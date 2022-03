Ukrajinských aut v Česku přibývá, pojištění nemají. Co dělat při nehodě

Volodymyr přijel do Česka s dcerou a dvěma malými vnoučaty autem. Zelenou kartu zařízenou nemá. Rodina do Česka cestovala pět dní a doklad o povinném ručení potřebný pro provoz vozidla v zahraničí byl skutečně to poslední, co na své cestě řešila. Nyní se zabydlují, shánějí školu pro vnučku, práci, autem dále jezdí tam, kam je potřeba…

Podobných příběhů se teď v České republice odehrává nepočítaně. Na silnicích se objevuje stále víc aut s ukrajinskou značkou, a přestože mohou být řidiči opatrní a zodpovědní, je třeba si uvědomit, že se pohybují nejistě a v neznámém místě, a může tak docházet k dopravním nehodám.