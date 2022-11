Šikovné SUV za super peníze. Návrat slavné značky je důkaz učenlivosti Číny

Kdyby měla vzniknout učebnice „jak postavit auto a nedělat přitom chyby“, měl by ji napsat čínský koncern SAIC a jako modelový příklad by použil toto malé MG. Ne že by to bylo nejlepší auto světa nebo že by nějak čnělo nad ostatními. Ale má vše, co je třeba k úspěchu: o trošku větší rozměry než soupeři, kvalitní zpracování a velmi dobrou cenu v porovnání s výbavou.

Jeho tvůrci se vyvarovali extravagantních piruet, které mohou ohromit, ale části publika se líbit nebudou. Šli „na jistotu“, pečlivě analyzovali chyby ostatních, aby se jim vyhnuli.

A takové je ZS – ve všem dobré, nejhůř průměrné, ničím nenaštve, nepřekvapí, nezklame. Smontované je naprosto precizně, i pod kapotou je hezky uklizeno. Však ho taky šéfové českého zastoupení MG – oprávněně – vidí coby největšího soupeře korejských značek a domácí škodovky.

Kde jsem tě viděl?

A jaké je nejmenší MG při osobním setkání? Zaujme kvalitou a celkovou bytelností, pocitem solidnosti. Design nenadchne, ale rozhodně neurazí; jako by si tvůrci vzali od každé značky kousek. Předek připomene mazdu, zadek hyundai nebo ford... Výsledkem je ale zajímavý fenomén – auto působí familiárně, jako starý známý, kterého jste pár let neviděli. A velký znak MG na přídi navíc vyvolává ohromnou zvědavost ulice.

Čínská auta nedávné minulosti mívala dost často problémy s kvalitou spalovacích motorů, které bývaly užrané a nejely. Ten v MG je ale jako z jiného světa. A taky že jo. SAIC ho „zdědil“ ze spolupráce s americkým koncernem GM (to není chyba, opravdu s tím americkým mamutím koncernem), takže ho dobře znají řidiči předchozího Opelu Astra či Corsa a ti odpřisáhnou, že je to prima motor, a to i z pohledu spolehlivosti.

Přímovstřikový litrový tříválec TGI s výkonem 82 kW, velmi kultivovaným zvukem a vyváženým chodem se tváří, jako by měl o válec víc. Ne náhodou – je to jediný tříválec s vyvažovací hřídelí, tudíž bez hrčení a vibrací. Má jen jednu malou nectnost, společnou většině malolitrážních motorů – při jízdě se nesmíte bát šlapat na plyn, protože kvůli malému turbodmychadlu se mu úplně nechce z nejnižších otáček.

Ale když se trochu vytáčí, jede moc hezky, je taky velmi dobře odhlučněný, a to i na dálnici. Spotřeba zůstává přiměřená – na okreskové ježdění stačí necelých sedm litrů, na dálnici jsme se blížili k osmi, ve verzi s automatem k devíti litrům. Dlouhodobý průměr manuální verze byl 7,2 litru, automatové 7,5. Což sice není v dnešní době na zlatou medaili, ale žádná hrůza taky ne. Měničový šestistupňový automat od renomované japonské značky Aisin se nám mimochodem moc líbil – řadí hladce a rychle, a když chcete jet ostřeji, v režimu S už vám nechybí nic.

Jistě a pohodlně

„Zeteso“ měří na délku 4 323mm, je tedy přesně na půl cesty mezi škodováckými modely Kamiq (-8 cm) a Karoq (+7 cm). Stejný příběh se odehrává v kufru, se (skvělými) 450 litry je opět mezi oběma škodovkami. V kufru chybí háčky na pověšení tašek s nákupem, zastoupí je velké kapsy po stranách za podběhy, kam se vejde i větší věc. Podlaha kufru může být úplně dole nebo skoro zarovnaná s hranou nárazníku. A případně se ještě něco vejde do „hrnce“ na rezervu, kde je jen sada na zalepení pneumatik a tažné oko.

Místa do šířky, výšky i délky je uvnitř dost, v žánru malých SUV je to velmi dobrý nadstandard. Líbila se nám přední křesla, nejen na pohled, ale i na posez. Oranžové ze dvou námi testovaných aut navíc mělo luxusní, na míru zhotovené látkové potahy, jsou k mání za příplatek 15 tisíc korun.

