MG4 nemusí lákat jen cenou. Dva tisíce kilometrů čínským elektromobilem

„Tak tady jej máte, připravil jsem pro vás specialitu – verzi s výbavou Luxury, ještě ji ani nemáme v ceníku,“ přivítal mne Marek Vodička z českého zastoupení automobilky MG na parkovišti vedle zářivě bílého elektromobilu MG4. Asi zahlédl můj mírně vyděšený výraz, pointou bylo projet onen dostupný všude inzerovaný model, a proto pokračoval: „Nebojte, motor, akumulátor, kabina, všechno je stejné jako u verze Elegance, navíc je tu jen černě lakovaná střecha, jiné křídlo nad oknem pátých dveří, tepelné čerpadlo, vestavěná navigace a konektivita infotainmentu – ve vozidle je LTE modem a vše je tak online.“

No dobrá. Vyjma těchto prvků je tak vozidlo identické s verzí Elegance, která je v nabídce za 884 960 Kč včetně DPH. A kdo by chtěl ještě ušetřit, může sáhnout po verzi Emotion s menším 51 kWh akumulátorem, trochu slabším 125kW motorem a musí zapomenout na možnost využít trakční akumulátor jako obří powerbanku a bohužel také na třífázovou 11kW palubní nabíječku (a vystačit si s jednofázovu 6,6 kW), a rázem je na 779 960 Kč včetně DPH.

Ale dost zkoumání ceníku, vydejme se na cestu s autem kdysi slavné britské značky, která přežila v Číně a od roku 2019 zase prodává v Evropě. Značka patřící do šanghajského koncernu SAIC je štikou evropských prodejů, a vede si skvěle i v Česku, v srpnu se v prodejích na našem trhu prodrala na jedenácté místo mezi značkami.

Příprava na cestu

Při cestě do zahraničí je ideální se dopředu podívat, jaké nabíjecí sítě jsou pro danou zemi relevantní – pro náš průjezd Rakouskem je to především Smatrics, pokud máte nabíjecí čip Pražské energetiky, nic řešit nemusíte, roaming funguje a ceny jsou rozumné. V naší destinaci, Slovinsku, je největším nabíjecím hráčem Petrol. I ten je v roamingu PRE, ale za to bych snad radši tlačil, proto jsme raději nainstalovali jejich nabíjecí aplikaci Petrol OneCharge, se kterou nabijete za ceny naopak velmi rozumné.

Nakonec byly naše přípravy zbytečné, s vozidlem jsme dostali k vyzkoušení kartu nové služby MG Charge – s jednou kartou tak aktivujete nabíjení u široké škály poskytovatelů. A po cestě nám „odpípla“ nabíjení kdekoli jsme auto připojili.

Karta MG Charge. Služba oficiálně startuje až v září. Ostatně číslo 00002 hovoří za vše.

Další přípravou byly nabíjecí kabely. Pod podlahou v kufru byl standardně Typ2 kabel pro připojování k veřejným AC nabíječkám a kufřík s kabelem pro nabíjení z obyčejné zásuvky, který MG dodává jako volitelné příslušenství. Do volného prostoru jsme přidali náš nabíjecí kabel Moon2Go se všemi redukcemi, takže víme, že vozidlo dobijeme i z 32A a 16A třífázových zásuvek (pětikolík) i malého modrého konektoru, který bývá nabízen v kempech. Tento kabel se s námi nakonec jen vozil, nepotřebovali jsme jej.

Pod podlážkou se vyjma kabeláže schovává i kompresor s opravnou sadou na pneumatiky a výstražný trojúhelník. Protože se podlaha kufru po naložení zavazadel špatně zvedá, Typ2 kabel jsme ve Slovinku přemístili, aby se na parkovištích snadněji vyndaval. Škoda, že pod kapotou nezbyl prostor na přední kufr, to bývá nejelegantnější řešení. Mohl s námi jet i kabel V2L, se kterým můžete z trakčního akumulátoru napájet běžné spotřebiče na 230 V, ale ten zrovna nebyl k zapůjčení.

Dalším krokem bylo sundání střešního nosiče. MG4 sice nemá podélníky ani montážní otvory, ve volitelném příslušenství však najdete příčníky Yakima, které se uchytí přímo na hranu střechy vozu. Vyžádali jsme si je za účelem testu spotřeby s dvojicí bicyklů na střeše, ale nepodařilo se nám v našem okolí půjčit kompatibilní nosiče – všechny vyzkoušené Thule i další jsou určeny pro montáž na užší příčníky a na dodané nešly namontovat.

Volitelně může být MG4 vybaveno tažným zařízením (50 kg svisle, 500 kg přívěs), ale půjčený kus tuto výbavu neměl. Do objemných kapes v předních dveřích se vešly složené reflexní vrstvy (v Rakousku ji musí mít k dispozici každý pasažér) a zároveň i 1,5l lahev vody a různé drobnosti. Ty uložíte jak do roletkou uzavíratelné schránky ve střední konzoli, tak do boxu pod loketní opěrkou. A nebo do schránky před spolujezdcem, ale ta je překvapivě malá a mimo lékárničky a návodu k obsluze vozu se tam toho mnoho nevejde. Do výklopného prostoru pod stropem schováte sluneční či dioptrické brýle.