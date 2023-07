Po pěti nealko pivech za volant klidně můžete, dokládají nové testy

Není to sice otázka, která by trápila lidstvo po staletí. Ale řidičům, kteří chtěli v letním horku doplnit tekutiny a minerály, už hlavou proběhla mnohokrát. Jak se to tedy vlastně má s nealkoholickým pivem a tím, že po něm při kontrole dechu ne-můžete nadýchat? Na tradovaný mýtus o tom, že nějaký ten zbytkový alkohol z nealka vás dostane do potíží, si teď posvítil Český svaz pivovarů a sladoven.