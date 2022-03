Ukrajina vyrábí kabely pro automobilky i ve válce. V utajení, po troškách

Boje na Ukrajině narušily výrobu kabelových svazků, které v průměrném automobilu nesou až pět kilometrů kabelů. Jsou jedinečné pro každý model a vozidla se bez nich neobejdou. Automobilový průmysl se již potýká s prudkým růstem cen kovů a energií, narušenými dodavatelskými řetězci a nedostatkem polovodičových čipů.

Výrobu kvůli omezení dodávek kabelových svazků snížily automobilky Volkswagen i konkurenční BMW. Mercedes-Benz varoval, že se tento problém brzy odrazí také na jeho produkci.

Prémiová značka Audi uvedla za skupinu Volkswagen, že celý koncern pracuje na tom, aby hlavní dodavatelé přesunuli výrobu kabelových svazků z Ukrajiny jinam. Hledá též alternativní dodavatele. Ohlíží se po nich ve východní Evropě, severní Africe, Mexiku a možná i v Číně, uvedla společnost.

S dodavateli jedná s cílem najít alternativní zdroje dílů rovněž BMW. Čtvrtá největší automobilka světa Stellantis uvedla, že už kabelové svazky odebírá z jiného místa v Evropě. Odmítla upřesnit odkud.

Od minulého týdne stojí v Mladé Boleslavi výroba elektrické Škody Enyaq iV právě kvůli výpadku dodávek kabelových svazků z Ukrajiny. „Jedním ze scénářů je případná realokace postiženého ukrajinského dodavatele do ČR,“ řekl mluvčí automobilky Tomáš Kotera. To by podle něj v praxi znamenalo přestěhovat z Ukrajiny technologii i zaměstnance, kteří svazky vyrábějí. U nich by bylo potřeba zajistit pracovní povolení a další formality, včetně ubytování jejich rodin v České republice.

Výrobci automobilů, kteří se spoléhali na Ukrajinu, budou muset jednat rychle, konstatoval Nick Klein z logistické společnosti OEC Group. „Budou muset objednávat s velkým předstihem, protože budou čelit zpožděním. Výrobci automobilů navíc budou mezi sebou soutěžit o stejné zdroje,“ dodal.

Západní Ukrajina se díky své levné a vysoce kvalifikované pracovní síle a blízkosti evropských automobilových továren a bohatství surovin stala významným výrobním centrem kabelových svazků. Vyrábí je zde mimo jiné japonská Fujikura a francouzský Nexans. Někteří producenti, například Fujikura, po invazi na Ukrajinu výrobu zcela pozastavili, jiní pracují s omezenou kapacitou.

Přesun výroby do závodů na jiných levných trzích s rozvinutým průmyslem kabelových svazků, jako je Rumunsko, Srbsko nebo Tunisko, vyžaduje nákup nového zařízení pro zvýšení kapacity, jehož instalace může trvat měsíce. Automobilky a jejich dodavatelé podle zdrojů z odvětví debatují o tom, kdo by tyto náklady uhradil.

Z Ukrajiny ještě sporé dodávky proudí. Jeden nejmenovaný výrobce působící na západě země uvedl, že část provozu pokračuje i přes den, v noci je však kvůli zákazu vycházení továrna uzavřena.

Některé přepravní společnosti vozí kabelové svazky na jih přes hranice do Rumunska, protože boje do této oblasti zatím nedosáhly, uvedl Klein. „Počet řidičů kamionů, kteří budou ochotni jezdit po těchto trasách, bude ovšem s pokračujícími událostmi stále menší. Nastane okamžik, kdy odtamtud nebude možné nic bezpečně odvézt,“ dodal.