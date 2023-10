Takové auto zatím nenabídla ani Tesla. Demonstrace čínské síly projela Prahou

První auta neměla střechu, v průběhu let se však z roadsterů a kabrioletů stala zbytná frajeřinka. Dnes tato kategorie hyne. I frajer Elon Musk ne a ne dotáhnout do sériové výroby Teslu Roadster. A do toho zčistajasna přibzučí elektrický Cyberster z Číny.

Konkrétně tento přijel do Prahy z Londýna. Je totiž na předlouhé štrece do Šanghaje, sídla koncernu SAIC, vlastníka MG Motors. To je značka proslavená roadstery klasického, typicky britského střihu. To znamená kompaktní rozměry, výkonu tak akorát, spíš než na sílu sází na obratnost, lehkonohost a noblesu britského lorda.

Jenže MG patří Šanghajcům. A ten je dnes jakýmsi ambasadorem čínského autoprůmyslu v Evropě. Má nenuceně upozorňovat tradiční kontinentální výrobce, že je třeba se značkami zpoza čínské zdi počítat. Teď na to více než hlasitě upozorňuje elektrický hatchback MG4, agresivně tvarovaný kompakt je za letošek čtvrtým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. O střídmém elektrickém pracantovi v podobě střízlivého konvenčního kombíku MG5 jsme si pověděli minule.

MG Cyberster

A teď je skládačka kompletní. Roli superstar, která na sebe i na MG bude strhávat pozornost, hraje Cyberster. Není to jen tlachání, lepší pojízdnou reklamu si ambiciózní značka udělat nemůže. V červenci na věhlasném festivalu v Goodwoodu byl u nepojízdného prototypu cybersteru nával britských seniorů, kteří kupovali manželkám ještě původní midgety, a mohli se umačkat, aby se na jeho pravnuka podívali (posadit se do hliněného modelu nemohli).

Automobilky v aktuální situaci totální racionalizace a šetření nemají ani myšlenky něco takového postavit. Donedávna taková auta stavěly, aby demonstrovaly zdraví, sílu, potěšily fanoušky, měly „dream car“ na plakát. Dnes jednoduše není na takové výstřelky pomyšlení.

Rázný políček pyšné konkurenci

I tradiční prémioví výrobci už roadstery odpískávají, Mercedes i BMW jejich nabídku postupně ořezává. A mainstreamové MG, které se teď pouští do cenové války s Dacií, dovede do série roadster? To je rázný políček ostatním, celému tradičnímu automobilovému světu. A vlastně i Tesle, která už svůj roadster slibuje příznivcům pátým rokem. Cyberster je k tomu také elektrický. Zrovna u takového auta to dává smysl (nepraktičnost se u auta pro radost strpí), a podle všeho to může výrobci vycházet rozumně i nákladově – Číňané rozhodně peníze oknem jen tak nevyhodí.

Před špatným počasím posádku ochrání lehká plátěná střecha.

Předprodukční exemplář MG Cybersteru se vydal na sedmiměsíční cestu z Londýna přes Střední východ, jihovýchodní Asii a Indií do čínské Šanghaje, během níž ujede 16 000 kilometrů. Za jeho volantem se střídají jednovaječná dvojčata Ross a Hugo Turnerovi, dobrodruzi, kteří již podnikli jiné dobrodružné expedice, například veslování přes Atlantský oceán či překonali grónský ledovec. Po cestě napříč Evropou se v novém roce oba bratři znovu sejdou s autem na Blízkém východě a poté se vydají do Indie, na Dálný východ a na konec cesty, do Číny.

Design cybersteru je dílem londýnského designového centra, zatímco interiér vznikal částečně tam, ale i v šanghajském studiu. Uhlazená příď kontrastuje s ostře ukončenou zádí, které dominují koncová světla, jež se skládají ze dvou ven směřujících šipek, jež současně evokují anglickou vlajku. Tento prvek se podařilo přenést ze stejnojmenného konceptu do reality. Jinak se oba vozy dosti liší.

