Základní MG má solidní velikost a motor bez turba. Jede jako ze staré školy

Číňan s britským pasem je pro české zájemce o auto opravdu silným magnetem: jen za letošní první tři měsíce přitáhl 325 kupců, každý den se tedy prodají víc než tři auta. Konkurence z toho musí mít těžké spaní – MG předjelo už spoustu léta zavedených soupeřů, jako jsou třeba Opel Crossland, Peugeot 2008, Renault Captur či Suzuki Vitara, a už dotírá i třeba na Seat Arona (bezkonkurenčním bestsellerem je v českých poměrech nesesaditelná Škoda Kamiq s 2 534 prodanými kusy). A před pár měsíci úplně neznámé auto je už dnes na třetině objemu prodejů legendární Dacie Duster.

Co stojí za tak ohromným úspěchem auta, které je velikostně (délka 4 323 mm, parádně velký kufr 448 l) přesně na půl cesty mezi duem menších škodováckých crossoverů Kamiq a Karoq? Není to jen zajímavá cenovka od 445 tisíc korun, ta by sama o sobě už dnes nestačila, ale také sedmiletá tovární záruka, a to, že kříženec stylů neboli crossover je designově líbivý, prostorný, a už základu má všechno, co normální motorista potřebuje. Tedy šestici airbagů, centrální zamykání, elektrické stahování oken, Bi-LED světlomety (svítí opravdu dobře), digitální klimatizaci, tempomat, zadní parkovací senzory, 17" litá kola, ale také audiosystém s 10,1" displejem, integrovaným handsfree a podporou Apple CarPlay a Android Auto. A další plusy: všech šest laků, včetně metalických, je bez příplatku, což je úspora oproti zvyklostem dalších asi dvacet tisíc korun. Z chybějící výbavy vadí jen drobnosti, například venkovní teploměr, ale také tónovaná okna. Ty jsme kdysi u felicií řešili – jenže tam hlavně proto, že naprostá většina jich neměla klimatizaci, takže u MG to možná zase takový problém nebude.

Klasická atmosféra potřebuje šlapat na krk

Jak už jsme v úvodu nadhodili, po testovacích jízdách s přeplňovaným litrovým tříválcem (osvěžte si paměť na odkazu níže), jsme se konečně dostali k nepřeplňované patnáctistovce.

Absence turba může být pro konzervativnější klientelu velká deviza – v motoru zkrátka není drahá součástka, která při vyšších nájezdech pravidelně zlobívá. Takových agregátů v současné době citelně ubývá, zvlášť ve vyšších kubaturách.

Základní motor má papírově solidní výkon 78 kW a je spárovaný s pětistupňovým manuálem. Nelze si nevšimnout, že za studena je trochu cukavý a při rozjezdech v nejnižších otáčkách moc netáhne, je prostě třeba šlapat víc na plyn. Otravné je občasné pomalé naběhnutí start-stop systému, který automaticky vypíná motor při zastavení – když pak pro rychlý start od semaforů šlápnete na spojku, motor se probouzí pomaleji a občas dokonce i „chcípne“. Systém se dá naštěstí jednoduše uživatelsky vypnout tlačítkem. V provozu je motor pružný, městem plujete klidně na pětku, příjemným bonusem oproti záplavě dnešních rachotivých a drnčivých tříválců (zvuková kulisa daná konstrukcí) je pravidelný čtyřválcový zvuk.

Spotřebu při provozu v režimu výhradně město/dálnice jsme odečetli na hodnotě 6,8 litrů benzinu na sto kilometrů, na okreskách se dá dostat k šesti. To není v dnešních poměrech nijak prémiová hodnota, u přeplňované konkurence se dá dostat níž, ale taky u ní nesmírně záleží na stylu jízdy. Když s turbomotorem jezdíte opravdu s lehkou nohou, můžete se dostat třeba i lehce nad pět litrů, ovšem když mu na dálnici „naložíte“, překvapí vás klidně devítilitrovou spotřebou. Což u MG s 1.5 nehrozí – motor je vůči jízdnímu stylu opravdu solidně imunní.

Jízdní vlastnosti kompaktního SUV jsou v rámci žánru slušné. Auto se v zatáčkách naklání, na rychlou, nedejbože sportovní, jízdu to není. S retardéry si poradí hezky při nízkých rychlostech, rychlé přejezdy nerovností ovšem už příliš komfortní nejsou. Je znát, že podvozek je nastavený kompromisně pro rodinné použití, a jízda proto nikoho neurazí, ale taťku se sklonem k závodění ani nenadchne. Naopak chalupář bude spokojen - pohon 4×4 sice „zeteso“ mít nemůže (u crossoverů této velikosti je ostatně naprostou výjimkou, umí je pouze Suzuki a Toyota), ale s dost vysokým podvozkem (světlá výška 17 cm) se žádné polní cesty bát nemusí.

Uvnitř je překvapivě útulno

K výhradě netónovaných oken přidáváme ještě jednu, pro někoho možná podstatnou věc: volant je nastavitelný jen v jedné ose, výškově, nedá se tedy přitáhnout k sobě. Což je věc, na kterou už jsme pozapomněli, bývávala kdysi výhradní doménou japonských vozů – než je evropská konkurence donutila zavést je do všech modelů. My jsme s tím v praxi problém neměli, bude se to ovšem u každého řidiče lišit – návštěvu dealera a praktické vyzkoušení malého ZS tedy víc než doporučujeme.

Za volantem se jinak sedí hodně nahoře a s nohama dolů, což se u SUV očekává, proto si je ostatně lidé kupují. Pochválit musíme velmi pěkně zpracovanou kabinu – všechno lícuje, rezervy v dílenském zpracování jsme neobjevili. Importér dokonce nabízí na přání dodání na míru ušitých kožených potahů s vyšívaným logem ZS – což může zaujmout hlavně rodiče malých dětí, které z látkových potahů brzy udělají vzorník organických substancí, které nepůjde lehce setřít. Už základní výbava MG disponuje desetipalcovým displejem infotainmentu, telefon si s autem spáruje i absolutní nemehlo, takže jsme ho bez problémů propojili s Apple CarPlay i obdobnou aplikací pro Android. Všechno je tady jasné, přehledné, možná sem tam malinko klopýtnete v logice ovládání, ale jakmile na to přijdete, rychle si zvyknete. Hodně se nám líbí mechanická tlačítka ovládající klimatizaci, ta už se dnes taky moc často nevidí. A nutno zmínit, že prostor uvnitř je opravdu slušně velký, rozhodně bližší zmíněnému karoqu než kamiqu. Nacpali jsme na zadní sedadla dvě děti v autosedačkách plus třetího většího, který už sedačku mít nemusí (ale je to drobek) doprostřed. Typická čtyřčlenná rodina bude úplně spokojená, zvlášť když 450litrový kufr pokryje i nároky na dovolenou.

MG ZS je autem, které může leckoho zlákat poměrně atraktivním designem, navíc neodrazuje ani proklamovaným britským původem (byť se vyrábí v Číně). A rozhodně nijak nezklame ani po zkušební jízdě. Jak to bude s dlouhodobější spolehlivostí, je zatím ve hvězdách – ze sedmileté záruky ovšem můžeme usuzovat, že výrobce si věří a kontrola kvality na montážní lince nezaostává za evropskými standardy. Koneckonců, na vývoji se podílelo tolik inženýrů, kteří přešli do MG od evropských automobilek, že nás to nijak nepřekvapuje...