Češi a elektromobily. Zúčastněte se průzkumu iDNES.cz k autům na baterie

Prodeje elektrických aut rostou

Prodej elektromobilů v letošním roce vystoupí na rekord a jejich podíl na celkovém počtu prodaných aut se zvýší na 13 procent. Ve své zprávě to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Loni se prodej elektromobilů téměř zdvojnásobil a představoval skoro devět procent celkového trhu s automobily.

Loni se celosvětově prodalo 6,6 milionu elektromobilů. V prvním čtvrtletí letošního roku pak jejich prodej vzrostl o 75 procent na dva miliony vozů.

IEA však upozornila, že elektromobily pořád nejsou globálním fenoménem. Prodej v rozvojových zemích a na mladých trzích je pomalý kvůli vyšším pořizovacím nákladům a nedostatečné dostupnosti nabíjecí infrastruktury.