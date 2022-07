Na veteránský mejdan dorazili století dědečci, tříkolky i traktory

Veteránské setkání, které ve středočeských Dobřichovicích pořádá Veteran Car Club Dobřichovice, si navzdory své krátké historii vydobylo mezi řadou obdobně zaměřených akcí již svou pevnou pozici. Důkazem je i fakt, že letos na levý břeh Berounky dorazil ve srovnání s prvním ročníkem konaným v roce 2018 více než čtyřnásobek strojů. K vidění byly jak klasické vozy od 50. do raného začátku 90. let minulého století, tak i více než sto let staré exempláře.

Na své si přišli i příznivci velkoobjemových amerických strojů. Zpestřením letošního programu byla odpolední zastávka zhruba 150 mopedů z Moped Teamu Praskolesy v rámci orientační jízdy po okolí. Sami návštěvníci akce opět v soutěži elegance vybírali ze všech přítomných strojů ty nejlepší.

V kategorii motocyklů si první místo odvezl David Havránek s motocyklem Jawa 250 z roku 1964 se sidecarem Velorex a návěsným motocyklovým vozíkem PAv, v kategorii automobilů návštěvníky nejvíce zaujal precizně zrenovovaný Mercedes-Benz 190 SL z roku 1959 Antonína Pallase. Užitkovým vozidlům dominoval traktor Farmall M (1945) Lukáše Kulhánka.