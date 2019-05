Brno vypudí z ulic obtěžující reklamu, ale jen v některých částech

„Nechceme ji zcela zakázat, ale omezit některé její formy, které obtěžují veřejnost hlukem, světelnými efekty, nevhodnou stylizací, případně i svým obsahem,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

S bojem proti takzvanému reklamnímu smogu přišla jako první městská část Brno-střed už v roce 2016 a loni vypracovala manuál pro firmy s doporučeními, jak mají poutače na jejich provozovnách vypadat.

Radnici šlo hlavně o domy v historickém centru, ale pak se záměr rozšířil i na další druhy reklamy přímo v ulicích. Zákazy se netýkají billboardů, které mají povolení úřadů.

„Když jsme návrh nařízení poslali jednotlivým radnicím, přidaly se ještě Starý Lískovec, Bohunice, Brno-jih a Brno-sever. Nařízení je otevřené, takže se v případě potřeby dá upravovat nebo rozšířit na další městské části,“ poznamenal Hladík.

Za porušení hrozí pokuta do 50 tisíc

Způsoby reklamy jsou rozdělené do sedmi skupin a každá městská část si vybrala to, co jí nejvíc vadí.

„Chtěli jsme hlavně omezit velké reklamní poutače. Ty jsou často v zeleni, nemají ani patky, takže to vypadá divně, a navíc pokud jsou někde u silnice, rozptylují řidiče. I když jsme z nich měli nějaké peníze, raději je oželíme. A už vůbec nic jsme neměli například z převlečených figurín nebo zaparkovaných reklamních aut, která jen zabírala místa k parkování,“ uvedl například starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Kde v Brně budou platit jaká omezení reklamy Nařízení o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech začne platit 1. července. Iniciovala ho radnice Brna-střed a přidaly se i některé další městské části. Zákaz plakátů větších než formátu A1 a rozdávání letáků: Bohunice, Brno-střed, Starý Lískovec.

Bohunice, Brno-střed, Starý Lískovec. Zákaz reklamních převleků: Bohunice, Starý Lískovec.

Bohunice, Starý Lískovec. Zákaz reklamních tabulí, vlajek a podobně: Bohunice.

Bohunice. Zákaz jedoucích reklamních vozidel: Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Brno-sever.

Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Brno-sever. Zákaz umístění reklamních vozidel: Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Brno-jih, Brno-sever.

Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Brno-jih, Brno-sever. Zákaz reklamních obrazovek či tlampačů: Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice, Brno-sever.

Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice, Brno-sever. Zákaz reklamních plachet a převěsů: Brno-střed, Starý Lískovec, Brno-sever.

Brno-střed chce stejně jako Bohunice vymýtit reklamní auta a přívěsy, konstrukce typu obří zmrzliny na dopravních prostředcích i obrazovou a hlučnou reklamu. „Neplatí to ale pro sportovní přenosy, kulturní, charitativní akce a politické či občanské mítinky a jednodenní akce,“ popsala mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová.

A zákaz se nevztahuje ani na „áčka“ před restauracemi nebo na taxíky a tramvaje. Řeší jen samoúčelnou reklamu.

Na dodržování bude dbát krajský živnostenský úřad a tomu, kdo bude nařízení porušovat, hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Podle Petra Marka z brněnské agentury Marco by krok neměl nějak zásadně ovlivnit reklamní trh v Brně. „Z našeho pohledu využíváme zmíněná omezená média spíše jako doplňková,“ poznamenal Marek. Podle něj může ovšem omezení citelněji zasáhnout podniky umístěné v centru města a městských částí, které formu pouliční reklamy využívají častěji.

„Za matoucí považuji rozličný přístup k omezením jednotlivými městskými částmi. Zde bude potřeba přesně určit hranice jednotlivých lokalit a jasně definovat konkrétní omezení, aby nedocházelo k jejich neúmyslnému porušování,“ míní Marek.