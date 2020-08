Třetina fatálních nehod na dálnicích se stane v noci. Viníkem je únava

Za posledních osm let přišlo na dálnicích v České republice o život 228 lidí a 590 lidí utrpělo těžká zranění, vyplývá ze statistiky Národní strategie bezpečnosti silničního provozu z let 2012 až 2019.

V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách na všech českých silnicích 547 lidí, z toho 31 přišlo o svůj život na dálnici. A více než třetinu těchto životů si vyžádala noční jízda, nejčastěji se bouralo kvůli únavě řidiče, uvedla Asociace Záchranný kruh.

Při dodržování silničních předpisů patří dálnice k nejbezpečnějším pozemním komunikacím. Ale stačí menší porušení pravidel a riziko fatální nehody na dálnici prudce roste. Jakékoli narušení plynulosti provozu na dálnicích pak vyústí v řetězovou nehodu, kde čísla mrtvých a zraněných rychle naskakují. Obecně vyšší rychlost vozidel na dálnicích pak nedává příliš velkou šanci střetu zabránit.

Česko má navíc velmi nepříznivou bilanci u nehod nákladních vozidel, kde je třetina obětí. V ostatních zemích Evropské unie je to přitom průměrně desetina.



Noční nehody logicky velmi často zapříčiní únava řidiče, ta však není jedinou příčinou smrtelných nehod na českých dálnicích. Častým problémem je také nevěnování se řízení nebo nepřizpůsobení jízdy situaci v provozu, což je v Česku vzhledem ke stavu dálnic dlouhodobým problémem.

Podle Asociace Záchranný kruh tak v poslední době přibývají případy vjetí vozidla do protisměru a výrazněji se projevuje nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi auty. „Bezpečný odstup jsou za sucha dvě sekundy. To je při stokilometrové rychlosti vozidla asi padesát metrů. Za mokra by to měly být tři sekundy,“ upozornil Dušan Uhlík z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.



„Bezpečná jízda po dálnici má své zásady, které je potřeba vždy dodržovat. Vedle pravidelného odpočinku, pozorného sledování dopravní situace, udržování bezpečné vzdálenosti či důsledného dodržování rychlostních limitů je více než žádoucí správné chování při zjištění nečekané překážky, například stojící kolony kamionů,“ připomněl Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. Upozornil také na nutnost vytváření uličky pro záchranáře.



Experti navíc řidičům připomínají základní pravidlo bezpečného provozu na dálnici: pokud se neblíží nutnost předjetí, řidiči by podle nich měli vždy jezdit výhradně v pravém jízdním pruhu, a to i v případě dálnic se třemi a více pruhy.



Kampaň radí, jak se chovat při nehodě

Kampaň Asociace Záchranný kruh přišla s novým videem, které se bude objevovat v médiích a které má řidičům připomenout nebezpečí nehod na dálnicích.

„Asi hodně řidičů zaregistrovalo v říjnu loňského roku informaci o noční řetězové havárii na dálnici D1, kdy do převrácené hořící cisterny postupně narazilo několik osobních aut. O život zde přišel jeden člověk a vážná nehoda si vyžádala také dalších deset zraněných účastníků. Byl to typický příklad nepozornosti a zvýšené únavy řidiče za volantem. I proto nám tato reálná dálniční nehoda posloužila jako další námět pro video kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou,“ vysvětluje prezidentka Asociace Záchranný kruh, Veronika Krajsová, která zmíněnou kampaň dlouhodobě připravuje.



Únava, která většinou nehod způsobí, má na člověka podobný účinek jako opilost. Nejohroženější jsou v tomto ohledu mladí řidiči do 25 let, senioři, lidé pracující na směny a řidiči, kteří denně ujedou stovky kilometrů. Ať už řidiči kamionů nebo obchodní zástupci.



Podle dopravního experta Romana Budského mohou mít unavení řidiči problém s vnímáním a vyhodnocováním potenciálně nebezpečných situací a také jejich reakce nemusí být dostatečně rychlé. Unavený řidič se dá přirovnat k řidiči s jedním promile alkoholu v krvi, ohrožuje ho nesoustředěnost, nervozita, zkratovité jednání, nebo naopak velmi pomalé reakce, špatný odhad. Více si přečtěte zde