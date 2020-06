EU nařídila pardon na propadlé STK. Nehodu s vrakem stejně zaplatíte

Toleranční období platí podle nařízení EU (č. 2020/698) na některé propadlé doklady, kontrolu tachografů s právě na STK. „Nařízením EU se i v ČR prodlužuje platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru,“ shrnuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ministerstvo dopravy tak o tomto nařízení informovalo tento týden STK a úřady obcí s rozšířenou působností.



Pravidelná kontrola tachografu, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se provede nejpozději šest měsíců po tomto datu.

Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců.

Platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu (př. platnost řidičského průkazu původně do 30. 03. 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020).

„Uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na platnost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů,“ upozorňuje Jemelka.

„Pro občana to znamená, že na vyjmenované doklady, kterým uplynula platnost, se bude hledět jako na platné, zejména se jedná o řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidičů. Protože však úřady v ČR již běžně fungují, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů; předejde se frontám na úřadech na přelomu let 2020/2021,“ upozorňuje František Jemelka.

Generální pardon na propadlou technickou

Absolvovat technickou prohlídku včetně měření emisí musí všechny osobní vozy po 4 letech od první registrace, a poté v pravidelném intervalu každé dva roky. Pravidelná technická kontrola, jejíž povinnou součástí musí být také test emisí, vyjde asi na dva tisíce korun.



Motoristé by podle nového nařízení neměli mít při policejních kontrolách na silnicích potíže, pokud budou mít propadlou technickou kontrolu mezi únorem a srpnem letošního roku. Termín je vyznačen na samolepce na zadní registrační značce. „Nebudou se vyměňovat kontrolní nálepky na tabulce registrační značky a opravován zápis v TP, a to z důvodu, že se jedná o celoevropské nařízení a tudíž není problém, že by tato skutečnost nebyla uznána v mezinárodním provozu,“ vysvětluje František Jemelka.

„Česká republika toto nařízení v legislativním procesu podporovala a i usilovala o jednotný přístup napříč EU, které toto přímo závazné nařízení EU zajistí,“ dodává mluvčí ministerstva.



V době nouzového stavu kvůli koronaviru stanice technické kontroly v Česku fungovaly, ovšem v omezeném režimu. Provozovny mohly zůstat otevřeny, na rozdíl od některých jiných služeb nebo kupříkladu prodejen aut.

Nehoda s vrakem neprojde

Za normálního stavu je jízda automobilem bez platné STK hrozí pokuta na místě blokově do dvou tisíc korun, ve správním řízení o pětistovku vyšší. Pokud s vozidlem bez technické způsobíte nehodu, může se pojišťovna zdráhat hradit způsobenou škodu, i když má řádně sjednané povinné ručení. „Pro platnost povinného ručení je nutné, aby automobil splňoval veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a jednou z těchto podmínek je právě platná STK,“ vysvětluje web yespojištění.cz.

V době epidemie covid-19 ovšem pojišťovny deklarovaly shovívavost. „Je to čerstvá informace, zatím jsme kvůli tomu naše členy nekontaktovali. Už v době nouzového stavu jsme jim doporučili, aby byli shovívaví,“ uvádí Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

„Nemůžeme pojišťovnám nic nařizovat, ale můžeme jim doporučit, aby jednaly citlivě, pokud tam není přímá příčinná souvislost. Pokud je ovšem nehoda jednoznačným důsledkem nevyhovujícího stavu vozidla, které má navíc propadlou technickou kontrolu, je možné, že k tomu pojišťovna bude přihlížet.“ Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven v dubnu prohlásil, že asociace doporučila pojišťovnám, aby při uplatňování regresů u povinného ručení citlivě vyhodnocovaly okolnosti vedoucí ke ztrátě osvědčení STK u viníků nehod a posuzovaly příčinnou souvislost nehody s technickým stavem vozidla.

„V praxi budeme nařízení EU, respektive MD ČR, u našeho autopojištění respektovat a dodržovat. Znamená to, že v případě pojistné události jak z povinného ručení, tak z havarijního pojištění bereme ohled na zmíněné nařízení. Motoristé, kteří spadají do skupiny, které nařízení řeší, se tak nemusí obávat žádných sankcí či komplikací,“ komentuje Jan Marek, mluvčí Generali česká pojišťovna.

„Neplatná STK automaticky neznamená, že dojde ke krácení pojistného plnění. V případě každé nehody vyhodnocujeme, zda existuje příčinná souvislost s propadlou STK a vznikem dopravní nehody. Pokud taková skutečně je, teprve následně může dojít ke snížení pojistného plnění,“ upozorňuje Jan Marek.