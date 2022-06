Servis elektromobilů je zatím levnější, ale nemusí to tak zůstat

Servis elektrického auta sice zabere méně času, ale je náročnější z hlediska technického vybavení, což nahrává větším provozovnám. S napětím 400 až 800 voltů si nebude zahrávat kdejaký „garážista“. Majitel elektromobilu tak bude muset chtě nechtě zamířit do značkové provozovny, která si logicky nechá investice, které musela do elektromobility vynaložit, patřičně zaplatit.

„Automobilový průmysl prochází technologickou změnou, kdy se více posouváme k elektromobilitě a s tím spojené digitalizaci servisních služeb. S touto změnou se nesou i zvýšené náklady na vzdělání a následné školení personálu, speciální vybavení provozů a tak dále, z čehož plyne, že sazby za servis elektrovozidla budou vyšší. Na druhou stranu majitelé elektrovozidel budou šetřit nemalé finanční prostředky za olejové náplně, palivové filtry nebo zapalovací svíčky,“ popisuje situaci Pavel Boháč, ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto.

Ovšem říct přesné ceny za servis dnes v podstatě nejde. Čím dál víc automobilek totiž neurčuje cenu jednotně, ale vše nechává na jednotlivých dealerech. „Škoda Auto žádným způsobem nezasahuje do cenotvorby servisních služeb autorizovaných partnerů v České republice a ze zákona ani nemůže. Proto je nastavení hodinové sazby výhradním právem servisu,“ říká třeba Pavel Jína ze Škoda Auto Česká republika. „Zrušili jsme ceny paušálu za servisní prohlídku. Koncesionáři si jakožto samostatné subjekty stanovují hodinovou sazbu sami,“ potvrzuje tento fakt i Radka Matthey z českého Peugeotu.

Ale čekat, že servis elektromobilů bude stát zlomek ceny ve srovnání se spalovacím autem, je naivní. A nemusí jít rovnou o okrádání spotřebitele. Určitě nechceme značkové servisy paušálně bránit, najdou se mezi nimi určitě i takové, které „napálí“ cenu opravdu vysoko a bezdůvodně. Ovšem je třeba vidět i to, že dealeři museli do elektromobility investovat nemalé peníze, a to jak do vybavení, tak do lidí.

„Koncesionář musí při prohlídce elektromobilu svítit, topit, platit specializovaného mechanika, koupit speciální vybavení atd. A tyto náklady mu u auta se spalovacím motorem marže pokryje, kdežto u elektromobilu ne. Máme tedy koncesionáře, kteří tyto náklady zohlední a používají odlišné sazby pro elektromobily a ostatní vozy. Někteří koncesionáři naopak toto nezohledňují či jen minimálně,“ říká Radka Matthey z Peugeotu. „Co se týče vývoje, je zřejmé, že čím víc bude elektromobilů, tím víc budou dealeři muset tyto další aspekty zohledňovat a upravovat sazby tak, aby byl provoz servisu rentabilní.“

Platí to jak u masových, tak prémiových značek. „Pomineme-li standardní náklady servisu typu elektřina, voda a plyn, které zejména v poslední době rapidně rostou, jsou tady i jiné faktory, jako například extrémní nedostatek kvalitních zaměstnanců všech oborů servisu nebo díly, jejichž logistika byla v době pandemie celosvětově ochromena. Téměř všechny suroviny výrobních dílů jsou tak mnohem dražší, než byly v roce 2019,“ vysvětluje David Haidinger z českého zastoupení BMW.

Co se technologie oprav elektromobilů týče, je mnohem složitější a náročnější než opravy konvenčních vozidel se spalovacím motorem a klade vyšší nároky na kvalifikaci zaměstnanců. V tuto chvíli jsou hodinové sazby za opravy elektromobilu a spalovacího vozidla na srovnatelné úrovni a velice pravděpodobně na stejné úrovni ještě nějaký čas i zůstanou. V budoucnu se to bude velice pravděpodobně lišit tím, že u čistě elektrických vozů bude diagnostika více komplikovaná, tedy dražší,“ dodává Haidinger.

Víc než dřív tak je dobré si při opravě nebo garanční prohlídce elektromobilu dopředu zjistit ceny, protože se dealer od dealera mohou lišit velmi významně. Řešením, které některé značky nabízejí, může být i tzv. předplacený servis.