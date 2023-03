Sex v autě pohledem žen: Díry od podpatků ve stropě? To musíte zažít!

„Nemáš to nepohodlný?“ „Vůbec. Je to skvělý.“ Kdo už někdy zažil sex v autě, nejspíš hned poznal, že předchozí věta je zčásti lživá. Milování ve stísněném prostoru auta může být jakékoli, ale s pohodlím má většinou pramálo společného. Ale to v tu chvíli nepřiznáte. Protože… je to skvělý.