Nádherná jachta na kolech, ani Rolls-Royce nedokáže popsat její barvu

Design a krása jsou samozřejmě hodně subjektivní záležitosti. A je tedy možné, že až Rolls-Royce za rok představí třetí provedení zakázkového modelu Boat Tail (vloni představil první verzi, teď druhou, takže třetí by logicky mohla přijít za rok), budeme pět podobnou chválu. Ale. Nové provedení na zakázku postaveného automobilu Rolls-Royce Boat Tail je podle nás jedno z nejkrásnějších aut všech dob. A stačila k tomu v podstatě „jen“ změna barvy.

Už první Boat Tail byl nádherný vůz. Jeho modrá barva v kombinaci s řadou černých a jinak tmavých prvků z něj činila skutečný moderní rolls-royce: trochu opulentní, trochu temný a tak nějak skrytě agresivní. To barevné „vyznění“ druhého kusu je zcela jiné a vrací se spíš k historii značky: příjemné, hřejivé, trochu zemité a samozřejmě s nádechem nepolapitelného luxusu. Pojmenovat přesně výsledný odstín barvy není snadné. Rozhodně to není růžová, není to ani zlatá, ani bronzová, nemůžeme říci, že by to byla nějaká běžná hnědá. Ani Rolls-Royce nemá pro barvu žádné konkrétní pojmenování, ale s jejím vznikem se pojí příběh.

Barva se totiž inspiruje perlorodkami a perlami. Auto oslavuje otce klienta, který si vůz objednal. Jeho rodinný byznys, a tedy zřejmě i zdroj bohatství, se právě díky otci točí okolo zpracování perel. Takže inspirace je jasná. Rolls-Royce říká, že základem barvy jsou určité tóny ústřice a jemné růžové barvy. Do toho pak vstupují výrazné bílé a bronzové vločky, které pomáhají vytvořit jedinečný perleťový efekt, díky kterému se tóny barvy mění v závislosti na úhlu pohledu a osvětlení.

Kontrastní kapota dostala barvu koňaku, ovšem opět s odlesky, tentokrát v jemném bronzovém a zlatém tónu. Celek kryje ledově matný bezbarvý lak, takže kapota krásně navazuje na zadní „palubu“ s motýlím mechanismem, který tentokrát dostal dýhu z ořechového dřeva (ořešáku vlašského). Kapota a záď pak budou časem ladit ještě více, protože by zvolené dřevo mělo stárnutím získávat právě více koňakové tóny. Jedinečné jsou mimo jiné i prahy ve spodní části karoserie. Ty jsou vyrobené z netkaného kompozitu a do jeho struktury jsou vetkaná vlákna v barvě růžového zlata. Slavná soška Spirit of Ecstasy na kapotě je vyvedena v růžovém zlatě.

Stejné tóny se pak opakují v interiéru. Mísí se tu dřevo z ořešáku vlašského, kůže v ústřicové a koňakové barvě a detaily s perleťovými odlesky. I zde tedy vládne hřejivá atmosféra, která navozuje pocit léta a slunce. „Program Coachbuild poskytuje našim designérům bezkonkurenční tvůrčí svobodu, dává jim možnost posunout design, využití materiálů, inženýrství i řemeslného zpracování na nejvyšší úroveň,“ říká k individuálnímu karosářskému programu, v jehož rámci Boat Tail vznikl, šéf automobilky Torsten Müller-Ötvös. Podle něj je program Coachbuild návratem značky k tradici někdejšího karosářství a umožňuje tvořit něco, co není v běžné produkci možné.

Boat Tail je obecně prvním počinem tohoto programu a auto Rolls-Royce postaví celkem pro tři klienty: každý z vozů bude samozřejmě zcela jedinečný s tím, že sdílejí karoserii a některé konstrukční i výbavové prvky, které v jiných autech britské aristokratické značky nenajdeme. „Je to haute couture našeho odvětví,“ říká Torsten Müller-Ötvös. „Pro objednavatele nabízí maximální individualitu, sebevyjádření a služby na míru. Je to mnohem víc než jen krásný automobil, karosářská kreace se stává odkazem, který pro každého klienta ztělesňuje něco mimořádně osobního a emocionálně silného,“ dodává šéf automobilky.

Cena ani technické parametry nejsou v tomto případě předmětem diskusí. Technika je jednoduše špičková a cena jistě astronomická. Už první plně zakázkový moderní rolls-royce vytvořený ještě před vznikem programu Coachbuild, typ Sweptail, byl neuvěřitelně drahý: ve své době to bylo nejdražší nové auto světa. V tomto případě tomu asi nebude o mnoho jinak.