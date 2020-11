Svými výsledky jsme se nechlubili jako Hašek, říká končící hejtman Šimek

V předvolební kampani opakovaně zaznívalo, že kraj pod vaší vládou neměl energii a je potřeba ho rozhýbat. Co na to říkáte?

Každá strana, která jde do voleb, má svoji rétoriku. Politika v poslední době začíná být hodně o mediální kampani a o PR. Trošku se potlačuje samotná práce. Vždycky jsem se snažil makat a až potom odvedenou práci prodat. Dneska teprve narozenou myšlenku někdo prodává jako něco, co funguje.

Tak tedy k tomu odpracovanému. Za co byste se pochválil?

Když to vezmu z politické stránky věci, tak jsem moc rád, jak fungovala koalice. Spolupráce našich čtyř stran byla nadstandardní. Dařilo se nám projekty maximálně prosazovat. Za to všem děkuji. Mezi stranami jsme nastolili velmi slušnou politickou kulturu.

Máte konkrétní projekty, za kterými si stojíte?

Těch bylo spousta, ať už ve zdravotnictví, či sociální oblasti. Ve spoustě škol se vyměnilo velké množství strojů, třeba na Olomoucké. Vzniklo Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost na Čichnové. To jsou projekty řádově za padesát milionů korun, které celé střední školství posouvají kupředu.

A co pochybení, nedotažení?

Nedařily se věci v oblasti dopravy. Na Ředitelství silnic a dálnic jsme vliv neměli, žije si svým životem, ale možná kdyby byl větší tlak nebo snaha z jejich strany s námi komunikovat, tak bychom některé projekty mohli posunout. Obzvlášť mě trápí silnice do Vídně. Je to i o stavebním zákoně a napadání projektu aktivisty.

Nová rada kraje zasedne v době nouzového stavu s ekonomikou v propadu. Podaří se jí dostát slibům a opravdu kraj rozjet?

Určitě jim nezávidím situaci, do které teď přicházejí. Mají sestavit rozpočet na příští rok. Jenže predikce, které ministerstvo financí dává, jsou ne úplně uchopitelné. Před čtyřmi lety jsme to měli komfortnější. Ale bude záležet na nich, jak to uchopí a co se jim podaří udělat. Jedna věc jsou plány, druhá to, kam je ekonomika a současné možnosti pustí. Jdou do velké neznámé a nejspíš si toho jsou vědomi. Některé věci hlásané ve volbách se jim nepodaří splnit.

Jak byste se oznámkoval?

Samozřejmě na jedničku to nebylo. Dvojka by byla adekvátní tomu, co se odehrávalo. Bylo to hodně o práci a méně o těch médiích. Po Michalu Haškovi (ČSSD) to byl obrovský kontrast. Ale skutečně, tady se práce odváděla. A to, že se neprodávala, jak se asi prodávat měla… Každý je nastavený jinak.

MF DNES udělila lepší trojku, téměř na propadnutí jsou však sociální služby, kvůli opomínání terénní péče.

Kraj pracuje jen s takovými finančními možnostmi, jaké má. Co se týče financování sociálních služeb od státu, tak jsme byli na posledním místě v republice. Paní ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nechtěla za čtyři roky s tímto koeficientem hnout. Všechny služby by vypadaly jinak, kdyby na ně ty finanční prostředky byly.