevíme, jaká bude inflace, jaké budou vstupy. Zvyšování cen bude mít samozřejmě projev na výsledku hospodaření,“ nastínil Sova.

Podobné je to i u dalšího velkého dopravce v kraji, společnosti ICOM transport. Té například tento rok skončila dlouhodobá smlouva na plyn, což jí teď navýší náklady o 300 procent. Jen to představuje pro tento koncern navýšení nákladů o sedm milionů korun.

Vyčíslený výhled na příští rok zatím dopravce nemá. „Myslím, že teď je to možná i předčasné. Věřím, že se situace zklidní, že se to musí nějak řešit,“ doufá předsedkyně představenstva ICOM Kateřina Kratochvílová. Přiznává, že rovněž je růst cen výrazně ovlivňuje, stejně jako jiné společnosti. Poukazuje také na to, že ceny energií narůstají tak, že předčí i růst inflace.

Brněnský dopravní podnik upozorňuje i na další riziko. I přestože někteří dopravci mají nastavené dlouhodobější kontrakty s dobrými cenami, současná krize na poli energií může donutit některé dodavatele, aby už uzavřené smlouvy vypověděli.

Toho se ale Kratochvílová nebojí. „Jako dopravní uskupení, které zaměstnává 1 800 lidí, jsme si nemohli dovolit uzavírat smlouvy se společnostmi, které nabízejí supervýhodné ceny, ale je tam nějaké riziko. Takže my máme smlouvy uzavřeny vždy s těmi největšími hráči v oblasti energií, a proto se neobáváme,“ dodává.

Pro zajímavost – jízdné se v kraji nezdražilo deset let a na dopravní obslužnost v kraji ročně plyne 2,3 miliardy, s novými smlouvami to bude víc.