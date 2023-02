Drahá auta vedou víc Čechů k leasingu. Privátní zákazník je ohrožený druh

Pořídit si nové auto za vlastní úspory je pro většinu Čechů stále tou první možností. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti EY preferuje tuto možnost 61 procent dotázaných. Tímto způsobem je celá třetina domácností připravena uvolnit do 500 tisíc korun, přičemž z poloviny jde hlavně o ty, které mají hrubý měsíční příjem od 50 tisíc korun výše.

Pokud by museli využít cizích zdrojů, za nejschůdnější považují Češi půjčku od rodiny či přátel. O nějaké formě financování od banky či leasingové společnosti by uvažovalo jen 8 procent lidí, ale 31 procent připouští kombinaci obou přístupů. Průzkumu Automotive Retail Survey se letos zúčastnilo v Česku 514 respondentů ve věku od 20 do 75 let, kteří jsou držiteli řidičského průkazu.

Z vlastních zdrojů jsou financovány převážně levnější vozy, jiné formy financování jsou využívány více u těch dražších. Ale v poslední době rostou ceny všech aut a na těch levných se to projevuje citelněji. Nedávno například oznámila plošné zdražení svých vozů značka Škoda. Ale když elektrický Enyaq zdraží o 60 000 Kč na 1 239 900 Kč, je to něco jiného, než když zdraží třeba Kamiq o 52 000 Kč na 479 900 Kč.

Zájem poroste

Že se názor Čechů na financování změní, se domnívá třeba Vratislav Strašil, jednatel Volkswagen Financial Services: „V poslední době někteří Češi využívali k nákupu vozů hotovost, kterou měli díky růstu úspor z doby pandemie. Dlouhodobým trendem je ale spíše růst zájmu o finanční produkty určené k financování automobilů. Očekáváme, že s růstem cen automobilů poroste ještě více zájem zejména o operativní leasing neboli pronájem vozu. Jeho výhodou je, že není nutná žádná vstupní investice. Měsíční splátka operativního leasingu zahrnuje všechny náklady včetně kompletního pojištění, a umožňuje tak zákazníkům mít výdaje dlouhodobě pod kontrolou. Zájem o operativní leasing dlouhodobě roste zejména mezi mladými Čechy, pro které již není prioritou vozidlo vlastnit, ale užívat, a chtějí mít možnost ho pravidelně měnit za nové, podle toho, jak se mění jejich životní situace a potřeby.“

Klíčová je pro zákazníky právě výše splátky. Podle průzkumu EY sice 35 % českých řidičů tvrdí, že by je k využití operativního leasingu nepřesvědčilo vůbec nic, ale pro 37 % by to byla právě nižší měsíční splátka. Důležitá (pro 31 %) je také spravedlivá cena v případě možnosti výkupu auta nebo záruka dodání nového vozu po skončení doby nájmu bez čekání (18 %).

Růst zájmu vidí například i další leasingová společnost Arval. „Výrazný nárůst zájmu o operativní leasing byl patrný po celý loňský rok, růst byl celkově o 8,5 % oproti roku 2021. Jedná se o jeden z nejvyšších růstů za poslední roky,“ říká generální ředitel Aleš Polák. „I kvůli zdražení vozidel počítáme s dalším navýšením růstu. Nárůst ceny nového vozu totiž v operativním leasingu nemá plný vliv kvůli zvyšující se zůstatkové hodnotě vozidla, kterou také upravujeme. To znamená, že zvýšení ceny vozidel má v operativním leasingu výrazně menší vliv na celkový náklad.“

Přijde změna s elektromobilitou?

Operativní leasing používají zatím hlavně firmy. Zmírňuje totiž cenové výkyvy, protože je založen na předplacených službách. Pokud má firma vozy v majetku, pravidelně se pouze odepisují a pojišťují, všechny ostatní náklady, které jsou v čase stále vyšší, přicházejí nepředvídatelně. Pokud klient využívá operativní leasing, tak tomuto problému předejde.

„Změna v uvažování privátních zákazníků i firem, které tento produkt dosud nevyužívají, by mohla přijít s elektromobilitou,“ myslí si Martin Brix, generální ředitel LeasePlan ČR: „Zvýšení zájmu o operativní leasing předpokládáme také v souvislosti s nástupem elektromobility. Vzhledem k cenám elektrických vozidel bude pro velkou část zákazníků právě operativní leasing optimální volbou, protože ve splátkách uhradí pouze amortizaci vozu odpovídající délce pronájmu. Leasingové společnosti jim jsou schopny zajistit i doprovodné služby, například instalaci wallboxů nebo nabíjecí kartu, která sdružuje více poskytovatelů včetně roamingových partnerů v zahraničí.“

Privátní zákazník je ohrožený druh, trh táhnou firmy

Privátní zákazník začíná být v autosalonech ohroženým druhem. Čím dál víc lidí v nejisté ekonomické situaci nákup nového auta odkládá. U firemních klientů však zatím pokles není patrný.

Poměr firemních vs. privátních zákazníků byl v České republice dlouhodobě zhruba 3:1. Firemním zákazníkem je ovšem ve statistice každý, kdo nakupuje na IČO. Bez ohledu na to, jestli jde o firmu, která pořizuje sto aut, nebo řemeslníka či zubaře s jedním vozem. V posledních měsících je ovšem znát trend, že ryze privátních zákazníků ubývá.

Podobné signály přicházejí i z Německa. Podle serveru Automobilwoche stále více kupujících ruší své objednávky automobilů. „Korona krizi vystřídala krize na Ukrajině. A ta bude pravděpodobně ještě drastičtější kvůli recesi, kterou vyvolala,“ řekl loni na podzim německému médiu Stefan Reindl, šéf Institutu automobilového průmyslu (IfA).

Jde ale především o úbytek nových zákazníků. Pokud už auto někdo objednané má, tak většinou objednávku kvůli ekonomické situaci neruší. Spíše zákazníci prosí, aby dealeři dodání vozu urychlili. Na to ovšem mají u automobilek jen minimální vliv. U soukromých zákazníků prodejci vnímají přesun k zánovním ojetým vozům. U některých firem pak snahu šetřit v tom, že si objednávají vozy nižší třídy nebo nižšího stupně výbavy, než byly dosud zvyklé.

Firmy stále více táhnou prodeje. Profitují z toho i leasingové společnosti. Důvod je jednoduchý – podniky se bez aut prostě neobejdou. Na problémy ve výrobě automobilů, které vedou k delším dodacím lhůtám, reagují různými způsoby. Obecně platí, že pořízení vozidel nechtějí odkládat. Uvědomují si, že vzhledem ke zvyšování základních cen jednotlivých modelů je lepší objednat potřebné vozy nyní a nečekat na další vývoj.

Automobilky před sebou valí velké množství nevyřízených objednávek, ovšem další jim nepřitékají. Tak se snaží problém co nejvíc oddálit a rozprostřít produkci na co nejdéle. Zástupci výroby jsou tak ve při s manažery prodejů, ti totiž kvůli obřímu růstu nákladů dokonce často raději zruší staré objednávky na levná auta objednaná za staré ceny a tlačí na továrnu, aby „zrychlila“. Fabrikám se ovšem navyšovat tempo výroby nechce, protože tuší, že až přetlak objednávek odbaví, nebudou mít pro koho vyrábět. Konkrétně u Škodovky se tak na některé modely v určitých specifikacích čeká 14 měsíců. Množství nevyřízeních objednávek za český trh podle šéfa českého zastoupení značky Jiřího Maláčka přesáhlo začátkem února 60 tisíc vozů.