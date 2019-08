První kilometry se Škodou Kamiq. Ve všech verzích je to pohodář

Škoda letos vstoupila do dvou nesmírně důležitých automobilových segmentů: klasický kompaktní hatchback v její nabídce chyběl dlouho, a to přestože je to stále nejoblíbenější automobilový segment. Teď v tomto „revíru“ loví zákazníky Scala. A přichází hned další model, který putuje do oblíbené kategorie: malé SUV Kamiq míří do třídy, která patří nejen k nejpopulárnějším, ale především nejrychleji rostoucím v Evropě – vloni rostla o 13 %.

Z toho plynou jasné ambice modelu: „Věřím, že Kamiq bude naším dalším stotisícovým modelem, tedy vozem, kterého prodáme více než sto tisíc kusů za rok,“ prohlásil po jízdní prezentaci Kamiqu ředitel Škody Auto ČR Luboš Vlček. V Česku chce podle něj automobilka do konce letošního roku „udat“ asi dva tisíce aut, momentálně má ještě před zahájením prodeje 1 600 objednávek. V příštím roce by to mělo být devět až deset tisíc a Kamiq by měl na českém trhu v segmentu malých SUV získat až třetinový podíl.

Ambice to nejsou malé, ale na druhou stranu rozhodně ne nesplnitelné. Vždyť Renaultu Captur, nejprodávanějšího malého SUV v Evropě, se v roce 2018 prodalo 214 000 kusů a letos si modely této třídy vedou ještě lépe, i přes pokles celého trhu. Podle statistik Focus2Move si od ledna do května letošního roku získal Captur přes 121 tisíc zákazníků, Dacia Duster přes 118 tisíc, Peugeot 3008 asi 113 000 a Volkswagen T-Roc téměř 107 000 zákazníků.

Recept podle Škody

Této konkurenci se podle našich prvních zkušeností může Kamiq rozhodně postavit čelem. Škoda se opět soustředila na své silné vlastnosti, chce zákazníkům nabídnout v daném segmentu nadprůměrně prostorné auto, které je přitom uživatelsky přívětivé. Kamiq je s délkou 4 241 mm větším ze zástupců segmentu (Captur měří 4 122 mm, Ford EcoSport 4 096 mm, VW T-Roc, který míří trochu výš, 4 234 mm), projevuje se to hlavně v interiéru. Na zadních místech je tu opravdu dost prostoru, podobně dobře si vede snad jen Dacia Duster, která ale s délkou 4 341 mm tento segment výrazněji přerůstá.

Jenže zatímco Duster nebo třeba i Ford EcoSport patří v daném segmentu k autům, která se snaží působit jako pravověrné offroady, Škoda Kamiq míří jiným směrem. I sama mladoboleslavská automobilka ho označuje spíše než za SUV jako městský crossover. Výška 1 531 mm je tak vlastně stále v teritoriu kompaktních hatchbacků, příbuzná (a delší) Scala je jen o 6 centimetrů nižší. To je dáno rozdílem ve světlé výšce, tady dostal Kamiq 37 milimetrů navrch, zbytek jde na vrub „nafouknutější“ kabiny.

Toto uspořádání znamená, že se do Kamiqu velmi pohodlně nastupuje – sedadlo není zbytečně nízko, na druhou stranu není třeba se sem sápat do kdovíjakých výšin. To se bude líbit jak starším řidičům, tak rodičům s malými dětmi: do dětské sedačky se tu bude malé dítě usazovat snáze, než v nízkých autech, kam je třeba se hodně sklánět, nebo vysokých, kam je těžké sedačku či dítě zvednout a do sedačky dosáhnout. Praktičnost je tedy v daném segmentu výborná. Potěší i zavazadlový prostor s objemem 400 litrů – ten je opět větší než u většiny konkurentů, překonává i velkou část kompaktních hatchbacků, nestačí ovšem na příbuznou Scalu.

Ticho a pohodlí

Při jízdě pak Kamiq ohromí především dvojicí vlastností: tím, jak je auto skvěle odhlučněné, a tím, jak je pohodlné. Odhlučnění jsme chválili už u Scaly, subjektivně se tady povedlo ještě o kousek lépe, i když přímé porovnání nemáme. Ve Francii jsme jezdili za vydatného deště a nerušil nás ani zvuk vody cákající do podběhů, i tady se vše povedlo výborně. Naopak jsme si všimli jedné drobnosti: relé stěračů v některých režimech cvaká a je slyšet: stačí ovšem trochu zesílit rádio a je po tomto otravném zvuku.

Kamiq se také může chlubit výtečným jízdním pohodlím. Auto je naladěné plavně, přes nerovnosti se přenáší elegantně bez jakéhokoli bouchání náprav, a přitom s jistotou. Auto se tedy na nerovnostech nehoupe, není to žádná bárka na rozbouřeném moři, naopak stále dává řidiči dostatečnou jistotu v ovládání. U retardérů není třeba zbytečně úzkostlivě zpomalovat, Kamiq si s nimi poradí s nečekanou grácií. Úrovní pohodlí nám malá škoda připomíná dalšího rivala, francouzský Citroën C4 Cactus, který přitom používá sofistikovanější tlumiče s hydraulickými dorazy.

