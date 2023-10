Ve společnosti existují tlaky, aby osobní mobilita levná nebyla, varuje expert

Není to jen můj pocit, že jsou dnes auta v defenzivě?

Je to extrémně tvrdá formulace, když to takto řeknete, tak mě to až děsí. Ale souhlasím, že člověk cítí a priori odpor ze všech stran, ať už na úrovni EU regulace, nebo ze strany měst. Je to špatně. Lidé tuto dopravu potřebují a budou potřebovat. Nemáme jen ty, kdo žijí v centrech měst, kde se dá fungovat bez auta, minimálně během pracovního týdne. Většina populace dále žije v okrajových částech měst, vesničkách. I z těchto míst lidé potřebují dojíždět a alternativa přitom zpravidla neexistuje.

Města dnes bojují proti autům plošně. Nerozumím, že nechtějí využít elektromobilitu jako dostupný krok ke zlepšení životního prostředí již dnes. Myslím, že to není správně a minimálně v Česku přitom nemají co v obdobné kvalitě občanům nabídnout.

S drahou dopravou zdraží i rohlíky

Je to dnes politické téma?

Vidíte, jak společností hýbe téma Euro 7. Bavíme se o emisní normě, o něčem extrémně technickém, emisích mikrogramových částic. To by mělo zajímat maximálně odborníky, přesto to téma společností rezonuje. Má totiž dopad na to, jaká bude skladba vozidel, které si můžeme koupit. Mluví se o tom, že Euro 7 by mohlo zabít malá spalovací auta. Ta jsou zejména ve východní části Evropy velmi žádaná. V tom omezeném čase, který máme, jen těžko nalezneme přijatelnou alternativu, například v podobě dostupných menších elektroaut. Mobilita je přitom přirozenou součástí potřeb člověka. To téma se všech bytostně dotýká, ovlivňuje naše životy. To, že se dostaneme do práce, na chatu, že jsou v obchodě ráno teplé rohlíky, to je vše je otázka silniční mobility, ať osobní či nákladní.