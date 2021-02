Škoda je pod útoky koncernu VW, tlačí na šetření, zlobí se odbory

„Diskutovali jsme o opatřeních týkajících se koronaviru, o starostech s dodávkami úzkoprofilových dílů a nejsložitější částí rozhovoru byl stále přetrvávající útok ze strany Volkswagenu všemi směry – například náš obchodní model v Číně, náklady, zachování produktové řady či dynamizace hospodářského výsledku. Korunou toho všeho byl nesmyslný model redukce nákladů à la Volkswagen,“ říká v rozhovoru pro magazín odborů Škody jejich předák Jaroslav Povšík o setkání s předsedou představenstva Thomasem Schäferem.

Trable v Číně Škoda se aktuálně potýká s velkým propadem na čínském trhu. Ten se aktuálně zotavuje po zastavení prodejů kvůli koronaviru, ovšem prodeje Škody tam padají, meziročně se podíl značky na tamních prodejích propadl z 1,31procentního podílu v roce 2019 (1,52 v roce 2018) na 0,76 za rok 2020, stojí ve statitsikách Car Sales Base. Vyjádřeno čísly: v roce 2018 (nejlepším v historii) prodala Škoda v Číně přes 350 tisíc aut, v loňském roce 150 tisíc. Jedním z hlavních důvodů má být velký úspěch nové značky Jetta, kterou VW vytvořil pro Čínu. Laciná značka vytvořená v joint-venture FAW-VW v prvním plném roce prodejů Škodu předehnala a podle analytiků trhu bude muset česká značka v Číně změnit strategii. Stojí za pozornost, že staronový člen představenstva Škody Martin Jahn byl právě v uplynulých letech v nejvyšším vedení FAW-VW (čtěte zde).

„Takovýto model lze aplikovat jen tam, kde jsou náklady opravdu nabobtnalé. Ve Škodě jsme již po několik dekád procházeli výraznou redukcí nákladů. Dokonce kdybychom se podrobili tomuto diktátu, tak bychom nemohli adekvátně splnit zadané projekty, jako jsou Indie 2.0, Rusko, Magreb a další,“ upozorňuje Povšík s tím, že doufá, že obnovené představenstvo (Škoda oznámila změny ve vedení v tomto týdnu) proti plánům na zeštíhlování pro nejbližší roky zasáhne.



„Předseda Thomas Schäfer při našem setkání takto statečný byl, abychom toto odmítli,“ říká Povšík pro týdeník Škodovácký odborář s tím, že Škoda již má mnohem nižší náklady než Volkswagen. „Rozdíl zůstává v přidané hodnotě a celkové produktivitě. „V tom na Škodu nikdo nemá. Už dříve jsem někdejšímu předsedovi představenstva Volkswagenu Martinovi Winterkornovi (ve funkci skončil s vypuknutím aféry Dieselgate v roce 2015 - pozn. red.) vyprávěl, že když máme deset zaměstnanců a každý z nich firmě vydělá milion, tak pokud snížíme počet zaměstnanců na šest, vydělá firma jen šest milionů,“ říká odborový předák.

Navrhovaný úsporný model by podle Povšíka „přijali pouze patolízalové, kteří to se Škodou nemyslí dobře a neznají její nákladovou strukturu a potenciál“.

Na Povšíkovy výpady reaguje vedení Škody obecným prohlášením: „Zejména v těchto náročných dobách je pro nás optimalizace nákladů stěžejním prvkem k zajištění dlouhodobého růstu společnosti. Investujeme s rozvahou a stanovujeme si priority dvakrát pečlivěji, přičemž promyšleně řídíme své peněžní toky i likviditu.“

Podle informací iDNES.cz probíhají postupná úsporná opatření ve Škodě průběžně už několik let. Aktuální vývoj ovšem silně ovlivňuje koronavirová pandemie. Že je tlak na šetření intenzivnější, potvrzuje hlas přímo z výrobní linky. „Odbory i zaměstnance štve takzvané rácio VD (výrobních dělníků), kdy je na letošní rok v Lakovně A stanoven cíl uspořit 60 pracovníků. To je zcela nereálné číslo. Jen pro představu - v roce 2018 bylo rácio 36, v roce 2019 to bylo 28, a 27 v roce 2020... Provoz Lakovny A je optimalizován přes 20 let a skutečně je už málo pracovišť, kde by se dalo dál šetřit,“ stojí v hlášení z lakovny v Mladé Boleslavi ve Škodováckém odboráři.

Kromě propadu prodejů a zisku kvůli koronavirové uzávěře se v autoprůmyslu sešlo aktuálně více faktorů, které extrémně mění situaci. V letošním roce budou muset automobilky platit pokuty za nesplněné emisní cíle za rok 2021; Volkswagenu, do kterého Škoda Auto patří, takto hrozí pokuta přes 2,5 miliardy eur, už v uplynulém období si tedy vytvářel rezervy.



Problémem je také nedostatek komponent pro výrobu (Škoda má kupříkladu velké zpoždění ve výrobě fabií kvůli chybějícím radarům), celosvětově je málo čipů, kterých automobilky potřebují obrovské množství. Volkswagen navíc aktuálně investuje velké prostředky na konverzi svých továren pro výrobu elektromobilů.