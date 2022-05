Dakarská Škoda Afriq v akci. Rallyový kamiq má pohon 4×4 a na palubě vodovod

Na pohled možná působí nejkonvenčněji ze všech dosavadních projektů mladoboleslavských studentů, když se však rallyovému kamiqu podíváte pod plechy, najdete možná nejzajímavější a technicky nejpropracovanější auto v historii těchto projektů.

Už samotný nápad postavit rallyového frajera z městského crossoveru je neotřelý. Jenže studenti se pod vedením pedagogů a za přípomoci vývojářů, designérů a oddělení motorsportu Škody pustili do celého projektu zgruntu. Co malého čtyřačtvrtmetrového crossoveru – v sériové podobě výhradně s pohonem předních kol – totiž zvládli nacpat pohon z Octavie Scout, v tomto případě 140kilowattový turbobenzinový dvoulitr spřažený s automatickou převodovkou a pohon všech kol. To znamenalo mimo jiné úpravu zadní části karoserie a rozšíření blatníků, aby se tam vešla víceprvková náprava. Navrch zavařili zadní pár dveří. Kola na zvýšeném podvozku obula rallyové drapáky.

Kromě toho bylo zesíleno odpružení. „Protože je použitý motor větší než u vozu Kamiq, bylo upraveno uchycení přední nápravy a uložení motoru a převodovky. Pro zajištění potřebných úchytů pro zadní nápravu byl do karoserie dokonce integrován díl ze zadní části karoserie modelu Octavia. Aby bylo možné namontovat kloubový hřídel, použili technici Škoda Academy půlenou nádrž z vozu Octavia a museli pro tento účel upravit otvor nádrže a její nalévací hrdlo. Kloubový hřídel byl pro použití ve voze Kamiq zkrácen. Z prostorových důvodů byly upraveny také převodovka a výfuk, jehož nově navržené koncovky tvoří na zádi výrazný prvek,“ upozorňuje Christian Heubner ze Škody Auto.

Škoda Afriq v číslech počet dveří/míst k sezení: 2/2

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4 362 x 1 870 x 1 570 x 2 649

světlá výška :190 mm

hmotnost: 1 350 kg

pohon: z vozu Škoda Octavia 4×4

motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW, maximální točivý moment 320 Nm

sedmistupňová převodovka DSG, pohon všech kol

patnáctipalcová kola OZ Racing z lehké slitiny, pneumatiky Pirelli

Pro kabinu zas využili díly z rallyového speciálu Škody Fabie, kterou přispělo k projektu oddělení motorsportu. To je druhý rozměr celého projektu – volba na rallyový speciál padla také proto, že tak studentský projekt oslavuje 120 let motorsportu v podání mladoboleslavské značky.

V kabině tak najdeme přístrojovku, volant, sedačky s pětibodovými pásy a bezpečnostní rám z aktuálně nejúspěšnějšího soutěžního vozu na světě Škoda Fabia Rally2 evo. K tomu ještě další originál závodnické doplňky a nářadí – intercom, hasicí systém nebo křídlo na víko kufru a přídavné přední světlomety.

Vodárna na palubě

Kufr skrývá zajímavý doplněk, který má být připomínkou simply-clever vychytávek škodovek, odkázat na dakarská motoristická dobrodružství a připomenout to, že Škoda má od prvního ledna 2021 za celý koncern Volkswagen na starosti celý region severní Afriky (v Egyptě, Tunisku, Maroku a Alžírsku a otevírá nové trhy v regionu s růstovým potenciálem).

Dvě kovové škatule v kufru ukrývají technologii, která umí ze vzduchu vyrábět vodu. Na přístrojovce tak kromě navigace nebo kamery najdeme vodovod – natočit si do kelímku může posádka pitnou vodu. Systém izraelské firmy Watergen umí vyrobit až dvacet litrů vody za den. Ale nabízí i provedení, které vysaje ze vzduchu šest tisíc litrů vody za den.

Technologii, která potřebuje dodávku elektřiny, nabízí firma po celém světě. Steve Elbaz, který za Watergen komunikuje se zákazníky z řad firem zabývajících se mobilitou, pro iDNES.cz prozrazuje, že mají poptávky od firem ze všech zákoutí dopravy, od železničních společností po automobilky, které by chtěly malé varianty „vodáren“ implementovat do aut, třeba pro doplňování nádržek s kapalinou do ostřikovačů.

Závoďák

Za volantem dává Afriq dojem opravdového rally speciálu – pilot sedí obklopen pletencem trubek ochranné klece. Sedí se hodně nízko, blízko těžišti, víc vzadu než v obyčejném autě. Volant je skoro úplně svislý, minimum ovladačů nerozptyluje. Okna jsou z polykarbonátu, nejsou stahovací, pro ventilaci a dorozumění s okolím slouží malá zašoupávací okénka. Dveře nemají vnitřní výplně a hlavně madlo, za které by se zavřela – stejně na ně ze sedačky pilot skoro nedosáhne, lepší když pomůže servisman.

V malinkatých zrcátkách není vidět skoro nic dozadu, prostě musíte být nejrychlejší. Motor a speciálně upravený výfuk halasí nakřáplým hlasem, do podlahy bubnují kamínky – slyšíte je všechny, protože do rallyového speciálu nějaké koberečky a další komfortní haraburdí nepatří.

Střední odborné učiliště Škoda Auto založila společnost ve svém sídle v Mladé Boleslavi v roce 1927. Od té doby zde dokončilo studium téměř 24 000 učňů. Ve školním roce 2021/22 zde studuje v 19 různých technických oborech přibližně 900 studentů. Hlavními obory jsou strojírenství a elektrotechnika.

Na výsledek složité přestavby jsou boleslavští studenti náležitě pyšní. Pětadvacet jich ve volném čase od října do května na stavbě vozu strávilo dva tisíce hodin. „Účastníci projektu si díky tomu mohou prohloubit získané znalosti, osvojí si práci v týmu a prakticky uplatní a dále zdokonalí své dovednosti. Zároveň se seznamují s různými procesy ve společnosti,“ dodává mluvčí značky Michaela Sklenářová.

Většina účastníků projektu, kteří pracují na žákovském vozu, jsou studenti třetího ročníku. Výroba Škody Afriq však probíhala kvůli omezením, která přinesla pandemie covidu, během posledních dvou školních let. Studenti se kvůli nutným ochranným opatřením mohli zpočátku setkávat pouze online. Fáze plánování a doba projektování tak byla prodloužena o tři měsíce, do dubna 2021. Z tohoto důvodu byl také posunut termín dokončení vozu z června 2021 na květen 2022 a projekt byl prodloužen z jednoho školního roku na dva (2020/21 a 2021/22). „Pod vedením svých učitelů a odborníků ze společnosti Škoda Auto si žáci přebírají všechny pracovní kroky, od vytvoření prvních návrhů přes přípravu konstrukce až po montáž samotného vozu,“ uzavírá Sklenářová.