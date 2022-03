Do čtyř let bude většina fordů v Evropě na elektřinu, od 2035 všechny

K elektromobilitě dřív trochu zdrženlivý americký gigant Ford se začíná k tomuto druhu mobility pod vedením svého aktuálního ředitele Jima Farleyho přiklánět čím dál víc. Právě Farley po nástupu do funkce v říjnu roku 2020 pootočil kormidlem a směřuje automobilku výrazněji k výrobě bezemisních vozů. Nejprv začaly práce „doma“ v USA, kde elektrický Mustang Mach-E doplnil pick-up F150 Lightning a přišly velké plány na investice do továren na baterie a elektromobily.

Teď něco podobného, vlastně možná ještě ve větším měřítku (otázkou je, co nakonec chystá Ford v USA) přichází v Evropě. Ofenzíva bude mohutná. Do roku 2024 představí automobilka v Evropě sedm nových elektromobilů: tři osobní modely a čtyři užitkové vozy. Do roku 2026 chce Ford v Evropě prodávat 600 000 elektromobilů ročně, což jsou zhruba dvě třetiny jeho aktuálních prodejů. Globálně chce v té době Ford prodat dva miliony elektromobilů za rok, takže evropské prodeje elektrovozů se na tomto objemu mají podílet téměř třetinou.

A během šesti let chce Ford ve své továrně v německém Kolíně nad Rýnem vyrobit celkem 1,2 milionu elektromobilů: což je dvojnásobné navýšení plánů oproti tomu, co Ford tvrdil při oznámení spolupráce s Volkswagenem, jehož platformu MEB bude Ford pro některé své osobní elektromobily používat.

V roce 2035 pak chce Ford nabízet výhradně auta s „nulovými výfukovými emisemi“, jak firma píše v tiskovém prohlášení. V důsledku to nejspíš vylučuje jakékoli alternativy včetně vodíkových aut, jejichž emisemi z výfuku jsou voda či vodní pára; ale možná nemusíme Ford v tomto případě brát tolik za slovo. Jisté ale je, že ve výhledu novinek značky na několik následujících let vlastně nic jiného než elektromobily není.

V roce 2024 deset elektromobilů

Nejbližší výhled v aktuálních plánech Fordu je ten do roku 2024. Podle všeho to bude pořádné tempo v jehož důsledku má v podstatě již za dva roky (a s rezervou několik měsíců k tomu) Ford v Evropě nabízet celkem deset elektromobilů: k Mustangu Mach-E a provedení Mach-E GT, které z nějakého důvodu Ford vydává za samostatný model, ještě letos přibude E-Transit. A pak sedm dalších aut.

V roce 2023 začne v Kolíně nad Rýnem výroba již nějakou dobu plánovaného kompaktního plně elektrického SUV s dojezdem až 500 kilometrů postaveného právě na platformě MEB koncernu Volkswagen. O rok později pak k němu přidá ještě jeden podobně velký model, má jít o sportovní crossover. V roce 2024 pak začne Ford ve své rumunské továrně vyrábět plně elektrickou verzi malého SUV Puma.

Bohatší nadílka novinek čeká zájemce o užitkové fordy. V roce 2023 se objeví plně elektrické Transit Custom a jeho osobní verze Tourneo Custom, v roce 2024 pak dvojice Transit Courier a Tourneo Courier, tedy užitková a osobní elektrická verze nejmenších dodávek značky Ford. Za pozornost stojí, že v plánech na elektrifikaci momentálně nijak nefiguruje nedávno představený model Tourneo Connect, tedy vůz, který teoreticky zapadá mezi menší Tourneo Courier a větší Tourneo Custom. Tourneo Connect je ale dvojčetem Volkswagenu Caddy a maximálně může (pokud bude Ford chtít) nabídnout plug-in hybridní techniku, ani VW s plnou elektrifikací Caddy nepočítá.

Továrna na baterie i další investice

Tento výrazný důraz na elektromobily si samozřejmě vyžádá u Fordu řadu změn. Automobilka je odstartovala už před časem založením divize Ford Model e, která má rozvoj elektrických a vždy on-line připojených vozů na starosti. „Můžeme postupovat rychlostí startupu a vyrábět elektromobily, které přinášejí radost, nabízejí online služby jedinečné pro Ford a svojí technickou i bezpečnostní úrovní odpovídají standardům Fordu,“ říká k Model e globální šéf Fordu Jim Farley.

„Směřování k plně elektrické budoucnosti je pro Ford naprostou nutností, aby mohl v transformující se Evropě uspokojit potřeby zákazníků v oblasti mobility,“ dodává k tomu Stuart Rowley, předseda představenstva Ford of Europe. „Jde také o naléhavou potřebu větší péče o naši planetu, pozitivní přínos pro společnost a snižování emisí v souladu s Pařížskou dohodou,“ říká Rowley.

Aby se podařilo vzletné plány realizovat, investuje Ford jen ve své továrně v Kolíně nad Rýnem asi dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 46 miliard korun. V této investici je již zahrnuta i investice do nové továrny na montáž baterií, která má v Kolíně nad Rýnem výrobu odstartovat právě do roku 2024. V Turecku pak Ford hodlá založit společný podnik s tamní Koç Holding a s SK On Co., Ltd., který se rovněž bude věnovat výrobě baterií. Pokud vše dobře dopadne, měla by u Ankary vzniknout jedna z největších továren na baterie v „širším evropském“ regionu. Fabrika by mohla odstartovat produkci již v polovině dekády a její plná kapacita by měla být 30 až 45 GWh baterií.

Ford také rozšíří svou stávající továrnu v rumunské Craiově, kde se vyrábí Puma a kde začne výroba i plně elektrické verze modelu. Pumu na výrobních linkách doplní Transit Courier a Tourneo Courier, které mají v roce 2024 přijet rovněž v plně elektrické verzi (ale alternativy se spalovacími motory mají zatím podle všeho zůstat zachovány). Rumunskou továrnu pak pod svá křídla převezeme Ford Otosan, což je turecký společný podnik Fordu a již zmíněné Koç Holding.

V rámci svých plánů zatím Ford neprozradil, jak to bude s elektromobily dál a jak plánuje do roku 2035 nahradit zbylé modely, které na spalovací motory spoléhají – třeba i nový pick-up Ford Ranger. Ten by se ale mohl odrazit od úspěchu amerického F150 Lightning. Významné změny ve strategii automobilka ohlásila i přes aktuální velmi nejistou dobu, což znamená, že management danému směřování věří na sto procent.