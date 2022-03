Automobilky redukují nabídku výbav, laciné verze vypouštějí

Tři úrovně výbav, ale pět stránek jednotlivých prvků příplatkové výbavy. Tak zjednodušeně dlouhou dobu vypadaly ceníky evropských automobilek. Individualizace byla jednou z jejich hlavních zbraní proti japonským značkám, které především kvůli dlouhým transportním cestám přes moře volily strategii balíčků výbav, které obsahovaly někdy až zbytečně moc věcí, ale v součtu vyšly výhodněji, než kdyby si zákazník navolil jednotlivé prvky zvlášť.

Čipová krize nyní výrazně přispěla k tomu, že i evropské automobilky se postupně vydávají cestou seškrtání dlouhého seznamu položek příplatkové výbavy a jejich „zabalením“ do více stupňů výbavy a akčních paketů. Netýká se to samozřejmě všech, zejména prémiové značky se budou staré cesty držet, protože individuální přizpůsobení vozu hraje u jejich zákazníků velkou roli. U masovějších značek naopak hraje mnohem větší roli rychlost, s jakou zákazník vůz dostane. Když bude čekat kratší dobu, smíří se s omezenější volbou výbavy.

Tento trend potvrzuje třeba Martin Feller, ředitel prodeje Louda Auto, největšího prodejce vozů Škoda a Hyundai v ČR a dealera dalších devíti značek: „Výrobci potřebují snížit výrobní náklady a komplexitu komponentů pro prvovýrobu a následně pro logistiku originálních náhradních dílů. A tak zjednodušují výbavu na dlouhodobě nejžádanější kombinace. Současně se teď omezují nebo úplně ruší nejnižší stupně výbavy, které automobilkám přinášejí nejnižší marži. Tento trend zřejmě zůstane dlouhodobý, protože v době kolísavých cen surovin, energií i problémů s dodávkami dílů, to vše umocněno přísnými emisními normami, musí automobilky zákonitě kalkulovat s vyšší marží, než tomu bylo v dřívějších „klidných“ časech.“

Trend nastartovala vlastně už nová emisní norma počítající s měřením spotřeby dle metodiky WLTP, která je komplikovanější a musí se dělat více homologací než dříve pro stejný model a motorizaci. A to na základě výbavy, která zvyšuje hmotnost nebo odpor (např. různě široká kola). „Proto se třeba u osobní vozů Volkswagen omezuje výroba základních verzí výbavy a nabízí se jen vyšší stupně s bohatší sériovou výbavou,“ vysvětluje Rostislav Juráň, ředitel značky Volkswagen ve společnosti Louda Auto.

„Zjednodušený paketový systém s jasně specifikovanou výbavou v několika stupních pomáhá i lepší orientaci zákazníka při výběru vozu,“ tvrdí František Švec, generální ředitel další velké české dealerské skupiny AutoPalace Praha. Podle něj se třeba u značky Škoda situace mění s dostupností čipů. „V důsledku současné složité situace mohou být některé výbavové prvky v konfigurátorech vozů napříč trhy a modely dočasně nedostupné,“ potvrzuje mluvčí Škoda Auto Česká republika Pavel Jína.

„Situaci pečlivě sledujeme a upravujeme naše výrobní kapacity a plány tak, abychom zkrátili čekací lhůty našich zákazníků na minimum. S ohledem na tuto skutečnost také monitorujeme, které výbavové prvky můžeme do konfigurátoru a ceníků vracet. Do budoucna bude u značky Škoda na českém trhu pokračovat zjednodušování nabídky pro snadnější orientaci zákazníků v cenících a konfigurátoru. Po vzoru modelu Enyaq iV budeme i u dalších modelů řadit mimořádné výbavy do logických paketů a dle možností je zvýhodňovat,“ komentuje Jína.

Značka Ford funguje podobně jako Škoda a má svůj konfigurátor. „Zákazník si může zvolit dodatečnou výbavu buď samostatně nebo v paketech. Ford v současné době částečně omezuje výrobu nižších výbav, a to především z důvodů nižšího zájmu o danou výbavu nebo zvýšení efektivity a zjednodušení výroby,“ komentuje situaci František Švec z Autopalace.

A přidává i situaci u značky Opel: „Aktuálně dochází v průběhu času v modelovém ceníku Opel k drobným úpravám, ale většina výbav zůstává v nabídce. Výrobce pravidelně informuje, které prvky výbavy případně prodlužují dobu dodání vozu. Díky tomu můžeme zákazníky předem upozornit a upravit konfiguraci tak, aby byl vůz vyroben v co nejkratším čase. Většina klientů však volí nákup skladového vozu. Do výroby se zadávají převážně objednávky fleetových zákazníků, lidé ze soukromého sektoru vybírají cca v 80 % případů mezi skladovými vozy.“

Některé značky ovšem na systém paketů přešly už před časem. Jan Červinka, ředitel autocentra Louda Auto v Praze – Dolních Počernicích, k tomu říká: „Například značky Hyundai a Mazda již dávno pracují jen s několika příplatkovými pakety výbav ke každému modelu, tedy nenabízejí stovky možností a kombinací, jako mají k dispozici tradiční evropské značky. Nabídka se tedy momentálně nezužuje ani nerozšiřuje, o žádné takové změně se asi ani do budoucna neuvažuje.“