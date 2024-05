Objevil Kabaně pro svět. Rybář a sochař, co neměl rád auta, slaví sedmdesátku

„Všechny ostatní designy jsou zajímavé, ale auta jsou nejsložitější a nejzajímavější,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz, když ve Škodovce končil a mířil na odpočinek.

Novodobá historie designstudia Škody se píše od roku 1984. Tehdy před čtyřiceti lety automobilka obsadila volné místo designéra Václavem Capouchem na doporučení profesora Zdeňka Kováře, který byl jediným vysokoškolským pedagogem průmyslového designu v socialistickém Československu. Capoucha přitom paradoxně auta původně vůbec nebrala.

„V příkrém kontrastu s některými svými spolužáky na design automobilů nikdy nepomýšlel, dokonce se o automobily vůbec nezajímal,“ popisuje pro iDNES.cz Jiří Hulák, expert na průmyslový design Národního technického muzea. „Šlo však o velmi schopného designéra, který dokázal propojit estetické i funkční kvality výrobků jako takových. Určitý odstup od oboru navíc jistě pomohl Václavu Capouchovi ‚přežít‘ ve Škodovce osmdesátá léta, kdy se kromě nerealizované soutěžní verze Favoritu ke skutečnému designu automobilu ani nedostal.“

„Za celou dobu studia designu jsem si ani jednou neudělal auto. Všichni ostatní mí spolužáci byli úplně šílení z toho, když mohli dělat auta, a já ho neudělal ani jedno. V životě mě nenapadlo, že bych auta dělal,“ popsal Capouch.

„Kovář ho vytáhl jak králíka z klobouku z Technoplastu Chropyně, kde Capouch po škole působil,“ popisuje s nadsázkou Jiří Hulák. „Brzy si vydobyl respekt.“

„Když se udělal Favorit, tak potřebovali, aby ho někdo doprovodil do výroby, aby vzniklo designérské oddělení,“ vysvětlil Václav Capouch okolnosti svého příchodu do Škody.

Rodák z Nového Boru (27. 5. 1954) tedy nastoupil do Mladé Boleslavi a byl vlastně prvním šéfdesignérem značky. To v osmdesátých letech ještě nebylo zcela běžné ve všech automobilkách (kupříkladu Ferrari zakládalo vlastní designstudio až v roce 2010). Ty se v té době ještě hodně spoléhaly na práci nezávislých karosáren, externích stylistů a designérských studií. Tak to ostatně dělala i mladoboleslavská značka, karoserie tvarovali nejprve konstruktéři automobilky, koncem šedesátých let se Škoda obrátila na hvězdného Giorgietta Giugiara, který se právě osamostatnil a otevíral vlastní studio Italdesign. V osmdesátých letech se zas škodováci domluvili s dalším slavným italským studiem Bertone na návrhu Favorita. A jen na doplnění: nejen Škoda šila u Italů, design Tatry 613 si kopřivnická automobilka zadala u studia Vignale.

V polovině osmdesátých let tedy Václav Capouch ve Škodě dováděl do výroby Favorita. Bertoneho design od Marca Deschampse byl daný, ovšem bylo třeba dodělat věci, které měly souvislost především s technologiemi výroby. „Dělali jsme výplně a veškeré obložení interiérů,“ vzpomínal Capouch pro iDNES.cz.

„Své kvality pak Capouch naplno prokázal při vývoji nové Felicie. Jednak jako autor původně „cvičné“ exteriérové makety 1:1, na níž se ve Wolfsburgu původní tým českých designérů měl naučit moderním postupům a která nakonec soutěžila s maketou koncernových designérů, a také jako autor návrhu interiéru, v němž vtipně využil spodní část přístrojové desky z Favoritu, nesoucí ‚kapličku‘ moderních, oblých tvarů,“ upozorňuje Jiří Hulák.

„Kdybych měl celý život dělat škodovky, třicet let, tak asi z toho zblbnu. To nejde. Člověk si musí najít ještě jiný zdroj zábavy, jiný zdroj inspirace,“ řekl Capouch v rozhovoru pro iDNES.cz. Kromě aut tedy navrhoval širokou plejádu výrobků. Dělal design dětských bobů, hraček i vysokozdvižné vozíky.

Kabaně si prosadil

Václav Capouch si zápis do kroniky světového autodesignu zaslouží i za to, že pro svět objevil Jozefa Kabaně. „Tenkrát byla vypsaná soutěž a byl do toho zainteresovaný Volkswagen a mně to dali na starost, abych to zorganizoval a abych udělal výběr do finále, kam jsme měli dát dvacet lidí,“ popsal pro iDNES.cz.

Na páté straně Lidových novin vyšel 14. září 1991 inzerát, kde bylo zadání tohoto znění: „Vůz je určen pro konec století a počátek století nového. Měl by to být čtyřdveřový vůz se stupňovitou zádí, nebo s pátými dveřmi, střední třídy, kompaktní, nebo poněkud větší pro delší cesty, jak to vidí sám návrhář. Forma zpracování a provedení je libovolné.“

„Přišlo asi sto padesát návrhů. Některé byly zoufalé, některé byly už dost dobré a já jsem tam tenkrát vybral asi patnáct lidí, kteří by měli postoupit do finále, a na těch pět jsem nějak neměl čas a požádal jsem kolegy, aby těch pět dovybrali a že se na to ještě pak podívám. V té době byl pan Kabaň vyřazený. Mně se jeho obrázky líbily, tak jsem si říkal, že by tam měl být, a zařadil jsem ho tam zpátky. Na to jsem měl jako tehdejší šéfdesignér právo. A on pak skončil druhý.“

Jen na okraj: soutěž vyhrál Václav Král se synem Jiřím, třetí byl Petr Siebert, s jehož skicami aut se na iDNES.cz pravidelně setkáváte (třeba zde).

Cesty Capoucha a Kabaně se protnuly opět v roce 2008, ovšem v opačném gardu – slovenská star nastoupila do Škody na pozici šéfdesignéra. A aby se to hezky celé nakulato uzavřelo, oba v roce 2017 ze Škodovky odešli, Kabaň překvapivě a narychlo v únoru, v létě pak Capouch.

Ten mladoboleslavské studio opouštěl ve funkci koordinátora designu exteriéru a zamířil do důchodu. Dnes přednáší, tvoří své dřevěné sochy. Tím se v designstudiu v Mladé Boleslavi proslavil. Jeho bývalí kolegové vždy vzpomenou, jak si tradiční celozávodní červencovou dovolenou vždy ještě o týden protáhl. O dovolené ho nebylo možné zastihnout, opravdu relaxoval na chalupě v jižních Čechách. Dnes žije v Táboře nastálo, sochaří, rybaří...