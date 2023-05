Enyaq za 16 tisíc. Měsíčně. Elektrovozy jsou drahé, značky tak tlačí leasing

Podíl operativního leasingu na auta za pět let stoupl na 44 procent Podíl operativního leasingu na způsobu pořízení nových osobních a lehkých užitkových aut v Česku vzrostl za posledních pět let o 16 procentních bodů na 44 procent. Znamená to, že téměř každé druhé nové auto na trhu bylo pořízeno touto formou. Vyplývá to z informací České leasingové a finanční asociace. Prudký nárůst podílu operativního leasingu byl zejména mezi lety 2019 a 2020, tedy na začátku covidové epidemie. V té době se ale zároveň výrazně propadl celkový prodej nových vozů, takže i když podíl leasingu vzrostl, absolutní počet takto pořízených vozů se v letech 2020 až 2022 příliš nezvyšoval. Výraznější absolutní nárůst lze vzhledem k vývoji v prvním čtvrtletí čekat až letos. Měnil se také podíl privátních zákazníků na celkovém trhu. Ti například u Toyoty tvořili v roce 2019 zhruba 64 procent, v současnosti je to 21 procent. Většinu aut tak u Toyoty nyní pořizují firmy. Podobné je to i u dalších značek. Prodej aut firmám tvoří 74,5 procenta celkového trhu. „Aktuální data ukazují, že operativní leasing je u zákazníků stále vyhledávanější. Nejčastější jsou smlouvy na 36 měsíců a následuje 48 měsíců. Naopak podíl krátkodobých smluv v délce 12 nebo 24 měsíců je na ústupu,“ uvedl Petr Najman, manažer Kinto One od Toyoty. Největšími hráči na trhu jsou ŠkoFin, ALD Automotive, Arval CZ a Lease Plan. Nový hráčem na trhu je od loňska právě Kinto One od Toyoty. Ta ponechává vůz celou dobu životního cyklu v autorizované síti automobilky. Zákazník si přebere auto u svého prodejce a tam se následně vrací řešit servisní, pneuservisní i pojistné události. Za vůz platí fixní měsíční částku.