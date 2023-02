Spanilá jízda čínského MG Českem. Letos přiveze levnější elektromobily

MG letos předpokládá, že s očekávaným uvedením nových modelů bude hrát na trhu ještě větší roli. Myslí si to Kamil Šilhavý, šéf českého a slovenského zastoupení značek MG a Mitsubishi. Že jde o auta vyrobená v Číně, není podle něj něco, co by zákazníci řešili, jak potvrdily prodeje v prvním roce působení značky na našem trhu.

Jak hodnotíte první rok MG na českém trhu? Registrovali jste 410 vozů, je to pod vaším očekáváním nebo nad ním?

Měli jsme samozřejmě nějaká očekávání a na nějakých číslech byly postaveny naše plány, ale skutečnost to předčila. Do poloviny února jsme dosáhli skoro tisíc podepsaných zákaznických objednávek a přes 700 dodaných aut v podstatě s jedním modelem, a to je neskutečný úspěch. Číslo mohlo být ještě vyšší, kdyby se díky další vlně covidu nezadrhl na několik měsíců náš dodavatelský řetězec v Šanghaji.

Model, o kterém mluvíte, je ZS se spalovacím motorem, nikoli plug-in hybridní EHS, který jste loni také prodávali, že?

Ano. Co bychom si namlouvali, spalovacím motorům v této zemi prozatím zjevně ještě hrana nezvoní. Tím, že máme v nabídce model s klasickým spalovacím motorem a manuální nebo automatickou převodovkou, nabízíme přesně to, co si český zákazník žádá.

Kdo je váš typický zákazník? Když jsem čekal v salonu na testovací auto, všímal jsem si zákazníků, kteří do prodejny přišli, a byli to vesměs lidé 50+, pro které to je jediné auto do domácnosti. Byla to náhoda nebo jsem opravdu potkal „cílovou skupinu“?

Sedm stovek dodaných aut není ještě dostatečná databáze, abychom z toho mohli udělat nějaký kvalifikovaný odhad. Ale budu-li vycházet z předpokladu, že ZS je SUV-B, tak obecně naše zkušenost i z jiných značek říká, že vozy této kategorie jsou obecně preferovány zákazníky 45+, kteří už většinou doma nemají děti a hledají jediné auto do domácnosti.

SUV jim vyhovuje kvůli prostornosti, výhledu, dobrému nastupování a vystupování a také, že se s ním dá občas projet i nějaká ta horší cesta. Ale podle množství ohlasů na sociálních sítích jsou naše vozy kladně přijímány i výrazně mladší generací zákazníků, která značku MG doteď vůbec neznala. To je skupina zákazníků, která je naopak orientovaná na nové technologie a naší výhodou je, že právě tyto technologie umíme nabídnout.

Máte z reakcí zákazníků zjištěno, proč volí značku MG? Je to hlavně o ceně?

Jsem přesvědčen, že je oslovujeme, tzv. value for money, tedy hodnotou, kterou za svoje peníze zákazníci dostanou. Je to ale i kvalitou a vybavením vozidel a sedmiletou zárukou. Neříkáme, že jsme nejlevnější, tuto ambici nemáme. Ale říkáme, že zákazníci u nás dostávají za svoje peníze víc než u konkurence. A to právě mladá generace umí ocenit. Starší lidé asi budou o něco více hledět na cenu, ale pro ně zase bude silným argumentem sedmiletá záruka.

Jak bojujete s nálepkou „čínského výrobce“? Vnímají to lidé?

Pro nás to vůbec není žádný problém. My vždycky říkáme, že vyrábíme auto s britskou historii, vyvinuté v Británii, vyrobené v Číně pro evropský trh, pro evropského zákazníka. Je to plnohodnotné a konkurenceschopné auto bez ohledu na to, kde bylo vyrobeno.

Anebo jinak – většina zákazníků má telefon nebo notebook vyrobený rovněž v Číně, stejně jako používají spoustu dalších věcí vyrobených v této zemi a nikdo to neřeší, tak proč to řešit u auta? A věřte, že je více značek, kde se vozy vyrábí v Číně a prodávají v EU. A dokonce se jedná i o tzv „prémiové“ značky, pokud tedy nemáme jmenovat.

Podle nedávného průzkumu EY mezi českými řidiči by o voze čínského výrobce uvažovalo 21 % Čechů. Mimochodem – MG je na tom v tomto směru nadprůměrně dobře, uvažovalo by o něm 36 % řidičů. Ale paradoxně na otázku, co by ty nerozhodnuté motivovalo ke koupi, vůbec nezmiňovali cenu. Na prvním místě to je lepší kvalita (36 %), snadný přístup k servisu (23 %) a dostatečně zastoupená dealerská síť (9 %). Máte jim v těchto oblastech proti zavedeným značkám co nabídnout?