A sedadla taky dobře podrží v zatáčkách. Ono se totiž se ZS dá jet nečekaně zostra. Kymácivosti SUV se konstruktéři šikovně vyhnuli. Auto se zmítavě nehoupe, naklání se tak akorát, hlavně ovšem dává řidiči velkou jistotu. Zakroucenou okreskou se prosmýkne naprosto samozřejmě, suverénně, řízení je přímočaré a přesné. Podvozek navíc dobře zpracovává nerovnosti – nezažijete žádné kodrcání ani lomoz, což je zásluhou dostatku tlumicích materiálů a poctivé práce tlumičů. Jízdní vlastnosti zkrátka patří k silným stránkám malého crossoveru.

Vše, jak má být

A jaké je to uvnitř? Z auta je skvělý výhled, pozici za volantem najdete snadno, byť je jen výškově stavitelný, k sobě ho nepřitáhnete. Někteří si mohou stěžovat, že sedačka je i v nejnižší poloze dost vysoko – pak si ale nemají kupovat SUV, nýbrž sporťák... Vysloveně hezký je volant, stejně jako na voliči automatu na něm nesmí chybět logo značky Morris Garages, za dva roky stoleté.

Fajnový přístrojový displej pod volantem zobrazuje spoustu věcí: napětí baterie, otáčky s přesností na stovky, tlak a teplotu pneumatik. Ale nikde jsme neobjevili ukazatel venkovní teploty, což je chyba. Klimatizace je pouze jednozónová, ovládá se buď na displeji tabletu (ten je už v základní výbavě, na dotykovou plochu musíte přece jen pečlivěji zatlačit, nestačí jen letmý dotyk), nebo hezky velkými mechanickými tlačítky pod ním, což velmi chválíme. Není ale automatická, teplotu sama udržovat nebude. A také jsme v listopadových plískanicích a mlžné slepotě trochu žehrali na slabší odmlžování čelního skla.

Někteří testovací jezdci si stěžovali na rychlost infotainmentu, ale ve skutečnosti to žádný velký průšvih není. Navigace sice nabíhá přece jen ospaleji, pak už ale jde všechno jako na drátkách, telefon si s autem spáruje i absolutní nemehlo, všechno je jasné, přehledné. Našli jsme jen jednu nedotaženost: když telefonujete, nedostanete se do základního menu infotainmentu, tedy ne že by to někdo obzvlášť potřeboval.

Na nic nečekaného v kabině nenarazíte, všechno – páčky, madla, odkládací prostory – jsou logicky umístěné, dokonce i takové drobnosti, jako je jasné ovládání světel (divili byste se, jak hodně aut to má pitomě, že peugeote?) Nechybí ani velká USB pro nabíjení telefonu a jeho zrcadlení na displeji, což ZS zvládá bez výhrad.

A co konkurence?

MG ZS patří velikostí do konkurencí nabité kategorie, jíž cenově kraluje Dacia Duster. Té jediné nemůže konkurovat, ale nemá to ani v úmyslu – výbavou a provedením je přece jen o kus výše. Dostat dnes výborně vybavené kompaktní SUV pod půl milionu je těžké, a ZS se tam vejde i s přeplňovaným motorem 1.0 TGI (494 940 Kč).

Zmiňovaný kamiq s obdobně výkonným motorem 1.0 TSI 81 kW stojí se srovnatelnou výbavou 511 tisíc korun. Britsko-čínská značka MG má však v rukávu trumf – stále nabízí možnost koupit si atmosférický motor, „blbuvzdorný“ a výrazně levnější než dnes standardní turbobenziny. ZS pak přijde na 425 tisíc korun, za což nabídne mnohem lepší výbavu než malá škodovka.

Taky vás napadá, jak je možné, že si MG může dovolit nabízet spalovací motor s vyššími emisemi, za což se do evropské kasy krvavě platí? Inu, to proto, že na západních trzích prodává téměř výhradně elektromobily, takže její celoevropské „flotilové“ emise vycházejí pořád příznivě. A český zákazník z toho může jen těžit – navíc dostává na domácím trhu pořád výjimečnou sedmiletou záruku.