Roadster má výrazné prahy a 20“ disky kol. Koho by nezaujal jeho design, toho mají dostat do kolen směrem vpřed výklopné „nůžkové“ dveře, jež se otevírají elektricky tlačítkem, pokud se objeví nějaká překážka, pohyb se zastaví.

Je delší než Jaguar F-Type

Prvním komerčně dostupným dvoumístným elektrickým kabrioletem na světě značka MG předběhla nejen Teslu, ale i Porsche. Z fotografií to není tak patrné, ale jedná se o poměrně velké auto. Na délku totiž měří 4,53 metru, a to při rozvoru 2,68 metru. Na šířku má 1,91 metru a jeho výška činí 1,32 metru. Cyberster je tak dokonce o plných 21 centimetrů delší než BMW Z4, ale i o 6 cm přesahuje i nijak malý Jaguar F-Type Cabriolet.

A proti tradici lehkých britských roadsterů jde novinka i svou hmotností, kterou hodně zvyšuje baterie v podvozku. Základní verze se zadním pohonem má hmotnost přibližně 1 850 kg, zadokolka s větší baterií váží 1 885 kg a čtyřkolka ukáže na váze dokonce 1 985 kg.

Cyberster bude k dispozici se dvěma bateriovými sadami (64 kWh a 77 kWh) umístěnými v šasi na principu „skateboardu“, a to buď s pohonem zadních, nebo všech kol. Základní verze MG Cyberster vyvine 314 koní, špičkové provedení se dvěma elektromotory dává k dispozici celkem 544 koní.

Top verze dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy a jeho maximální rychlost je omezena na 200 km/h. Maximální dojezd se podle čínské normy pohybuje v závislosti na provedení mezi 500 km a 580 km, podle evropského měření WLTP to ale bude méně.

Plátno s elektrikou

Celkově interiér působí noblesně a trochu připomíná Chevrolet Corvette C8. Baterie je velmi tenká, podlaha není o mnoho výše než u klasických aut se spalovacím motorem.

Inspirací pro Cyberster prý byly kabiny stíhaček, ale i rozhraní videoher. Palubní desce dominují tři navazující displeje, které spojují digitální přístrojový štít s dotykovou obrazovkou infotainmentu a opticky vytvářejí zakřivenou obrazovku, jež řidiče obklopuje. Sedadla jsou podle prvních dojmů bohatě dimenzovaná a bezpečnost se postará dvojice masivních oblouků. Poměrně velký volant údajně půjde na přání nahradit nahoře „useknutým“ po vzoru Tesly.

Na středové konzole je jak volič řazení, tak i tři tlačítka pro elektrické otevírání nůžkových dveří, ale i elektricky sklopnou plátěnou střechu. Ta se skládá za sedadla a zůstává bez překrytu. Za sedadly ještě zbyl docela velký prostor pro tašku či kabelku. Vhodný prý je i pro přepravu domácích mazlíčků. Nechybí dokonce ani držák na vodítko. Zavazadlový prostor je mělký, ale sahá až za zadní sedadla.

MG Cyberster má být „cenově dostupným“ elektrickým roadsterem. Do prodeje se dostane v příštím roce a jeho cena ještě nebyla stanovena. Zahraniční zdroje spekulují o tom, že základní model by měl stát přibližně 1,5 milionu Kč a top verze ještě o čtvrt milionu více. Nechme se překvapit.

Na pražský Spořilov se k dovozci značky už dnes jezdí ptát frajeři v milionových mercedesech, kdy bude cyberster k mání. Toto auto tedy nemá jen obchodní, ale též symbolický význam. Je to jednoznačná demonstrace síly čínských značek a exhibice pod heslem „my si teď fanfaronsky uděláme roadster, něco, na co nikdo z vás, ostatních tradičních automobilek topících se v problémech, nemá ani pomyšlení“.