Elektrické MG4 na startu, mohlo by rozpoutat cenovou válku

Elektrická novinka MG4 otvírá další kapitolu v novodobé historii značky. Přináší nezaměnitelný design a velmi dobré jízdní vlastnosti.

Senzační design

Od počátku své novodobé éry má MG design studio ve Velké Británii. Dvacítku stylistů v londýnském ateliéru vede Carl Gotham, který reportuje do Šanghaje šéfdesignérovi značky Šao Ťing-fenovi.

Ten pojmenoval stylistický jazyk MG jako „senzační design“ (Sensational Design). Ukázkou jejich stylistického jazyka jsou postupné designové proměny od líbivé kulatosti k radikálnějším tvarům, viditelné právě na absolutní novince pro evropské trhy – elektrickém MG4.

Hatchback sportovního střihu dostal ostře řezané tvary a drsňácké detaily. Linie střechy a opticky zdůrazněný práh auto na pohled snižují. Velmi moderně, až futuristicky vyhlížející vůz posouvá vzhled MG od jednoduchého, přímočarého ztvárnění k rafinovanějšímu, agresivnějšímu pojetí.

Konkurence pro zavedené značky

Všichni, kdo se s bateriovou novinkou svezli, se shodují na tom, že zavedeným značkám se do Evropy s MG vrací silná konkurence. „MG4 je plně srovnatelnou obdobou Volkswagenu ID.3, akorát stojí polovic,“ shrnuje lakonicky Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil a jediný český zástupce v porotě prestižní ankety Evropského auta roku (Car of the Year), který už se ve voze svezl na podzim loňského roku.

Hatchback o délce 4,29 m, šířce 1,84 m a výšce 1,52 m je postavený na nové platformě MSP (Modular Scalable Platform) skupiny SAIC a bude vedle zmíněného VW ID.3 konkurovat i Nissanu Leaf či Cupře Born. Tento technický základ dostává MG4 jako vůbec první vůz. „MSP je koncepčně velmi podobná architektuře MEB od VW Group, kterou v některých ohledech i překonává. Například těžiště MG4 má být jen 490 mm nad vozovkou. Je to tedy opět obligátní ‚skateboard‘ s velmi tenkým trakčním akumulátorem v podlaze,“ popisuje Duchoň.

Nevšední flexibilita platformy má zajistit stavbu vozů velikosti různých segmentů, od malých aut až po opravdu velké vozy, od sedanů přes SUV až po sporťáky.

Elektrický kompakt MG4, který se v Číně jmenuje Mulan, má pohon zadních kol, obstarávaný vzadu umístěným elektromotorem o výkonu 125 nebo 150 kW. Umí však nabídnout také pohon 4 × 4 s celkovými 330 kW. Přední náprava spočívá na vzpěrách MacPherson, zadní kola pak na víceprvkových závěsech.

Lithium-iontové baterie v podlaze mají kapacitu buď 51, nebo 64 kWh (dorazí i 77 kWh). Vůz o hmotnosti 1 665 kg zrychlí z nuly na 100 km/h za méně než osm sekund, jezdí nejvyšší rychlostí 160 km/h. Spotřeba elektrické energie je kolem 16 kWh/100 km. Z 10 procent na 80 nabijete MG4 zhruba za 35 minut stejnosměrným proudem 135 kW.

Zajímavé je srovnání právě s VW ID.3. Maximální dojezd je u obou vozů kolem 430 km (WLTP), ale se svými 1 805 kg o plných 150 kilogramů těžší volkswagen k tomu potřebuje větší (a pochopitelně též dražší a těžší) akumulátor s kapacitou větší o 13 kWh.

Tichá a plynulá jízda

A jaké dojmy si odnesl Jiří Duchoň z jízdy? „Struktura karoserie se při jízdě zdá velmi pevná, hatchback MG4 je tichý, nekroutí se a neobtěžuje posádku pazvuky. Rázy od přejezdů nerovností jsou dobře tlumené i na nízkoprofilových pneumatikách, a dokonce i jízda za deště, jíž jsme si užili dosyta, je tichá díky efektivním výložkám v podbězích kol,“ popisuje. A všímá si dobrého sladění řízení s geometrií závěsů kol. „Jízda je hezky vláčná s minimálními náklony karoserie, auto pohotově reaguje na pokyny volantu.“ Plynulá a razantní akcelerace je pak u bateriových aut samozřejmostí.

Jiřího Duchoně velmi příjemně překvapil prostorný a vzdušný interiér s plochou podlahou i jednoduché tvary, opatřené kvalitně zpracovanými materiály s příjemnou povrchovou úpravou. V autě potěší i příjemná sedadla, byť s trochu krátkými sedáky.

S tím dobře ladí minimalistická koncepce interiéru: strohé tvary a redukované množství ovladačů kabinu navíc nejen na pohled zvětšují. „Ovládání systému a funkcí je překvapivě důmyslně a intuitivně rozmístěno mezi dotykový monitor uprostřed palubní desky a fyzické ovladače pod ním,“ popisuje Jiří Duchoň.

Ten se svezl prototypy v nejvyšší specifikaci Luxury se silnějším motorem a větší baterií, zahrnující kromě komplexní online konektivity i nejvyšší výbavu bezpečnostními systémy od samočinného brzdění přes adaptivní tempomat a aktivní vedení v jízdním pruhu až po zdířku pro napájení externích spotřebičů nebo tepelné čerpadlo.

MG4 je ve všech ohledech nepatrně menší než Volkswagen ID.3, ale stále pohodlně ubytuje čtyřčlennou posádku i její zavazadla. Pro ně je u špičkového provedení vyhrazeno v základním uspořádání 350 a po sklopení zadních opěradel 1 165 litrů místa, s menším akumulátorem pak ještě o něco víc. Zapřáhnout lze přívěs s hmotností do 500 kg. „Také provozní vlastnosti jsou u ID.3 a MG4 plně srovnatelné,“ vypočítává Jiří Duchoň. Podle předpokladů firmy by měl model MG 4 výrazně pomoci splnit cíl značky: prodat v Evropě v letošním roce 120 tisíc aut.

Jako takový MG4 nemá čím zklamat, či snad dokonce urazit. Záruky jsou v Evropě srovnatelné s produkty tuzemských značek. A jde samozřejmě o cenu: na konci září byl hatchback MG4 uveden na německý trh, a to s cenou v přepočtu od necelých 700 tisíc korun. Výše několikrát zmíněný Volkswagen ID.3 u nás aktuálně začíná na milionu a čtvrt. Kamil Šilhavý, šéf českého a slovenského zastoupení MG letos v únoru v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz slíbil pro MG4 startovací cenovku výrazně pod milionem korun (čtěte zde). To by mohlo rozpoutat na českém trhu cenovou válku, kterou ve vyšších kategoriích rozjela na celém světě Tesla.

Stojí za pozornost, že MG najíždělo testovací kilometry s maskovanými vozy po Evropě s českými speciálními vývojářskými registračními značkami, jejich fotky obletěly svět (zde).