Nový rolls se nečekaně představil ve Varech. Phantom je vrchol luxusu

„Od našeho jmenování výhradním zastoupením v České republice máme s filmovým festivalem dlouhodobé vztahy. Vzhledem k úžasné atmosféře, která zde panuje během celého festivalového týdne, si neumíme představit lepší místo pro oslavu nového provedení vrcholného modelu značky Rolls-Royce, než je právě Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary,“ okomentovala Eva Kadlecová, brand manažerka pražského dealerství značky.

Rolls-Royce Phantom je svým majestátem a pojetím luxusu daleko před ostatní automobilovou produkcí. „Phantom byl odjakživa vždy takový, jakým si ho přál mít jeho majitel; nejen ,nejlepším automobilem na světě’, ale hlavně tím nejlepším vozem pro své zákazníky a jejich svět,“ vysvětlil na recepci při představení vylepšeného modelu Frank Tiemann, ředitel korporátní komunikace automobilky pro střední a východní Evropu.

„Přitahuje ty nejnáročnější klienty značky Rolls-Royce. Jedná se o úspěšné lidi, kteří často představují špičku ve svém oboru, bývají na očích veřejnosti a typické pro ně je rovněž odhodlání a náročnost,“ dodal. „I proto neexistuje typický zájemce o model Phantom. Do tohoto vozu usedají lidé ze všech myslitelných částí světa luxusu, ať už jsou mladší, nebo dříve narození, žijí moderním stylem života, nebo lpějí na tradicích; ti, co těží z rodinného bohatství, anebo se sami vypracovali během posledních let. Stejně tak jednotlivé zakázky odrážejí celé spektrum zájmů a vlivů,“ dodává Frank Tiemann.

Maličkosti tvoří dokonalost, ale dokonalost není maličkost.Sir Henry Royce

„Model Phantom je nyní převážně upřednostňován stále rostoucí skupinou klientů, kteří chtějí sami usedat za volant. Pro ty, kteří raději dávají jízdní pokyny ze zadního sedadla, nabízí Phantom Extended (varianta prodloužená ze základních 5 266 milimetrů na 5 982 mm, pozn. red) naprosto ojedinělý superluxusní zážitek, jaký dokáže poskytnout jen svezení s šoférem,“ vysvětluje Tiemann.

„V nově pojatém Phantomu jsme zachovali a důsledně ochránili vše, co naši zákazníci na tomto superlativním a luxusním automobilu zbožňují; a s využitím decentních, ale promyšlených vylepšení jsme zareagovali na měnící se vkus a požadavky našich klientů,“ zdůraznil během premiéry v Karlových Varech Martin Simmet, designér exteriéru ve společnosti Rolls-Royce Motor Cars.

Příkladem mohou být jemné stylistické úpravy mřížky chladiče. Díky tomu jsou logo RR i soška Spirit of Ecstasy při čelním pohledu ještě nápadnější. Samotná mřížka je nyní podsvětlená. Přední světlomety získaly rafinované zdobení laserem vyřezanými otvory, které připomínají hvězdnou oblohu. Pod obrovitou kapotou a za chrámem masky chladiče přede přeplňovaný dvanáctiválec 6,75 litru.

Na základě přání majitelů phantomů přibyla možnost objednat tmavý chromovaný rámeček masky chladiče a černé prvky na kapotě, rámu čelního skla a bočních ozdobných lištách. „Nové estetické úpravy dávají automobilce Rolls-Royce příležitost proměnit model Phantom na nejsvětlejší ze světlých provedení, nebo naopak nejtmavší z tmavých stylů,“ shrnuje Frank Tiemann.

Boční profil dále vylepšuje nová sada kol. Disky z nerezové oceli s vyfrézovanými trojúhelníkovými fazetami a zvýrazněným 3D efektem mohou nahradit jedinečná kola, jejichž vzor má připomínat romantiku rollsů z 20. let.

Přepychový interiér zůstává prakticky nezměněn: pouze věnec volantu má nyní lehce větší průměr, takže má šoférovi dávat jistější pocit a více bezprostřední kontakt.