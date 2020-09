Řidič ve stresu neumí pomoct. Do dvou milionů českých schránek dorazí návod

Je to užitečná karta, kterou si žádný řidič nepřeje použít. Přesto by měl znát, co na ní stojí a v případě nouze se jí řídit. Kartu řidiče pošle do téměř dvou milionů poštovních schránek Česká kancelář pojistitelů v rámci kampaně Vědět znamená přežít.