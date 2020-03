Propadlý řidičák s občankou nevadí. Na registr aut zavolejte, než vyrazíte

Posune koronavirus registr do 21. století? Aktuální krizová situace odhaluje naplno, že český registr vozidel a administrativa s ním spojená je v dnešní online době na úrovni doby kamenné. Kromě rezervace termínu návštěvy u úředníka se nedá na dálku po internetu vyřídit nic.

To nahrává profesionálním „vyřizovačům“, kteří mají vyšlapané cestičky na úřady a zařizování, vyřizování a hledání cest v administrativě je pro ně živností. Samotní dealeři přiznávají, že je pro ně jednodušší a rychlejší, byť dražší, tuto administrativu svěřit jim. Za normálního stavu, ve kterém by administrativa spojená s registrací aut fungovala na úrovni 21. století, by tato „profese“ neexistovala. Dnes jsou pro mnohé jedinou možností, jak auto dát administrativně do pořádku, nebo vůbec dostat nové auto „na značky“. Přečtěte si komentář: Evidence vozidel na řecký způsob. Nepřístupný, nefunkční (ZDE)