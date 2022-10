Elektromobily sníží poptávku po náhradních dílech až o třetinu

„Když jsem byl malý, znal jsem několik kovářů a u jednoho jsem později dokonce pracoval. Dnes už žádný nezbyl. Ale to neznamená, že civilizace skončila. To je život. Nedílnou součástí života je i zavírání továren,“ prohlásil prezident Jacques Chirac v roce 1997 při uzavření továrny Renault ve Vilvoorde. Tehdy přišlo o práci kolem 3 500 lidí, což přineslo velké sociální nepokoje. Masivní rozmach elektromobility by v Evropě připravil o práci mnohem víc lidí.

To je fakt, který nijak nesouvisí s tím, jestli jsou elektromobily ekologičtější, výkonnější nebo tišší než auta se spalovacím motorem. Jen je třeba dívat se na všechny oblasti a dopady elektromobility, jak na ty pozitivní, tak na ty negativní. To, že je samotná výroby elektromobilů jednodušší, stejně jako jejich servis, protože nepotřebují řadu dílů, které jsou nutné u spalovacích aut, je svým způsobem výhoda pro zákazníky. Měli by mít levnější servis a náklady na údržbu. Ale zároveň je třeba vidět i to, že na to všechno bude potřeba méně zaměstnanců, z nichž zdaleka ne všichni si v oboru udrží práci na jiném postu.

Podle studie, kterou zveřejnila společnost Roland Berger, elektromobily sníží například jen poptávku po náhradních dílech až o 30 % během následujících 20 let. Výrobci a dodavatelé náhradních dílů můžou tuto ztrátu částečně kompenzovat větší poptávkou po dílech souvisejících s odpružením a pneumatikami, jejichž opotřebení zvětšuje vyšší váha elektromobilů. Mezi díly specifickými pro elektromobily bude nejdražším prvkem k výměně baterie s životností 8 až 12 let a cenou, která by mohla zůstat vysoká a pohybovat se od 3 000 do 15 000 eur (75 až 370 tisíc korun) v závislosti na modelu. Tento trh by mohl v roce 2040 dosáhnout 4 miliard eur, odhaduje studie společnosti Roland Berger.

Distributoři náhradních dílů a mechanici se budou muset této změně přizpůsobit. Jestliže ti první by mohli hrát důležitou roli při obnově a recyklaci použitých dílů, ti druzí budou muset buď školit a investovat do vybavení, nebo se omezit na základní opravy elektrických vozidel. Někteří to zatím jako velký problém nevidí.

„Data o spolehlivosti elektromobilů ještě nemáme dostatečně rozsáhlá. Oproti konvenčním vozům sice odpadly potíže s rozvody, klínovými řemeny, zapalováním a podobně, ale objevují se nové potíže třeba s baterií a systémem rekuperace. Je pravdou, že skladové zásoby dílů na elektrická auta obsahují méně položek. Pro servisy to ale není velké zjednodušení, protože řadu náhradních dílů smí podle pokynů výrobce namontovat jenom speciálně vyškolený automechanik se speciálními elektro zkouškami, a těchto odborníků je na trhu nedostatek,“ říká ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto Pavel Boháč.

Jiná studie, kterou vypracovala společnost PwC Strategy& consultants jménem Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA), poukázala v souvislosti s přechodem na elektromobilitu na čistou ztrátu 275 000 pracovních míst do roku 2040 v rámci Evropské unie. Toto číslo zohledňuje nábor nových zaměstnanců, zejména v oblasti softwaru, výroby a montáže bateriových článků, a předpokládá, že vznikne konkurenceschopný evropský bateriový průmysl. Což není zdaleka jisté.