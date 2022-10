Auto na hypotéku. Citroën chystá leasing na 15 let a 250 000 kilometrů

Nejen v čase rostoucích cen si lidé i firmy kladou otázku, jak financovat nákup nového auta. Stále populárnější je proto leasing, především ten operativní, kdy klient neplatí na začátku žádnou zálohu, pouze měsíční pronájem a po skončení smlouvy auto vrátí. Splátka většinou obsahuje i servis, někdy i zimní pneumatiky včetně výměny nebo i další služby. Obvyklá doba takového pronájmu je od dvou do čtyř let. Výhodou takového řešení je, že člověk v podstatě jen jezdí, všechny starosti řeší leasingová společnost. Nechá si za to ale samozřejmě zaplatit. Jinou možností je tzv. finanční leasing, kdy zaplatíte akontaci, pak pravidelné měsíční splátky a na konci přejde auto do vašeho vlastnictví.

Právě na pohodlí spojené s provozem a financováním vozu se chce do budoucna zaměřit Citroën. Zvažuje uvedení revoluční smlouvy, která umožní splácet částku přizpůsobenou pro vůz po dobu patnácti let, podobně jako je hypotéka na bydlení. Délka je revoluční nejen pokud jde o placení, ale i o dobu užívání auta. Citroën chce přimět zákazníka, aby si uvědomil, že je možné pokračovat v provozu vozu i po dobu delší než deset let, aniž by to vedlo ke snížení spolehlivosti: „Musíme přemýšlet o tom, že možná budeme mít lidi, kteří mají zájem provozovat auto po dobu patnácti let nebo čtvrt milionu kilometrů v perfektním stavu a se stejnou smlouvou o údržbě,“ řekl Laurent Barria, marketingový ředitel Citroënu, v rozhovoru pro týdeník Autocar.

Problém může být servis a poskytnutí záruky. „Nejsložitější na tomto projektu je to, že budeme muset klientům poskytnout například mezi desátým a patnáctým rokem trvání smlouvy naprosto stejné záruky,“ uvedl Laurent Barria. Zatím není přesně stanoveno, kdy budou moct zákazníci nový způsob leasingu využít, ale cílem je, aby byl k dispozici v krátké době: „Doufám, že tento produkt bude uveden na trh příští rok.“

Otázkou je také, v kterých zemích bude produkt k dispozici. „Citroën pracuje na několika nových formách financování a nabídka bude inspirována vozem Oli a cirkulární ekonomikou. Je to tedy v plenkách a zatím se o takovém financování v Česku neuvažuje,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí českého zastoupení Linda Šedá.

Ostatní hráči na trhu jsou ale k podobnému řešení skeptičtí. „Dle našich dlouhodobých zkušeností je stále nejčastější poptávka ze strany firemních klientů po operativní leasing na tři až čtyři roky. Výjimečně podepisujeme smlouvy na šest let. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti bezpečnosti vozidel, delší dobu ani nedoporučujeme,“ říká třeba Tomáš Bursík ze společnosti Business Lease.

Prodloužení dřív obvyklé délky operativního leasingu na úrovni 24 až 48 měsíců na období 48 až 60 měsíců pozoruje i značka Volkswagen. „Již nyní zaznamenáváme od našich partnerských leasingových spol. snahu o prodloužení až na 72 měsíců,“ říká Martin Kadečka, vedoucí prodeje Volkswagen osobní vozy. „Vzhledem k vývoji trhu ojetých vozidel a s ohledem na obvyklý nájezd považujeme tuto délku za maximální vhodnou. Leasing na patnáct let momentálně nepovažuji za reálný a jsem přesvědčený, že tato nabídka je i v rozporu o snahu snížení průměrného stáří vozidel v Česku.“

Obchodní ředitelka leasingové společnosti Arval Martina Blatnická k tomu doplňuje: „Kromě firem roste také ochota fyzických osob vyzkoušet nebo se opětovně k operativnímu leasingu vrátit. Významným plusem pro domácí rozpočet českých rodin je nulová akontace při podpisu smlouvy. Pro fyzické osoby je typické, že doba pronájmu je delší, ovšem poptávku po pronájmech v délce patnácti let neregistrujeme. Dle našeho názoru to ani není vhodný koncept vzhledem k tomu, že průměrné stáří českých vozidel je kolem šestnácti let.“