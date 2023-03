Jak na sex v autě: čím menší, tím lepší

„Poprvé jsem o sexu v autě slyšel v autobuse cestou do školy, to bylo ještě v minulém století, bylo mi tak patnáct a bavily se o ‚tom‘ dvě starší slečny,“ vzpomíná Šimon. Mladíka to samozřejmě zaujalo. „Jedna si stěžovala, že Fiat Tipo má opravdu ošklivé čalounění stropu,“ vzpomíná na skoro třicet let starý zážitek, prý málem přejel a taktak stihl začátek vyučování, byla biologie.

Možná ho poznamenal navždycky, ani si to neuvědomuje. Jako snad každého kluka tehdejší doby ho zajímala auta, i když se na řidičák teprve těšil. Pak se mu poštěstilo u nich (aut) zakotvit i v pracovní kariéře. Aut vystřídal spousty, s obrovským množstvím se jich svezl.

A sex v autě ho baví i na prahu čtyřicítky. A troufne si tvrdit, že zkušeností nabral na tomto poli dostatek, aby se mohl odvážit radit ostatním. Nebo aspoň upozornit na některá úskalí a zapeklitosti.