Škoda svůj nový model možná trochu překvapivě nabídne se dvěma verzemi podvozku. Vyzkoušeli jsme obě. Standardní provedení je opravdu hodně komfortní, překvapivě na pohodlí neubírá ani sportovní podvozek. Oba byly laděny zvlášť, takže nejde jen o obyčejnou úpravu jednoho v druhý, z čehož pramení vyspělost obou řešení. Sportovní podvozek je o centimetr snížený a má možnost volby jízdních režimů, která ovlivňuje i tuhost odpružení.

V běžném režimu jsme mezi oběma variantami nepocítili zásadní rozdíl v komfortu, sportovní volba pak u tohoto řešení podvozek trochu přitvrdí – stále však nejde o nic dramatického. Změna je dostatečná, aby ji řidič zaregistroval, a auto díky ní získá na jistotě při svižné jízdě, ale zároveň jízdní komfort nijak zásadně neutrpí. U řady aut vlastně adaptivní podvozek nedoporučujeme, u Kamiqu je ovšem naladění povedené a směle po něm sáhnout můžete.

Při ostřejší jízdě pomůže, podvozek auta toho jinak zvládne opravdu hodně, v tom je platforma vyspělá, i přes použití klasické klikové zadní nápravy s vlečenými rameny. Na mokru pro nás opět byly limitem spíš obuté ekologické pláště Goodyear s nižším valivým odporem (a tedy horší trakcí). Mimochodem, mokro také ukázalo, že Kamiq rozhodně nebude žádný offroad – výlet na polní cestu přestojí, ale zkoušet s ním cokoli ve složitějším terénu nebude dobrý nápad, přední náprava jednoduše nebude mít dost trakce. Čtyřkolka v nabídce není a nebude.

Dlouhé převody

Na počátku prodeje si mohou zákazníci Kamiq pořizovat s trojicí motorů: základem je tříválec 1.0 TSI s výkonem 70 kW, pak je tu jeho silnější varianta s 85 kW a nakonec turbodiesel 1.6 TDI opět s 85 kW. My jsme zkoušeli oba silnější motory. Později přijde ještě silnější varianta 1.5 TSI a také tříválec s pohonem na CNG.

Agregát 1.0 TSI jsme na francouzských silnicích testovali ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou a také s dvouspojkovým automatem DSG se sedmi stupni. U manuálu je znát celkově delší zpřevodování, které si žádají mimo jiné i dnešní přísné emisní limity. Dynamika je tak solidní, ale nikoli ohromující, byť výkon 85 kW je na takové auto dostatečný.

Škoda Kamiq: ceny dostupných verzí Motorizace Cena Ambition (Kč) Cena Style (Kč) 1.0 TSI 70 kW (5st. man) 379 900 - 1.0 TSI 85 kW (6st. man) 404 900 462 900 1.0 TSI 85 kW (DSG 7st.) 444 900 502 900 1.6 TDI 85 kW (6st. man) 444 900 502 900 1.6 TDI 85 kW (DSG 7st.) 484 900 542 900

Tříválec je pro svižnější jízdu třeba trochu vytáčet – s danými převody zůstává motor asi do 2 400 otáček hodně rozvážný, pak trochu sílí, a to nejlepší ze sebe vydává nad třemi tisící otáčkami. To automat DSG řidiče této starosti zbaví, přičemž jeho reakce na pokyny řidiče jsou v rámci třídy rovněž příjemně svižné, byť občas si musí elektronika opět přepočítat, co si auto může z emisního hlediska dovolit. DSG však dovolí trochu klidnější jízdu, motor se může ve spojení s tímto automatem pohybovat v trochu nižších otáčkách, aniž by si řidič připadal, že ho trápí.

Vyloženě pohodový je pak pod kapotou také diesel, který jsme zkoušeli jen v kombinaci s manuální převodovkou. Díky výtečnému odhlučnění auta motor neruší o nic víc než tříválec, který má také svůj charakteristický (ale v otáčkách i docela charakterní) zvuk. V pružném zrychlování bez nutnosti řazení je pak diesel mnohanásobně lepší než benzínový tříválec, ale opět nečekejme kdovíjakou dynamiku – potvrzuje se, že celkově je Kamiq pohodář, a to vlastně ve všech verzích. Sluší mu tříválec i čtyřválcový diesel, automat i manuál.

Dlouhé převody, které krotí dynamické choutky, prospívají spotřebě paliva. Hodně dynamická jízda v hornatém terénu přinesla i motoru 1.0 TSI s manuálem spotřebu lehce přes 8 litrů na 100 kilometrů, což považujeme za výtečný výsledek – auto jsme opravdu potrápili. Tříválec kombinovaný s automatem nás naopak poklidnějším tempem dovezl do cíle své trasy s průměrem 5,5 litru na 100 kilometrů. To šlo o plynulou jízdu po dálnici v hustém provozu, kdy rychlost jen párkrát překročila 110 km/h.

A konečně diesel, ten nás podobně klidným jízdním stylem, jen s mírně vyšším rychlostním průměrem (méně hustý provoz a více úseků s povolenou rychlostí 130 km/h), do cíle naší trasy dovezl se spotřebou asi 5 litrů na 100 kilometrů.