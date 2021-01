VIDEO: Lidé omylem kupují dálniční známku někomu jinému. Chybu nejde vrátit

„K chybám dochází u tří lidí ze sta. Špatně zadávají SPZ, e-mail, nebo variabilní symbol, pokud provádějí platbu převodem,“ popisuje Martin Opatrný ze státního podniku CENDIS, který pro ministerstvo nový systém připravil.

Paradoxní je, že na webu edalnice.cz lidé zadají špatnou registrační značku vozu dvakrát. Ta totiž nejde zkopírovat, musí ji dvakrát vyťukat.

Kde lze koupit novou dálniční známku Nejčastěji si lidé pořizují e-známku online. Jde ale koupit i na poště, v samoobslužných kioscích či na čerpacích stanicích EuroOil.

Pokud za známku zaplatíte a následně zjistíte, že registrační značka je špatně, nemusí ještě být vše ztraceno. „Zásadní je, jestli jste koupili známku s okamžitou platností, nebo nikoliv. Pokud žádáte známku v předstihu, to znamená že chcete, aby platila až za den, pět, nebo třeba 90 dní, tak to lze opravit. Pokud ovšem koupíte dálniční známku s okamžitou platností a uděláte chybu, tak je bohužel nevratná. Tím pádem jste koupili známku někomu jinému,“ vysvětluje Opatrný.

Podle něj tím chrání systém před zneužíváním. „Jinými slovy ráno by si někdo koupil dálniční známku, během dne by ji využíval při jízdě po dálnicích, následně by nás kontaktoval s tím, že tam udělal chybu, a my bychom mu vraceli platbu. Tím pádem by docházelo ke zneužívání,“ dodává.

Opatrný zároveň apeluje na řidiče, aby roční známky kupovali dřív než na konci ledna, kdy končí platnost těm současným. Podle propočtů bude v tu dobu známku kupovat kolem milionu lidí, a to pravděpodobně povede k výpadkům systému.



Do 17. ledna si zatím elektronickou známku pořídilo 600 tisíc lidí. Tu papírovou na rok 2020 si tehdy koupily dva miliony řidičů.