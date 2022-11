Firmy se snaží šetřit na autech. Prodávají svoje auta leasingovkám

Aktuální ekonomická situace nutí firmy hledat úspory na řadě míst. Dokládá to počet registrací nových vozů za deset měsíců letošního roku. Oproti loňsku klesl meziročně o pět tisíc. Množství nových aut bylo nejnižší za posledních pět let. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů (SDA). Firmy přitom v Česku registrují dlouhodobě tři čtvrtiny všech nových vozů. Kromě odkládání nákupu nových aut a prodlužování leasingových smluv roste popularita dříve okrajových finančních služeb.

Je to třeba výkup firemních vozidel a jejich zpětný pronájem na operativní leasing. Tato služba není nová, ale dosud nebyla příliš využívaná, některé leasingové společnosti ji nenabízely vůbec. Firmy (ale i fyzické osoby) mají ihned k dispozici hotovost. Služba funguje na principu reverzní hypotéky. Auto je u leasingové společnosti v zástavě, klient za jeho provoz platí měsíční splátku. „Výše měsíční splátky se odvíjí od stáří, technického stavu a nájezdu vozidla. Jsme schopni vykoupit i auta se stářím kolem pěti let,“ vysvětluje službu Aleš Polák, generální ředitel leasingové společnosti Arval.

„V posledních týdnech vnímáme zvýšený zájem o tento produkt a s několika potenciálními klienty jsme již v pokročilé fázi jednání,“ potvrzuje i Michal Kovařík, obchodní ředitel společnosti Business Lease. „Obzvlášť v současné době zvyšujících se firemních nákladů (energie, vstupy pro výrobu, služby apod.) jsme schopni tímto způsobem společnostem pomáhat provozovat jejich podnikání. Navíc se tím elegantně zbaví starostí s vozovým parkem, které přebíráme my a klient a jeho zaměstnanci se mohu věnovat své hlavní podnikatelské činnosti.“

Operativnímu leasingu přicházejí postupně na chuť i privátní zákazníci. V roce 2021 činil podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podíl financování aut operativním leasingem u domácností 13,4 %. Za první pololetí letošního roku už je to 19 %. Aktuálně tak operák tvoří pětinu leasingového financování nových vozů domácnostmi. Generální ředitel Arvalu Aleš Polák věří, že ještě poroste. „Pozorujeme zvyšující se oblibu operativního leasingu u soukromých osob. Oproti loňsku narostla o 200 procent a tito zákazníci u nás podepíší každou šestou smlouvu.“