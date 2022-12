VIDEOTEST: Padesát let starý plechový pásák je stále k nezastavení

Pásáky na plochou baterku (ano, stále se vyrábí a dají se koupit) byly snem československých dětí déle než dvě dekády.

Od roku 1957 je vyráběly v Pohorelé na Slovensku, poslední vyjel v roce 1979 z linky slavného Kovodružstva Náchod. V průběhu let ho průběžně modernizovali, největší změny proběhly v roce 1971. Původně ho vyráběla firma Tatrasmalt, toto jméno vozily pásáky hrdě na karoserii, společnost ovšem několikrát změnila název, nejprve na Omnia a později na Strojsmalt.

Nadšenecké webové stránky pasaky.webnode.cz, které se těmto plechovým hračkám věnují, popisují jejich evoluci. Od červených, detailněji propracovaných, vyráběných do roku 1960, přes modré a žluté až po větší, které produkci přestěhovanou do Náchoda uzavíraly. Odhaduje se, že poslední evoluce hračky se od roku 1971 do konce produkce v roce 1979 vyrobilo dokonce jeden a půl milionu pásáků, v šedesátých letech jich mělo vznikat 30-50 tisíc ročně.

Pokud máte tuto milou vzpomínku na dětství doma, můžete také rozklíčovat, kdy byla vyrobena. Poznáte to podle „espézetky“ na přídi: počáteční dvojice písmen značí výrobce (TM – Tatrasmalt, OP – Omnia, SP – Strojsmalt, NAC Kovodružstvo Náchod), další dvojčíslí identifikuje čtvrtletí z roku výroby, ten vyčtete z posledního dvojčíslí. Kousek z našeho videa má značku OP 01 - 71, vyrobila ho tedy Omnia v prvním čtvrtletí 1971.

Na burzách a v inzerci se plechové pásáky na baterky objevují neustále, ceny se pohybují od dvou do čtyř tisíc. A co letos zavrčí pod stromečkem vám? Veselé Vánoce.

14. prosince 2016