To je přesně to, co jsme řešili ve fázi vstupu nové značky na náš trh. Od samého začátku jsme měli jasnou vizi, v jaké podobě novou značku uvedeme. Tedy, nejen nabídnout zákazníkům kvalitní produkt, ale již od samého začátku k němu poskytnout i kvalitní servisní služby.

Hned při vstupu na trh jsme měli 19 obchodních partnerů, takže o zákazníka může být velmi dobře postaráno. Chceme, aby se zákazník odkudkoli dostal k našemu dealerovi v řádu desítek minut, nikoliv hodin, což nyní plníme zhruba tak z 80 %.

O kvalitě jsme už mluvili, tam také nezaostáváme. Umíme odpovědět i na další dotazy, které zákazníci v tomto ohledu mají – třeba dostatečně zásobený centrální sklad náhradních dílů je v Brně, můžeme opravit cokoli téměř hned díky 24hodinovému závozu dílů našim dealerům.

A naši dealeři nejsou navíc žádní nováčci, působí na trhu už dlouho pro jiné značky, takže mají zkušenosti, jsou vybaveni a náležitě odborně připraveni. Celní sklad s novými vozy je kousek od Prahy, a tak umíme dodávat vozy všem našim obchodním partnerům v horizontu dnů, nikoliv řady měsíců, což dnes není nikterak neobvyklé.

Když už jsme u té ceny – jak dlouho ji dokážete držet pod průměrem trhu?

K drobným kosmetickým úpravám ceny už došlo i v našem případě, ale ne proto, že by se změnilo auto jako takové, ale mění se logistické vstupy, které ovlivňují cenu. Přece jen to auto objede kus světa, než dorazí do České republiky. Ale jde řádově o tisíce korun.

Jsem přesvědčen, že naši strategii budeme držet i v nadcházejícím období. Ale samozřejmě nevíme, co všechno se ve světě může stát a veškeré změny v ceně energii, paliv atd, které jsme viděli například v posledním roce se pochopitelně ve většině případů vždy projeví v konečné ceně jakéhokoliv výrobku. Jsme připraveni, pokud to jen trochu půjde, tyto faktory maximálně kompenzovat.

Co začne prodávat MG v Česku v letošním roce a od kterého modelu si slibujete nejvíc a proč?

Samozřejmě i nadále bude naším klíčovým modelem ZS. Před pár dny jsme začali prodávat i model HS se spalovacími motory což bude druhý nosný model v naší nabídce. Nebude to dlouho trvat, a začátkem dubna na český trh uvedeme plně elektrický model MG4. Tedy designově velice povedený crossover s plně elektrickým dojezdem přes 400 kilometrů. A o pár týdnů později bude následovat další elektrický model MG5, patrně první plně elektrické kombi na našem trhu.

MG4 a MG5 budou elektromobily. Budou stejně jako stávající spalovací modely cenově výhodnější než konkurence?

Jednoznačně. Dokonce si myslím, že u nich bude naše „value for money“ ještě výraznější. Na druhou stranu musíme stále myslet na to, na jakém trhu se pohybujeme. Asi sem nebudeme vozit tisíce těchto vozidel ročně. Náš trh je v tomto ohledu stále velice konzervativní.

MG4 stojí na německém trhu od 28 tisíc eur, což by v přepočtu bylo kolem 670 tisíc korun. Dočkáme se elektromobilu za takovou cenu? Konkurenti stojí na našem trhu přes milion.

Nemůžete úplně srovnávat cenu z trhů jako je Německo nebo Rakousko, které jsou ovlivněny dotační politikou tamních vlád s naším trhem, kde jsou prozatím dotační pobídky limitní nule. Navíc před uvedením modelu na trh naše ceny principiálně nekomentujeme, ale řekněme, že se dočkáte cenově velmi přijatelného elektromobilu s cenovkou výrazně pod milionem.

Jak se vůbec díváte na současnou podobu zavádění elektromobility a různé zákazy prodeje nových spalovacích aut, zákazů vjezdu do měst apod.?

Je potřeba se samozřejmě dívat na to, že situace je jiná v Praze a v jiných krajích, ale i jiná v Německu a České republice. Obecně si myslím, že by se mělo víc investovat do infrastruktury. Přece jen se infrastruktura pro vozy se spalovacími motory budovala skoro 120 let, takže v tomto ohledu je elektromobilita vlastně stále teprve na začátku.

Elektromobily a plug-in hybridy mi smysl dávají, jezdím s nimi už řadu let. Není ale jedno, kde s nimi jezdíte. Jestli v Praze nebo v podhůří Krkonoš. Je asi také rozdíl, zda jezdíte každý den pár kilometrů do práce a zpět nebo třikrát týdně Ostrava–Praha, a to je právě to, co souvisí s onou infrastrukturou.

