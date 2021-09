Elektromobil se navrhuje jinak, Octavia je srdce značky, říká šéfdesignér Škody

Věřte, jen málo designérů by to zvládlo. Ani světové designérské hvězdy by neměly tu kuráž.

Přitom je Stefani za všech okolností skromný, pokorný, rozhodně se nedere na výsluní. Mluví za něj jeho práce. „Zadání je vždy stejné: dělat věci nejlíp, jak umíme, být co nejvíc kreativní a dívat se do budoucnosti,“ popisuje svůj úkol šéfdesignéra značky Škoda. „Jsem tu rád a doufám, že tu ještě nějaký čas zůstanu,“ říká se smíchem ke svému angažmá v Mladé Boleslavi.

Nejraději skicuje tužkou, považuje to za velmi důležité, v tom je „stará škola“. S prací online v dobách koronaviru se srovnal, „nad osobní kontakt ovšem není,“ vnímá. Neustále pendluje mezi Českem a Německem, kde má rodinu. Není to hlasitý rváč, mluví pokorně a je vidět, že o každé odpovědi přemýšlí.

„Kolikrát jste si to zkoušel,“ ptal jsem se ho po jedinečném zážitku se skicováním fabie v přímém přenosu. „Jen chvilku předtím, asi jednou nebo dvakrát,“ odpověděl. Snažil se být nad věcí, ale bylo vidět, jak moc ho těší, že jeho výkon měl úspěch. Je to fachman na správném místě. Šéfdesignérskou tužku převzal v Mladé Boleslavi 1. září 2017.