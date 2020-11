Vysvědčení pro hejtmana Šimka: pokrok ve školství, zanedbané sociální služby

1 Ekonomika: 3

Jižní Morava je se závazky 3,3 miliardy korun nejzadluženějším ze všech krajů. Důvodem je ovšem i to, že Jihomoravský kraj dostává na jednoho obyvatele méně peněz než jiné regiony.

Dosluhující hejtman Bohumil Šimek (za ANO) chtěl prosadit změnu, ale to se mu nepovedlo. Kvůli zadlužování kritizoval svého předchůdce Michala Haška (ČSSD), nakonec si však jeho koalice vypůjčila za čtyři roky více než Hašek za dvakrát delší dobu.

Na jednu stranu teď budou splátky půjček ukrajovat každý rok z krajského rozpočtu, a to v době nižších příjmů způsobených koronavirovou krizí. Na druhou stranu je nutné říct, že peníze kraj „neprojedl“, ale investoval, ať už do nových základen pro záchranáře, domovů pro seniory, nebo nákupu vlaků.

Šimek se také hájí, že kraj získává dobrý rating hodnotící ekonomiku. Přesto však k hospodaření existují výhrady. Především ty, že se peníze rozdělují bez jasné strategie, jakým směrem by se měl kraj ubírat. O chybějící vizi mluvili i politici z nově dohodnuté koalice.

2 Doprava: 3

Rekonstrukci silnic nemůže žádný politik opomenout zmínit jako prioritu, takže jí byla i pro odcházející garnituru. Z rozpočtů však lze vyčíst, že do oprav stávající koalice investovala zhruba stejnou sumu jako její předchůdci, a to 5,5 miliardy korun.

Větší komfort by měli na silnicích zažívat nejen řidiči za volantem. Hejtmanství zavedlo elektronické jízdné a umožnilo cestujícím zaplatit lístek ve vlaku a autobusu kartou.

Kraj dovedl ke zdárnému konci také ojedinělý kousek v podobě nákupu nových moderních vlakových souprav. Díky tomu se dočkají Jihomoravané do tří let na dvou páteřních linkách výměny 40 let starých vozů.

Navzdory těmto úspěchům je tu snad nejprovařenější slib krajské vlády, který skončil fiaskem: ten o rozlétání letiště v Brně.

Už před úderem pandemie koronaviru létalo z Brna méně pravidelných linek, než když se koalice v čele s ANO usídlila na hejtmanství. Ukázalo se, že šlo o přehnané ambice a do Brna se dopravci nepohrnou, když jsou blízko velká letiště, především to ve Vídni.

3 Územní plán: 2

Jihomoravský kraj za dvacet let existence nebyl schopen zpracovat krajský územní plán, správně označovaný jako zásady územního rozvoje. Až letos na podzim se krajské koalici podařilo neúplný dokument z roku 2016 doplnit o chybějící části, za což si zaslouží pochvalu.

Na tomto plánu totiž závisí mimo jiné stavby dálnic v regionu, protože stanovuje jejich trasy. Právě kvůli vedení R43 přes Bystrc se ozvala kritika spolků i některých zastupitelů.

I když byl plán nakonec schválen, trvají pochybnosti o procesu tvorby. Hejtmanství totiž nezveřejnilo data, na jejichž základě zvolilo bystrckou trasu. Kraj si tak zahrává, protože osud zásadního dokumentu se přesouvá do rukou soudu, na nějž se chtějí kritici obrátit.

4 Sociální věci: 4

Péče o seniory i další potřebné je v Jihomoravském kraji sice rozsáhlá a velmi propracovaná, funguje však mnohdy jen díky obětavosti pracovníků, kteří toto zaměstnání berou jako poslání a nevadí jim opožděné a nízké mzdy. Systém preferování pobytových služeb, kterými jsou především krajské domovy pro seniory, na úkor jiných byl často předmětem kritiky nevládních organizací.

Kraj tyto výtky vždy odmítal a vysvětloval tím, že jižní Morava dostává málo peněz na sociální oblast na rozdíl od jiných regionů. Lepší výchozí pozici pro vyjednání nápravy ale dosud žádná jiná koalice neměla. Dvě hlavní strany té dosluhující, ANO a ČSSD, jsou totiž posledních sedm let, tedy v době ekonomického růstu, partnery ve vládě.

Bez změny financování může kraj jen těžko vrhnout hlavní podporu do terénních služeb, na něž chce klást důraz. Mají je totiž pod sebou především podfinancované neziskové organizace. Domácí péče je přitom ve výsledku levnější než provoz velkých zařízení, jako jsou domovy pro seniory, které kraj dál staví. Se stárnutím populace ani nebude v silách hejtmanství se o seniory v takových ústavech postarat.

5 Zdravotnictví: 2

Šimkova koalice se ujímala vedení kraje v nelehké době, kdy bylo rozhádané vedení jihomoravské záchranné služby a odborářů, kteří vyhrožovali stávkou. Dnes s pandemií koronaviru můžou být politici rádi, že nic takového není aktuální, protože se jim podařilo situaci uklidnit.

Bylo to ale právě zdravotnictví, kde koalice zpětným pohledem nevsadila na „správného koně“. Pomalá práce na koncepci vyústila v personální výměnu a přesun gesce od ČSSD k hnutí ANO. Koncepce pak skutečně vznikla, a to vůbec poprvé v historii kraje.

Jde přitom o strategický dokument, který má určit směr jihomoravského zdravotnictví v dalších letech. Je však nutné dál s materiálem pracovat. Do konce roku proto bude kupříkladu hotová studie, která napoví, zda je vhodné devět krajských nemocnic sloučit do jedné organizace.

6 Školství: 2

Vzbudit zájem žáků o technické obory si končící koalice vetkla za cíl a udělala na tom skutečně kus práce. Zřídila mimo jiné moderní dílnu Fablab, kde si žáci zkouší práci třeba na 3D tiskárně nebo obráběcím stroji. Školy v regionu objíždí podobně vybavený kamion. Zásadní proměna školství však nenastala, přestože je podle expertů potřeba.

Střední školy by měly jednak produkovat kvalitní řemeslníky, jednak poskytovat všeobecné maturitní vzdělání, aby se absolventi mohli lehce přizpůsobit budoucímu trhu práce. Jakákoli diskuse o omezení určitého oboru však vyvolává okamžitou vlnu diskusí a nesouhlas, takže se politici do něčeho takového nechtějí pouštět. Politika je ale i o krocích, které nejsou populární.

Za pochvalu však stojí, že se kraj snaží u žáků rozvinout podnikatelského ducha – o různých nápadech mají přemýšlet tak, aby se na nich dal postavit byznys. Což jim může pomoci v budoucnu.