Pokud by trh k elektromobilitě dospěl přirozeným vývojem, nemám s tím problém. Ale direktivní nařízení Evropské unie není podle našeho názoru úplně ideální cesta. Třeba ono dlouho diskutované zavedení nové emisní normy Euro 7, které není levné a nebude levné ani pro konečného zákazníka povede v konečném důsledku, podle mého osobního názoru, spíše k dalšímu stárnutí vozového parku než k výraznému snížení emisí ze spalovacích motorů.

Loni jste neprodávali celý rok, takže nejde porovnávat absolutní čísla, ale kdybyste vaše prodeje zprůměrovali a přepočetli na celý rok, prodáte letos více aut než loni?

Měli jsme loni určité zpoždění dodávek, které nám však nyní přijíždějí. Uvedli jsme na trh další klíčový model HS, kterého máme také dostatek, uvedeme dva nové modely, těžíme z loni investovaných marketingových aktivit, ve kterých budeme pochopitelně pokračovat i letos… Takže ano, máme ambice na tom být výrazně lépe než loni. A k tomu se do konce roku rozšíří dealerská síť o 50 % v Česku i na Slovensku oproti současnému stavu.

S tím souvisí i další otázka. Jaký vývoj pozorujete v zákaznických objednávkách? Řada značek už na konci roku hlásila dost citelné poklesy objednávek. To krátkodobě nebude mít na prodeje vliv, protože se budou vyřizovat stávající objednávky a budou se zkracovat dodací lhůty. Ale pak zákazníci budou chybět. Ze situace ale může pár značek těžit. Bude to i MG?

Nepochybně aktuální situace v ekonomice i na Ukrajině úplně nepřeje nákupu nových vozidel a mnoho zákazníků nákup nového vozu z pochopitelných důvodů odkládá. Na druhou stranu v posledních třech letech automobilový trh dost utrpěl, ať už covidem nebo problémy v logistice a dodávkách řady dílů, takže dříve nebo později prostě budou další auta potřeba. Nemyslím si proto, že by se trh měl nějak výrazně propadat, ale současně nemám ani argument, proč by měl trh překvapivě nějak výrazně růst.

Dvě nová Mitsubishi

Jako importér prodává vaše firma i vozy Mitsubishi. Jak si tato značka vedla loni v Česku?

V zásadě velice dobře v rámci možností. Před rokem byla ukončena výroba pro nás dříve klíčových modelů Outlander, ASX a L200. Zůstal nám tak Space Star a Eclipse Cross, což jsou nepochybně auta, která mají pro zákazníka svou hodnotu, ale jsou to jen dva modely. Museli jsme se tomu všichni včetně dealerů přizpůsobit. Zvládli jsme to i díky aktivitám v poprodejních službách. Tím, že značka je na českém trhu už 25 let a my ji prodáváme 19 let, tak máme spoustu loajálních zákazníků.

Pokud vím, chystáte letos dva nové modely – ASX a Colt, oba vzniklé ze spolupráce s Renaultem? Kdy se začnou prodávat a čím je chcete na trhu prosadit právě třeba v konkurenci Renaultu Clio a Captur?

Jeden model přijde na konci března, druhý na podzim. V první řadě budeme těžit právě z našeho portfolia historicky věrných zákazníků. To jsou lidé, kteří mají stále v paměti Pajero, Dakar a další naše slavné ikony. Právě ti čekají na naše nová auta. Spoléháme i na pětiletou záruku, kterou konkurence nemá.

Je nějaká šance, že se pick-up L200 nebo Outlander v nové generaci vrátí na český trh?

Takové informace bohužel nemáme k dispozici, ale určitě bychom takovou skutečnost vítali.

Model Space Star byl loni druhým nejlevnějším autem na českém trhu, a cenu 271 760 korun držíte i v okamžiku našeho rozhovoru (polovina února, pozn. red.). Jaká je budoucnost tohoto modelu?

Náš cíl ale nikdy nebyl hrát si na nejlevnější auto na trhu. Prostě takto vypadá, takto je vybavené a takovou má hodnotu. Pro někoho je to levné, pro jiného to může být stále drahé. Koneckonců i v případě tohoto modelu došlo a nejspíš i opětovně dojde k úpravě cen v souvislosti s celkovým nárůstem cen logistiky atd. Pro nás je důležité, že bylo jen jedno ze dvou aut v nabídce, na kterých jsme mohli stavět. S novým ASX se to změní.

A o Mitsubishi a elektrifikace, jaké jsou plány v tomto směru?

Nové ASX nepřijde jen s jedním typem motoru, zákazník bude mít na výběr ze čtyř variant – benzinový motor, mild-hybrid, full-hybrid a plug-in hybrid. Touto cestou se budeme v nejbližší době ubírat. Plně elektrický model Mitsubishi v dohledné době patrně neuvedeme, ale na další podrobnosti je ještě brzo. Nechte se překvapit.