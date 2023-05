Jsme vydíratelní, musíme přesunout výrobu do Evropy, vyzývá šéf autoprůmyslu

„Čísla jsou opravdu velmi nadějná, bavíme se o třiceti procentech nárůstu objemu výroby oproti složitému loňskému roku, kdy jsme čelili covidu, zažívali jsme čipovou krizi a začala válka na Ukrajině. Je to určitě dobrá zpráva, ale na druhou stranu je potřeba optimismus mírnit,“ upozorňuje Zdeněk Petzl.

„Vidíme, že všichni finální výrobci musí být velmi operativní. Přeskupují výrobu. Dochází k výpadkům směn i ve výrobě. A to vše budeme muset do konce letošního roku řešit,“ pokračuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Evropa se musí rozhodnout

Evropa stojí podle něj před zásadním rozhodnutím. „Do budoucna se musíme zamyslet nad tím, zda bychom si neměli části výroby, které jsou důležité, stáhnout zpátky do Evropy. A to z toho důvodu, abychom nebyli vydíratelní nebo příliš závislí na importu z regionů, které mohou být nestabilní nebo by se takovými mohly stát.“

Petzl naráží mimo jiné i na Čínu, jejíž uzavření v důsledku pandemie znamenalo mimo jiné právě fatální nedostatek čipů. Řada zemí EU už proto přesouvá výrobu čipů do Evropy. Podle agentury Reuters má například dalekosáhlé plány Německo. V Sasku by ve spolupráci s tchajwanským výrobcem TSMC mohla vzniknout přímo továrna na čipy, hovoří se už otevřeně o Drážďanech.

„Tohle je samozřejmě zajímavé. Na druhou stranu si uvědomte, že i my v Česku máme excelentního, špičkového výrobce, firmu Onsemi, která čipy vyrábí a má potenciál investovat do nových kapacit. A právě to by měl stát velmi intenzivně podpořit,“ myslí si Zdeněk Petzl.

V Rožnově vyrábí firma Onsemi polovodičové čipy, které už dnes masově dodává výrobcům mobilních telefonů nebo renomovaným automobilkám. Přitom šéf výroby této společnosti Aleš Cáb už několikrát zopakoval, že by jeho firma chtěla investovat do nových čipových technologií až několik miliard korun. Poptávka je podle něj rekordní.

Vláda by proto podle Petzla měla rozvoj čipové výroby v Česku výrazněji podpořit. „Dělá to Amerika, Čína, ale i jiné země. Uvědomte si, že v Česku jsou dnes investiční pobídky maximálně na úrovni deseti procent. Jinde ve světě, zejména v Asii dosahují až ke čtyřiceti procentům.“

Česko v podpoře zaostává

„Takže pak logicky investice půjdou jinam než k nám,“ uvádí Zdeněk Petzl s tím, že v případě výroby čipů rozhodně nejde o montovny, ale o sofistikovanou novou výrobu s významnou přidanou hodnotou. Česko v tomto ohledu zaostává a mělo by se soustředit právě na rozvoj těchto technologií.

Ideální by dokonce podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu bylo celoevropské řešení. Aby si jednotlivé členské státy EU nedělaly líbivou národní politiku, ale hledaly řešení pro celý jednotný trh Evropské unie.

„Skutečně by to bylo nejlepší. Aby šlo o celoevropské řešení a nenechávalo se to na národních státech. Protože pak by logicky státy s menšími finančními schopnosti, jako je Česká republika, proti Německu neměly šanci. Navíc je nutné si uvědomit, že Česko je ve složité finanční situaci. Proto je třeba hledat východisko. A to je pro automobilový průmysl velké téma,“ míní Petzl, podle kterého v tomto ohledu nejde jen o čipy, ale také o komponenty nutné pro rozvoj elektromobilů.

Výroba elektromobilů v českých automobilkách přitom podle něj extrémně narůstá. „Dnes jsme na nějakých dvanácti procentech z celkového objemu výroby. Podíly rostou a budou muset růst minimálně proto, jak jsou nastaveny regulační cíle. Ale současně vidíme i stoupající zájem na domácím trhu, přestože ze strany státu zatím žádná výrazná podpora není, a to až na jízdu po dálnici nebo parkování v Praze.“

Nejen čipy, ale i baterie

I tak se zájem ze strany českých zákazníků o elektromobily postupně zvyšuje. A to navzdory tomu, že většímu rozvoji elektrických vozidel v Česku brání řada překážek. Tou nejvýraznější je nedostatečná kapacita dobíjecí infrastruktury, která je extrémně zaostalá, a to například oproti Norsku, Nizozemsku nebo i Německu.

V tomto ohledu udělala významné kroky v elektromobilitě také Čína, která už od začátku tisíciletí do tohoto sektoru napumpovala obrovské množství státních investic a cenově dnes válcuje západní výrobce. Elektromobil vyrobený v Číně je proto výrazně levnější než elektrický vůz od západních automobilek. Čína nezahálela ani v doprovodných technologiích. Kromě čipů je úspěšná také ve výrobě i vývoji nových baterií.

Vedle obřích výroben čipů by se podle Zdeňka Petzla měla Evropa zaměřit právě na výrobu a vývoj baterií, a to zejména v souvislosti s tím, že od roku 2035 se na území EU budou vyrábět už pouze elektromobily a nezávislost na asijských trzích by v rozvoji tohoto segmentu automobilového trhu mohla sehrávat klíčovou konkurenční roli.

Likvidační emisní norma

V závěru Rozstřelu pak výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu hovořil o nejpalčivějším problému českých výrobců – emisní normě Euro 7. Ta má do roku 2025 omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Navíc nejen z výfuků, ale i z brzd a pneumatik.

Podle Zdeňka Petzla může být její aplikace do praxe doslova zničující a hrozí významné propouštění. „Pokud chcete měřit vše, co tato norma požaduje, potřebujete novou technologii, a ta v tuto chvíli v některých požadovaných komponentech ještě není vůbec připravená.“

Čeští výrobci proto žádají, aby platnost normy byla posunuta alespoň o čtyři roky. „Podle nás například na rok 2029. Je zásadní chybou, že do přípravy této normy nebyli výrobci automobilů vůbec zapojeni. Evropský parlament byl v této normě velmi ambiciózní, řekl bych, že byl až odtržený od reality. V tuto chvíli se stal zpravodajem český europoslanec Alexandr Vondra a já doufám, že současné diskuse půjdou správným směrem,“ uzavírá Zdeněk Petzl.

Kolik bude stát za 10 let evropský elektrický lidový vůz, který si bude chtít koupit průměrně vydělávající česká rodina? Stihnou české automobilky přechod na výrobu elektromobilů? A nezaplaví nás v budoucnu levná čínská elektrická auta? I na to odpovídal výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu v Rozstřelu.