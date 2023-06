Fenomén diskotékových nehod: mladí jsou účastníky 37 % smrtelných bouraček

V Itálii existuje mnohaletý problém pojmenovaný jako nehody sobotní noci (strage di sabato sera). Jde o dopravní nehody způsobené především mladými řidiči cestou na diskotéku nebo z ní. V zemi se dokonce uvažuje o tom, že by začínajícím řidičům, kteří mají řidičák méně než tři roky, zakázali mezi půlnocí a pátou ranní vozit více než jednoho spolujezdce. Tento problém se však netýká jen Itálie, ale i Česka.

Diskotékové nehody

Před diskotékovými nehodami už varují i pojišťovny, které tento smutný fenomén pojmenovaly jako diskotékové nehody. Mladí řidiči v Česku způsobí zhruba každou pátou nehodu, většinou je příčinou příliš vysoká rychlost. Do této statistiky patří právě i diskotékové nehody, které vždy mají jedno společné. Partu mladých lidí, kteří se po dlouhé noci plné zábavy vracejí autem domů.

Podle statistik k tomuto druhu nehod dochází nejčastěji v průběhu víkendového podvečera nebo noci. Kolizi následně způsobí nesoustředěný řidič, kterého limituje únava, někdy i požití alkoholu či omamných nebo psychotropních látek.

Zpravidla navíc nejde o srážku více aut, ale naopak o náraz do objektů u silnice, za kterým stojí ztráta kontroly nad automobilem z důvodu nesoustředění se na jízdu. „Následky takových nehod patří mezi ty nejhorší, protože spojují dva nebezpečné faktory, alkohol a nezkušenost mladého řidiče. Sebedůvěru ve vlastní schopnosti řidiče vyprovokuje alkohol, stejně jako mnohdy ponoukání ostatních mladých ve voze. Následky jsou opravdu těžké, což je dáno tím, že jde o jízdu po místních komunikacích, někdy užších, bez krajnic, v horším stavu, s množstvím staveb anebo stromů a dalších překážek,“ řekl Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK.

Nejhorší následky těchto nehod lze podle pojišťoven vidět na starších a méně udržovaných vozech. „Lidé v nich jsou navíc často nepřipoutaní, někdy se jich v autě vozí více, něž je přípustný počet. Fatální bývají hlavně nárazy do stromů, někdy bohužel i pro více členů posádky. Škody na vozidlech jsou většinou totální. Vliv alkoholu není pravidlem, avšak riziko významně umocňuje,“ upozornila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Podle expertů jsou diskotékové nehody často považovány za záležitost vesnic, kde je setkání s policejní hlídkou výrazně řidší než ve městech, a proto je mnoho řidičů přesvědčeno, že jim nebezpečná jízda projde. Tyto nehody se však dějí i ve větších městech a mají svá specifika. Navíc v nich hrozí nebezpečí srážky s chodci poté, co řidič ztratí kontrolu nad svým vozem. „Obecně sice máme za to, že diskotékové nehody jsou jen věcí menších měst a obcí, ale to není pravdou. Jen je ve větších městech zařazujeme mezi takzvaně běžné nehody,“ řekl Igor Sirota.

Změna je ve výchově mladých řidičů

Je smutnou pravdou, že mladí jsou účastníky 37 % všech smrtelných nehod. A to bez ohledu na míru zavinění, a to jak v Česku, tak v celé Evropské unii. Česká asociace pojišťoven poukazuje na alarmující fakt. V jejím průzkumu se až 10 % respondentů přiznalo, že usedá za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek častěji než v předchozím roce. „Tento fakt je jednoznačně alarmující a může mírně klesající trend posledních let do budoucna bohužel změnit,“ varoval Jan Matoušek z České asociace pojišťoven.

Jediné, co by tuto situaci mohlo změnit, je prevence a výchova mladých či budoucích řidičů. A to už na středních školách. „Nejlépe pomocí šikovně pojatých edukačních programů postavených na řízené vzájemné diskuzi mladých studentů ohledně hlouposti chovat se nezodpovědně v silničním provozu. Zpravidla se totiž nejedná o otázku, zda dojde k závažné nehodě, ale spíše kdy se tak stane,“ řekl Roman Budský z Platformy VIZE 0.

„S mladými jedinci, kteří už se jako řidiči ukázali rizikoví, je třeba pracovat. Zpočátku neuškodí podat pomocnou ruku v podobě terapeutického psychologického kurzu pro rizikové řidiče. V případě recidivy nebezpečného chování za volantem ovšem nezbude, než vyslovit zákaz řízení motorových vozidel. A důsledně prověřovat, zda je tato restrikce dodržována,“ dodal Budský.