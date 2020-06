Pardon na propadlé STK: odborníci v rozpacích, policisté o něm pořádně neví

„Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců,“ cituje z nařízení ministerstvo dopravy.



To znamená, že na vozy, kterým uplynula platnost technické kontroly, se má hledět, jako když ji mají platnou. „Nebudou se vyměňovat kontrolní nálepky na tabulce registrační značky a opravovat zápis v TP, a to z důvodu, že se jedná o celoevropské nařízení, a tudíž není problém, že by tato skutečnost nebyla uznána v mezinárodním provozu,“ vysvětluje František Jemelka.

Při cestách do zahraničí ovšem na propojenou Evropu moc nespoléhejte. Jiří Rejmon, předseda profesní komory STK, varuje: „Jedná se o trochu nešťastné nařízení EU, které přišlo poměrně pozdě. Tedy v době, kdy se již všechna opatření uvolňují. Původně to mělo hlavně pomoci vozidlům, jež uvízla v zahraničí. Co je však závažnější – již 21 států EU toto nařízení odmítlo. Podle nás tedy není vůbec jasné, jak to v zahraničí bude s posuzováním našich aut.“

Za normálního stavu za jízdu automobilem bez platné STK hrozí v Česku pokuta na místě blokově do dvou tisíc korun, ve správním řízení je postih o pětistovku vyšší, v nejzazším případě může policista zakázat další jízdu a nařídit odtah.

Ale pozor: propadlá technická prohlídka je jiný přestupek než řízení „technicky nezpůsobilého vozidla“. To je závažnější přestupek, který nelze řešit blokovou pokutou, ale pouze správním řízením. V něm pak hrozí sankce pět až deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Policie má zároveň pravomoc poslat vozidlo na STK (zajížďka tam a zpět nesmí být více než 16 km), pokud má podezření, že auto není technicky způsobilé k provozu. A na to se aktuální „pardon“ nevztahuje.

V době nouzového stavu kvůli koronaviru stanice technické kontroly v Česku fungovaly, ovšem v omezeném režimu. František Jemelka doporučuje návštěvu STK zbytečně neodkládat. „Přicházející období prázdnin je možností provést technickou prohlídku poměrně v klidu bez větších front. Odkládáním na pozdější měsíce se jen přesouvá problém front a tedy i nespokojenosti zákazníků,“ komentuje Rejmon.

Předávání informací

Ministerstvo dopravy dalo o novém nařízení vědět stanicím technické kontroly, krajským a obecním úřadům a na policejní prezídium 9. června. Podle mluvčí prezídia Hany Rubášové předali informaci dál.

Radim Socha Abych nemusel každému odpovídat zvlášť. Ano je to pravda díky te nemoci co má takový skvělý marketing se pro vozidla , kterým konci stk od února do srpna automaticky prodlužuje platnost o 7 měsíců. Za mě je to strašná <>vina ! Edit : Není to nařízení vlády , ale tohle prislo z Bruselu ‍♂️ 11 24

„Posunutím jednotlivých lhůt platnosti zaniká i případná odpovědnost za přestupek. Pokud je tedy při silniční kontrole zjištěno, že má například řidič propadlý řidičský průkaz ve stanoveném období od 1. února do 31. srpna 2020, je nutné ke dni konce platnosti dokladu připočítat dobu 7 měsíců. Obdobně je tomu i v případě propadlé technické prohlídky, kdy se posouvá platnost o 7 měsíců od data, kdy mělo být vozidlo oficiálně přistaveno k pravidelné technické kontrole,“ uvádí.



Ovšem podle záznamu hovoru z konce minulého týdne, který má iDNES.cz k dispozici, se tato zpráva nedostala ke všem policistům hlídajícím provoz.